https://ria.ru/20220317/whatsapp-1778678679.html
Роскомнадзор не ограничивал работу WhatsApp в России
Роскомнадзор не ограничивал работу WhatsApp в России - РИА Новости, 17.03.2022
Роскомнадзор не ограничивал работу WhatsApp в России
Работа мессенджера WhatsApp на территории России не ограничивается, сбои в его работе не связаны с ограничениями других ресурсов Meta Platforms, сообщили в... РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T15:32
2022-03-17T15:32
2022-03-17T16:19
общество
технологии
whatsapp inc.
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
россия
meta (метавселенная)
украина
генеральная прокуратура рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/11/1597881289_0:236:3073:1965_1920x0_80_0_0_7021966c8422f6721f0831af7006dc66.jpg
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Работа мессенджера WhatsApp на территории России не ограничивается, сбои в его работе не связаны с ограничениями других ресурсов Meta Platforms, сообщили в пресс-службе Роскомнадзора."Работа мессенджера WhatsApp на территории России не ограничивается. Роскомнадзор не связывает сбои в работе сервиса с ограничениями других ресурсов Meta Platforms (Facebook и Instagram)", - говорится в сообщении.Как отмечает ведомство, перебои в работе мессенджера наблюдаются и в других странах и напоминают ситуацию со сбоем сервисов Meta в начале октября 2021 года, ответственность за которые взяла на себя сама компания.Роскомнадзор 4 марта заблокировал в России сеть Facebook из-за массовой дискриминации российских СМИ и информационных ресурсов, а 14 марта - Instagram из-за призывов к насилию в отношении россиян. Генпрокуратура РФ обратилась в суд с иском о признании Meta (материнская компания Facebook, Instagram и WhatsApp) экстремистской организацией за снятие ограничений для пользователей Украины на призывы к насилию в отношении россиян. Заседание суда намечено на 21 марта.
https://ria.ru/20220312/meta-1777788857.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/11/1597881289_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_b7f915a2284224a686c351ea01c0339d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, технологии, whatsapp inc., федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), россия, meta (метавселенная), украина, генеральная прокуратура рф
15:32 17.03.2022 (обновлено: 16:19 17.03.2022)
Роскомнадзор не ограничивал работу WhatsApp в России
Роскомнадзор не ограничивал работу мессенджера WhatsApp на территории России