https://ria.ru/20220317/zameschenie-1778713304.html
В Братиславе обсуждают с США замещение советского вооружения
В Братиславе обсуждают с США замещение советского вооружения - РИА Новости, 17.03.2022
В Братиславе обсуждают с США замещение советского вооружения
Словакия готова передать Украине комплексы ПВО С-300, как только получит им замену от США или иных союзников по НАТО, заявил министр обороны страны Ярослав... РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T17:57
2022-03-17T17:57
2022-03-17T18:38
словакия
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
миг-29
f-16
сша
министерство обороны сша
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ВАШИНГТОН, 17 мар – РИА Новости. Словакия готова передать Украине комплексы ПВО С-300, как только получит им замену от США или иных союзников по НАТО, заявил министр обороны страны Ярослав Надь."Мы обсуждаем с США, Украиной и другими союзниками возможность размещения, отправки или передачи систем С-300 украинцам. И мы готовы это сделать. Мы готовы это сделать немедленно, как только у нас будет адекватная замена", - сказал он на совместной пресс-конференции с шефом Пентагона Ллойдом Остином.Надь добавил, что Словакия ведет переговоры о замещении не только С-300, но и истребителей советского производства МиГ-29. Он выразил заинтересованность в получении вместо них американских самолетов F-16. Заменой комплексам ПВО, по его словам, могли бы стать системы, предоставленные Словакии или развернутые союзниками на ее территории.
https://ria.ru/20220316/ukraina-1778471891.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
словакия, в мире, украина, миг-29, f-16, сша, министерство обороны сша
17:57 17.03.2022 (обновлено: 18:38 17.03.2022)
В Братиславе обсуждают с США замещение советского вооружения
Минобороны Словакии обсуждает с США замещение советского оружия, включая С-300 и МиГ-29