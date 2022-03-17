https://ria.ru/20220317/yuan-1778703632.html

Эксперт объяснил, почему Эр-Рияд и Пекин хотят сделки по нефти в юанях

Эксперт объяснил, почему Эр-Рияд и Пекин хотят сделки по нефти в юанях - РИА Новости, 17.03.2022

Эксперт объяснил, почему Эр-Рияд и Пекин хотят сделки по нефти в юанях

Саудовская Аравия и другие ближневосточные союзники США недовольны действиями Вашингтона в последние годы, нынешние власти США ненадежны, а доллар стал... РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T17:14

2022-03-17T17:14

2022-03-17T18:08

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ближний восток

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ПЕКИН, 17 мар – РИА Новости. Саудовская Аравия и другие ближневосточные союзники США недовольны действиями Вашингтона в последние годы, нынешние власти США ненадежны, а доллар стал непредсказуемой черной дырой, поэтому Эр-Рияд и Пекин ускорили обсуждение вопроса о расчетах по нефтяным сделкам в юанях, заявил в четверг РИА Новости старший научный сотрудник аналитического центра "Тайхэ" Ван Цзайбан.Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что Саудовская Аравия ведет переговоры с Китаем по вопросу продажи части нефти в юанях."Ускорение переговоров между Китаем и Саудовской Аравией может отражать начало расшатывания основ гегемонии США", - заявил Ван Цзайбан.По его словам, есть сведения, что переговоры между Саудовской Аравией и Китаем по этому вопросу периодически велись в течение шести лет, и существует целый ряд причин, по которым Саудовская Аравия решила ускорить прогресс."Во-первых, в последние годы зависимость США от нефти с Ближнего Востока снизилась, и забота Вашингтона о безопасности на Ближнем Востоке испарилась, что вызывает все большее беспокойство Саудовской Аравии и других традиционных американских союзников на Ближнем Востоке", - отметил он.Во-вторых, добавил аналитик, в июле прошлого года США пришлось в спешке бежать из Афганистана после долгих лет упорной борьбы, что стало большим поражением столетия в мировой истории и заставило многих американских союзников испытать тревогу.В-третьих, чтобы прочно привязать Европу к "колеснице" стремлений США к мировому господству, Вашингтон умело спланировал и срежиссировал возникновение военного конфликта между Россией и Украиной, а после использовал гегемонию доллара для введения беспрецедентных санкций против России.По его словам, Вашингтон полностью отбросил некоторые основные концепции и принципы, от которых зависит капиталистическая рыночная экономика, и полон решимости разорвать современный международный политический и экономический порядок."Доллар превратился в огромную черную дыру, которая в любое время может превратить в ничто богатство некоторых стран и частных лиц. Сегодняшняя Америка ненадежна и не заслуживает доверия. А вот развитие стабильных и устойчивых отношений сотрудничества с Китаем, напротив, является надежным планом", - отметил он.Аналитик подчеркнул, что переход на расчеты в юанях в нефтяных сделках Китая и Саудовской Аравии сточки зрения международной политической экономии может быть знаковым событием, если переговоры увенчаются успехом, они окажут глубокое влияние на сотрудничество Китая и Саудовской Аравии в нефтяной сфере, международные валютно-финансовые отношения и международный финансовый порядок.По его словам, этот шаг также значительно повысит международный статус юаня, и это крайне важно, так как экономика Китая огромна, что объективно требует постоянной интернационализации юаня. На сегодняшний день, добавил он, Китай является крупнейшей экономикой мира по паритету покупательной способности, однако международный статус юаня намного уступает статусу евро, не говоря уже о долларе."Пусть даже США и являются сегодня крупнейшей экономикой, у доллара нет веских причин продолжать сохранять сильное доминирующее положение. Иными словами, современный мир — это многополярный мир, а многополярность международной валютной системы — закономерная тенденция и процесс, и интернационализация юаня в этом процессе является естественным событием", - добавил он.Помимо этого, указал он, поскольку на сотрудничество Китая и Саудовской Аравии в нефтяной сфере приходится значительная часть международного энергетического рынка, переход на расчеты в юанях неизбежно окажет глубокое влияние на международные валютно-финансовые отношения и финансовый порядок."В будущем расчеты по китайско-саудовским сделкам с нефтью будут производиться в юанях, а это означает, что доля юаня в сделках с базовыми товарами будет увеличиваться, и это неизбежно распространится на торговлю товарами общего назначения, тем самым способствуя интернационализации юаня", - пояснил он.Этот процесс, по его словам, во многих аспектах принесет пользу экономическому развитию Китая."Во-первых, это выгодно для внешней торговли Китаем нефтью и газом, так как снижаются финансовые риски, вызванные волатильностью курса доллара, и обеспечивается энергетическая безопасность. Во-вторых, это способствует стабильному развитию внешней торговли и инвестиций Китая. Интернационализация юаня означает диверсификацию способов платежей и расчетов во внешней торговле Китая, что благоприятно для торговли Китая со многими странами, у которых нехватка валютных резервов в долларах. А то, что юань постепенно становится резервной валютой, может значительно поспособствовать развитию внешних инвестиций Китая", - добавил аналитик.В-третьих, указал он, интернационализация юаня должна помочь Китаю противостоять финансовым рискам, связанным с гегемонией доллара."В последние годы Соединенные Штаты безрассудно использовали гегемонию доллара для безмерного высвобождения ликвидности, что привело к избытку долларов по всему миру и резкому увеличению финансовых рисков во многих развивающихся странах. В частности, США, создав геополитические риски, спровоцировали скачок цен на биржевые товары, и в то же время увеличили риск повышения процентных ставок, что провоцирует сокрытие иностранной валюты в развивающихся странах и последующие враждебные поглощения", - уточнил он.Ван Цзайбан вместе с тем указал, что Вашингтон безрассудно использует гегемонию доллара для осуществления экстерриториальной юрисдикции и введения санкций, из-за чего возникает большая неопределенность для нормальных внешнеэкономических и торговых отношений Китая."Благодаря ускоренному процессу интернационализации юаня Китай может избежать или сократить влияние распространения гегемонии доллара", - подытожил он.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

экономика, россия, сша, ближний восток, цены на нефть, китай, юань