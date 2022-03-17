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Ювелирная промышленность вполовину сократит потребление золота - РИА Новости, 17.03.2022
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Ювелирная промышленность вполовину сократит потребление золота
Ювелирная промышленность вполовину сократит потребление золота - РИА Новости, 17.03.2022
Ювелирная промышленность вполовину сократит потребление золота
Ювелирная промышленность России по итогам 2022 года сократит потребление золота для изготовления изделий до 50% по сравнению с 2021 годом — до 13 тонн (418... РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T13:28
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экономика
россия
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Ювелирная промышленность России по итогам 2022 года сократит потребление золота для изготовления изделий до 50% по сравнению с 2021 годом — до 13 тонн (418 тысяч унций), заявил РИА Новости гендиректор Ассоциации гильдии ювелиров России Эдуард Уткин.Ювелирный рынок в 2021 году восстановился на 25% - потребление золота ювелирами выросло до 26,34 тонны, после ковидного 2020 года, когда было падение рынка на 30% (к 2019 году).По словам Уткина, в 2022 году падение рынка будет еще хуже, чем было в ковидный 2020 год. "Пока картинка видится крайне негативной. Процентов 50 падение по итогам года будет, это точно", - прогнозирует Уткин.Он объяснил негативный прогноз ожидаемым падением массового спроса на ювелирные изделия со стороны потребителей. При этом многое, по его словам, будет зависеть от политики Банка России."Если будет запущен механизм денежной эмиссии, то надо ожидать очередей в ювелирных магазинах, а если сохранится политика сдерживания инфляции - то какие уж тут ювелирные украшения?" – пояснил он.
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экономика, россия
13:28 17.03.2022 (обновлено: 13:35 17.03.2022)
 
Ювелирная промышленность вполовину сократит потребление золота

Глава гильдии ювелиров Уткин: потребление золота в 2022 году сократится до 50%

© Depositphotos / Elnur_Ювелир за работой
Ювелир за работой - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
© Depositphotos / Elnur_
Ювелир за работой
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Ювелирная промышленность России по итогам 2022 года сократит потребление золота для изготовления изделий до 50% по сравнению с 2021 годом — до 13 тонн (418 тысяч унций), заявил РИА Новости гендиректор Ассоциации гильдии ювелиров России Эдуард Уткин.
Ювелирный рынок в 2021 году восстановился на 25% - потребление золота ювелирами выросло до 26,34 тонны, после ковидного 2020 года, когда было падение рынка на 30% (к 2019 году).
По словам Уткина, в 2022 году падение рынка будет еще хуже, чем было в ковидный 2020 год. "Пока картинка видится крайне негативной. Процентов 50 падение по итогам года будет, это точно", - прогнозирует Уткин.
Он объяснил негативный прогноз ожидаемым падением массового спроса на ювелирные изделия со стороны потребителей. При этом многое, по его словам, будет зависеть от политики Банка России.
"Если будет запущен механизм денежной эмиссии, то надо ожидать очередей в ювелирных магазинах, а если сохранится политика сдерживания инфляции - то какие уж тут ювелирные украшения?" – пояснил он.
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