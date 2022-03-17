https://ria.ru/20220317/yuteyr-1778618565.html

"ЮТэйр" отменяет масочный режим на всех рейсах

"ЮТэйр" отменяет масочный режим на всех рейсах - РИА Новости, 17.03.2022

"ЮТэйр" отменяет масочный режим на всех рейсах

Российская авиакомпания "ЮТэйр" отменяет обязательное ношение медицинских масок на всех рейсах с 17 марта, сообщает перевозчик. РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T12:12

2022-03-17T12:12

2022-03-17T12:12

туризм

ютэйр

коронавирус в россии

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медицинские маски

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туризм

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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Российская авиакомпания "ЮТэйр" отменяет обязательное ношение медицинских масок на всех рейсах с 17 марта, сообщает перевозчик."В связи со стабилизацией эпидемиологической обстановки мы переходим к финальному этапу снятия антиковидных ограничений и с сегодняшнего дня отменяем масочный режим на рейсах авиакомпании. Для собственного комфорта и безопасности пассажиры всегда могут использовать маску по желанию", — комментирует президент компании Олег Семенов.Уточняется, что экипаж может попросить надеть маски, если на борту летит человек с повышенной температурой и симптомами инфекционного заболевания. Также авиакомпания рекомендует уточнять антиковидные требования, которые действуют в аэропортах прилета и вылета.

https://ria.ru/20220316/maski-1778491834.html

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2022

Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

ютэйр, коронавирус в россии, авиакомпании, медицинские маски, новости - туризм, туризм, пассажиры