https://ria.ru/20220317/zameschenie-1778713304.html

В Братиславе обсуждают с США замещение советского вооружения

В Братиславе обсуждают с США замещение советского вооружения - РИА Новости, 17.03.2022

В Братиславе обсуждают с США замещение советского вооружения

Словакия готова передать Украине комплексы ПВО С-300, как только получит им замену от США или иных союзников по НАТО, заявил министр обороны страны Ярослав... РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T17:57

2022-03-17T17:57

2022-03-17T18:38

словакия

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

украина

миг-29

f-16

сша

министерство обороны сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/154352/07/1543520739_0:104:2048:1256_1920x0_80_0_0_7571c8d2e482b88e34d9959278df528c.jpg

ВАШИНГТОН, 17 мар – РИА Новости. Словакия готова передать Украине комплексы ПВО С-300, как только получит им замену от США или иных союзников по НАТО, заявил министр обороны страны Ярослав Надь."Мы обсуждаем с США, Украиной и другими союзниками возможность размещения, отправки или передачи систем С-300 украинцам. И мы готовы это сделать. Мы готовы это сделать немедленно, как только у нас будет адекватная замена", - сказал он на совместной пресс-конференции с шефом Пентагона Ллойдом Остином.Надь добавил, что Словакия ведет переговоры о замещении не только С-300, но и истребителей советского производства МиГ-29. Он выразил заинтересованность в получении вместо них американских самолетов F-16. Заменой комплексам ПВО, по его словам, могли бы стать системы, предоставленные Словакии или развернутые союзниками на ее территории.

https://ria.ru/20220316/ukraina-1778471891.html

словакия

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

словакия, в мире, украина, миг-29, f-16, сша, министерство обороны сша