Рейтинг@Mail.ru
В Братиславе обсуждают с США замещение советского вооружения - РИА Новости, 17.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220317/zameschenie-1778713304.html
В Братиславе обсуждают с США замещение советского вооружения
В Братиславе обсуждают с США замещение советского вооружения - РИА Новости, 17.03.2022
В Братиславе обсуждают с США замещение советского вооружения
Словакия готова передать Украине комплексы ПВО С-300, как только получит им замену от США или иных союзников по НАТО, заявил министр обороны страны Ярослав... РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T17:57
2022-03-17T18:38
словакия
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
миг-29
f-16
сша
министерство обороны сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154352/07/1543520739_0:104:2048:1256_1920x0_80_0_0_7571c8d2e482b88e34d9959278df528c.jpg
ВАШИНГТОН, 17 мар – РИА Новости. Словакия готова передать Украине комплексы ПВО С-300, как только получит им замену от США или иных союзников по НАТО, заявил министр обороны страны Ярослав Надь."Мы обсуждаем с США, Украиной и другими союзниками возможность размещения, отправки или передачи систем С-300 украинцам. И мы готовы это сделать. Мы готовы это сделать немедленно, как только у нас будет адекватная замена", - сказал он на совместной пресс-конференции с шефом Пентагона Ллойдом Остином.Надь добавил, что Словакия ведет переговоры о замещении не только С-300, но и истребителей советского производства МиГ-29. Он выразил заинтересованность в получении вместо них американских самолетов F-16. Заменой комплексам ПВО, по его словам, могли бы стать системы, предоставленные Словакии или развернутые союзниками на ее территории.
https://ria.ru/20220316/ukraina-1778471891.html
словакия
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154352/07/1543520739_118:0:1931:1360_1920x0_80_0_0_49aaa2d3348e47798961ef5ea0fd3d87.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
словакия, в мире, украина, миг-29, f-16, сша, министерство обороны сша
17:57 17.03.2022 (обновлено: 18:38 17.03.2022)
 
В Братиславе обсуждают с США замещение советского вооружения

Минобороны Словакии обсуждает с США замещение советского оружия, включая С-300 и МиГ-29

© РИА Новости / Александр Смотров / Перейти в фотобанкБратислава
Братислава - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
© РИА Новости / Александр Смотров
Перейти в фотобанк
Братислава
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 17 мар – РИА Новости. Словакия готова передать Украине комплексы ПВО С-300, как только получит им замену от США или иных союзников по НАТО, заявил министр обороны страны Ярослав Надь.
"Мы обсуждаем с США, Украиной и другими союзниками возможность размещения, отправки или передачи систем С-300 украинцам. И мы готовы это сделать. Мы готовы это сделать немедленно, как только у нас будет адекватная замена", - сказал он на совместной пресс-конференции с шефом Пентагона Ллойдом Остином.
Надь добавил, что Словакия ведет переговоры о замещении не только С-300, но и истребителей советского производства МиГ-29. Он выразил заинтересованность в получении вместо них американских самолетов F-16. Заменой комплексам ПВО, по его словам, могли бы стать системы, предоставленные Словакии или развернутые союзниками на ее территории.
Комплекс ПВО - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
16 марта, 16:04Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
США предоставят Украине советские комплексы ПВО, сообщили СМИ
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРСловакияВ миреУкраинаМиГ-29F-16СШАМинистерство обороны США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала