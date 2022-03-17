https://ria.ru/20220317/zapad-1778598368.html
Медведев назвал линию поведения Запада преступной и аморальной
Медведев назвал линию поведения Запада преступной и аморальной - РИА Новости, 17.03.2022
Медведев назвал линию поведения Запада преступной и аморальной
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал отвратительной, преступной и аморальной линию поведения Запада в отношении России в последние годы. РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T10:05
2022-03-17T10:05
2022-03-17T10:23
политика
признание днр и лнр в россии
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал отвратительной, преступной и аморальной линию поведения Запада в отношении России в последние годы."Отвратительной, преступной и аморальной является линия поведения стран Западного мира в отношении России в последние годы. И это несмотря на то, что мы искренне стремились к добрым отношениям с ними", - написал он в своем первом посте в Telegram.Медведев напомнил, что РФ вместе со странами Запада победили фашизм в XX веке, договорились об универсальных правилах безопасности и сотрудничества."Но сейчас двойными стандартами Запада уже никого не удивить. Когда надо им – можно закрыть глаза на всё, включая истребление мирных жителей Донбасса, которое длилось годами. Если что-то идёт не по их указке, виновник один – наша страна", - заявил он.
https://ria.ru/20220317/bayden-1778587762.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии
10:05 17.03.2022 (обновлено: 10:23 17.03.2022)
Медведев назвал линию поведения Запада преступной и аморальной
Зампред Совбеза Медведев назвал линию поведения Запада преступной и аморальной