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"ЮТэйр" отменяет масочный режим на всех рейсах - РИА Новости, 17.03.2022
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Туризм
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"ЮТэйр" отменяет масочный режим на всех рейсах
"ЮТэйр" отменяет масочный режим на всех рейсах - РИА Новости, 17.03.2022
"ЮТэйр" отменяет масочный режим на всех рейсах
Российская авиакомпания "ЮТэйр" отменяет обязательное ношение медицинских масок на всех рейсах с 17 марта, сообщает перевозчик. РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T12:12
2022-03-17T12:12
туризм
ютэйр
коронавирус в россии
авиакомпании
медицинские маски
новости - туризм
туризм
пассажиры
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Российская авиакомпания "ЮТэйр" отменяет обязательное ношение медицинских масок на всех рейсах с 17 марта, сообщает перевозчик."В связи со стабилизацией эпидемиологической обстановки мы переходим к финальному этапу снятия антиковидных ограничений и с сегодняшнего дня отменяем масочный режим на рейсах авиакомпании. Для собственного комфорта и безопасности пассажиры всегда могут использовать маску по желанию", — комментирует президент компании Олег Семенов.Уточняется, что экипаж может попросить надеть маски, если на борту летит человек с повышенной температурой и симптомами инфекционного заболевания. Также авиакомпания рекомендует уточнять антиковидные требования, которые действуют в аэропортах прилета и вылета.
https://ria.ru/20220316/maski-1778491834.html
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ютэйр, коронавирус в россии, авиакомпании, медицинские маски, новости - туризм, туризм, пассажиры
12:12 17.03.2022
 
"ЮТэйр" отменяет масочный режим на всех рейсах

Авиакомпания "ЮТэйр" отменяет ношение медицинских масок на всех рейсах с 17 марта

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПассажир и сотрудник полиции в аэропорту Шереметьево
Пассажир и сотрудник полиции в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Российская авиакомпания "ЮТэйр" отменяет обязательное ношение медицинских масок на всех рейсах с 17 марта, сообщает перевозчик.
"В связи со стабилизацией эпидемиологической обстановки мы переходим к финальному этапу снятия антиковидных ограничений и с сегодняшнего дня отменяем масочный режим на рейсах авиакомпании. Для собственного комфорта и безопасности пассажиры всегда могут использовать маску по желанию", — комментирует президент компании Олег Семенов.
Уточняется, что экипаж может попросить надеть маски, если на борту летит человек с повышенной температурой и симптомами инфекционного заболевания.
Также авиакомпания рекомендует уточнять антиковидные требования, которые действуют в аэропортах прилета и вылета.
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ТуризмЮТэйрКоронавирус в РоссииавиакомпанииМедицинские маскиНовости - ТуризмТуризмпассажиры
 
 
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