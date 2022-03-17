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Роскомнадзор не ограничивал работу WhatsApp в России - РИА Новости, 17.03.2022
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Роскомнадзор не ограничивал работу WhatsApp в России
Роскомнадзор не ограничивал работу WhatsApp в России - РИА Новости, 17.03.2022
Роскомнадзор не ограничивал работу WhatsApp в России
Работа мессенджера WhatsApp на территории России не ограничивается, сбои в его работе не связаны с ограничениями других ресурсов Meta Platforms, сообщили в... РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T15:32
2022-03-17T16:19
общество
технологии
whatsapp inc.
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
россия
meta (метавселенная)
украина
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Работа мессенджера WhatsApp на территории России не ограничивается, сбои в его работе не связаны с ограничениями других ресурсов Meta Platforms, сообщили в пресс-службе Роскомнадзора."Работа мессенджера WhatsApp на территории России не ограничивается. Роскомнадзор не связывает сбои в работе сервиса с ограничениями других ресурсов Meta Platforms (Facebook и Instagram)", - говорится в сообщении.Как отмечает ведомство, перебои в работе мессенджера наблюдаются и в других странах и напоминают ситуацию со сбоем сервисов Meta в начале октября 2021 года, ответственность за которые взяла на себя сама компания.Роскомнадзор 4 марта заблокировал в России сеть Facebook из-за массовой дискриминации российских СМИ и информационных ресурсов, а 14 марта - Instagram из-за призывов к насилию в отношении россиян. Генпрокуратура РФ обратилась в суд с иском о признании Meta (материнская компания Facebook, Instagram и WhatsApp) экстремистской организацией за снятие ограничений для пользователей Украины на призывы к насилию в отношении россиян. Заседание суда намечено на 21 марта.
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общество, технологии, whatsapp inc., федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), россия, meta (метавселенная), украина, генеральная прокуратура рф
15:32 17.03.2022 (обновлено: 16:19 17.03.2022)
 
Роскомнадзор не ограничивал работу WhatsApp в России

Роскомнадзор не ограничивал работу мессенджера WhatsApp на территории России

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкИконка мессенджера WhatsApp на экране смартфона
Иконка мессенджера WhatsApp на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Иконка мессенджера WhatsApp на экране смартфона
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Работа мессенджера WhatsApp на территории России не ограничивается, сбои в его работе не связаны с ограничениями других ресурсов Meta Platforms, сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.
"Работа мессенджера WhatsApp на территории России не ограничивается. Роскомнадзор не связывает сбои в работе сервиса с ограничениями других ресурсов Meta Platforms (Facebook и Instagram)", - говорится в сообщении.
Как отмечает ведомство, перебои в работе мессенджера наблюдаются и в других странах и напоминают ситуацию со сбоем сервисов Meta в начале октября 2021 года, ответственность за которые взяла на себя сама компания.
Роскомнадзор 4 марта заблокировал в России сеть Facebook из-за массовой дискриминации российских СМИ и информационных ресурсов, а 14 марта - Instagram из-за призывов к насилию в отношении россиян. Генпрокуратура РФ обратилась в суд с иском о признании Meta (материнская компания Facebook, Instagram и WhatsApp) экстремистской организацией за снятие ограничений для пользователей Украины на призывы к насилию в отношении россиян. Заседание суда намечено на 21 марта.
Логотипы компании Facebook и Meta на экранах смартфона и монитора - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
12 марта, 08:00
Meta объявила войну русским. Придется ее денацифицировать
 
ОбществоТехнологииWhatsApp Inc.Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)РоссияMeta (метавселенная)УкраинаГенеральная прокуратура РФ
 
 
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