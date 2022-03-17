https://ria.ru/20220317/xerox-1778649001.html

Xerox прекратила поставки продукции в Россию

Xerox прекратила поставки продукции в Россию - РИА Новости, 17.03.2022

Xerox прекратила поставки продукции в Россию

Американская корпорация Xerox, производящая печатающие и цифровые копировальные устройства, прекратила поставки продукции в Россию и наблюдает за ситуацией в... РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T13:23

2022-03-17T13:23

2022-03-17T13:23

владимир путин

россия

украина

донбасс

apple

oracle corporation

в мире

xerox corporation

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Американская корпорация Xerox, производящая печатающие и цифровые копировальные устройства, прекратила поставки продукции в Россию и наблюдает за ситуацией в стране, сообщает издание MarketWatch со ссылкой на главного финансового директора компании Ксавье Хейсса."Ничего не поступает в эту страну", - приводит издание слова Хейсса о поставках компании в Россию. Он отметил, что как в России, так и на Украине компания имеет отдельные юридические лица и оба представительства не приносят значительных доходов, Xerox следит за соблюдением всех существующих санкций.Ранее о временной приостановке поставок товаров и услуг в Россию в том числе сообщили такие компании, как Apple, Oracle, Intel и AMD.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. В ответ западные страны объявили о новом витке санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года.

https://ria.ru/20220316/sanktsii-1778457954.html

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украина

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

владимир путин, россия, украина, донбасс, apple, oracle corporation, в мире, xerox corporation