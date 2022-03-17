https://ria.ru/20220317/yuteyr-1778618565.html
"ЮТэйр" отменяет масочный режим на всех рейсах
"ЮТэйр" отменяет масочный режим на всех рейсах - РИА Новости, 17.03.2022
"ЮТэйр" отменяет масочный режим на всех рейсах
Российская авиакомпания "ЮТэйр" отменяет обязательное ношение медицинских масок на всех рейсах с 17 марта, сообщает перевозчик. РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T12:12
2022-03-17T12:12
2022-03-17T12:12
туризм
ютэйр
коронавирус в россии
авиакомпании
медицинские маски
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туризм
пассажиры
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Российская авиакомпания "ЮТэйр" отменяет обязательное ношение медицинских масок на всех рейсах с 17 марта, сообщает перевозчик."В связи со стабилизацией эпидемиологической обстановки мы переходим к финальному этапу снятия антиковидных ограничений и с сегодняшнего дня отменяем масочный режим на рейсах авиакомпании. Для собственного комфорта и безопасности пассажиры всегда могут использовать маску по желанию", — комментирует президент компании Олег Семенов.Уточняется, что экипаж может попросить надеть маски, если на борту летит человек с повышенной температурой и симптомами инфекционного заболевания. Также авиакомпания рекомендует уточнять антиковидные требования, которые действуют в аэропортах прилета и вылета.
https://ria.ru/20220316/maski-1778491834.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ютэйр, коронавирус в россии, авиакомпании, медицинские маски, новости - туризм, туризм, пассажиры
"ЮТэйр" отменяет масочный режим на всех рейсах
Авиакомпания "ЮТэйр" отменяет ношение медицинских масок на всех рейсах с 17 марта
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Российская авиакомпания "ЮТэйр" отменяет обязательное ношение медицинских масок на всех рейсах с 17 марта, сообщает перевозчик.
"В связи со стабилизацией эпидемиологической обстановки мы переходим к финальному этапу снятия антиковидных ограничений и с сегодняшнего дня отменяем масочный режим на рейсах авиакомпании. Для собственного комфорта и безопасности пассажиры всегда могут использовать маску по желанию", — комментирует президент компании Олег Семенов.
Уточняется, что экипаж может попросить надеть маски, если на борту летит человек с повышенной температурой и симптомами инфекционного заболевания.
Также авиакомпания рекомендует уточнять антиковидные требования, которые действуют в аэропортах прилета и вылета.