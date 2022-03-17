Xiaomi представила смартфон Redmi K50 Pro с мощным процессором MTK
© XiaomiRedmi K50 Pro
© Xiaomi
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Компания Xiaomi анонсировала флагманский смартфон K50 Pro, получивший новый процессор MediaTek Dimensity 9000 и продвинутый набор камер.
Смартфон оснащен 6,7-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 3200 x 1440 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Матрица прикрыта стеклом Gorilla Glass Victus. Redmi K50 Pro получил чипсет MediaTek Dimensity 9000, изготовленный по 4-нанометровому техпроцессу TSMC. Телефон имеет многослойную систему охлаждения с испарительной камерой для контроля за температурой.
Redmi K50 Pro оснащен основной камерой на 108 Мп с оптической стабилизацией, в которой используется большой сенсор Samsung размером 1/1,52 дюйма. Он сработает со сверхширокоугольной камерой на 8 Мп и макрокамерой на 2 Мп. Телефон оснащен Bluetooth 5.3 и NFC. Аккумулятор емкостью 5000 мАч способен заряжаться по проводу быстрой зарядкой на мощности 120 Вт.
Первым рынком, где появится Redmi K50 Pro, станет Китай. Там он обойдется в 2999 юаней за базовую версию 8/128 ГБ. Позже смартфон может выйти и в других странах, возможно, под иным названием.
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