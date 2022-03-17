https://ria.ru/20220317/whatsapp-1778678679.html

Роскомнадзор не ограничивал работу WhatsApp в России

Роскомнадзор не ограничивал работу WhatsApp в России - РИА Новости, 17.03.2022

Роскомнадзор не ограничивал работу WhatsApp в России

Работа мессенджера WhatsApp на территории России не ограничивается, сбои в его работе не связаны с ограничениями других ресурсов Meta Platforms, сообщили в... РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T15:32

2022-03-17T15:32

2022-03-17T16:19

общество

технологии

whatsapp inc.

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

россия

meta (метавселенная)

украина

генеральная прокуратура рф

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Работа мессенджера WhatsApp на территории России не ограничивается, сбои в его работе не связаны с ограничениями других ресурсов Meta Platforms, сообщили в пресс-службе Роскомнадзора."Работа мессенджера WhatsApp на территории России не ограничивается. Роскомнадзор не связывает сбои в работе сервиса с ограничениями других ресурсов Meta Platforms (Facebook и Instagram)", - говорится в сообщении.Как отмечает ведомство, перебои в работе мессенджера наблюдаются и в других странах и напоминают ситуацию со сбоем сервисов Meta в начале октября 2021 года, ответственность за которые взяла на себя сама компания.Роскомнадзор 4 марта заблокировал в России сеть Facebook из-за массовой дискриминации российских СМИ и информационных ресурсов, а 14 марта - Instagram из-за призывов к насилию в отношении россиян. Генпрокуратура РФ обратилась в суд с иском о признании Meta (материнская компания Facebook, Instagram и WhatsApp) экстремистской организацией за снятие ограничений для пользователей Украины на призывы к насилию в отношении россиян. Заседание суда намечено на 21 марта.

https://ria.ru/20220312/meta-1777788857.html

россия

украина

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

общество, технологии, whatsapp inc., федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), россия, meta (метавселенная), украина, генеральная прокуратура рф