https://ria.ru/20220317/xiaomi-1778703923.html

Xiaomi представила смартфон Redmi K50 Pro с мощным процессором MTK

Xiaomi представила смартфон Redmi K50 Pro с мощным процессором MTK - РИА Новости, 17.03.2022

Xiaomi представила смартфон Redmi K50 Pro с мощным процессором MTK

Компания Xiaomi анонсировала флагманский смартфон K50 Pro, получивший новый процессор MediaTek Dimensity 9000 и продвинутый набор камер. РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T17:15

2022-03-17T17:15

2022-03-17T17:15

наука

технологии

китай

xiaomi inc

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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Компания Xiaomi анонсировала флагманский смартфон K50 Pro, получивший новый процессор MediaTek Dimensity 9000 и продвинутый набор камер.Смартфон оснащен 6,7-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 3200 x 1440 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Матрица прикрыта стеклом Gorilla Glass Victus. Redmi K50 Pro получил чипсет MediaTek Dimensity 9000, изготовленный по 4-нанометровому техпроцессу TSMC. Телефон имеет многослойную систему охлаждения с испарительной камерой для контроля за температурой.Redmi K50 Pro оснащен основной камерой на 108 Мп с оптической стабилизацией, в которой используется большой сенсор Samsung размером 1/1,52 дюйма. Он сработает со сверхширокоугольной камерой на 8 Мп и макрокамерой на 2 Мп. Телефон оснащен Bluetooth 5.3 и NFC. Аккумулятор емкостью 5000 мАч способен заряжаться по проводу быстрой зарядкой на мощности 120 Вт.Первым рынком, где появится Redmi K50 Pro, станет Китай. Там он обойдется в 2999 юаней за базовую версию 8/128 ГБ. Позже смартфон может выйти и в других странах, возможно, под иным названием.

https://ria.ru/20220216/realme-1773073667.html

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Керилл Каримов

технологии, китай, xiaomi inc