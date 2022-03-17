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Канье Уэста на сутки заблокировали в Instagram
Канье Уэста на сутки заблокировали в Instagram - РИА Новости, 17.03.2022
Канье Уэста на сутки заблокировали в Instagram
Instagram запретил Канье Уэсту делать публикации на своей странице в течение суток, сообщает газета HuffPost со ссылкой на представителя компании Meta, которой... РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T15:56
2022-03-17T15:56
2022-03-17T15:56
культура
канье уэст
instagram
знаменитости
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Instagram запретил Канье Уэсту делать публикации на своей странице в течение суток, сообщает газета HuffPost со ссылкой на представителя компании Meta, которой принадлежит эта соцсеть. Причина — нарушение политики компании в сфере враждебных высказываний, преследования и травли. Как пишет портал TMZ, минимум один пост был удален со страницы исполнителя. В нем он якобы использовал расистское оскорбление в отношении ведущего и комика Тревора Ноа, который ранее критиковал Уэста за то, что тот изводил свою бывшую жену Ким Кардашьян во время бракоразводного процесса.Уэст неоднократно в последних публикациях упоминал экс-супругу и ее нового бойфренда, актера и комика Пита Дэвидсона, и публиковал подробности их личной жизни.Ким и Канье поженились в 2014 году. У них четверо детей. После шести лет брака теледива подала на развод. Об этом стало известно в феврале 2021-ого. В начале марта в прессе появилась информация о том, что знаменитости официально разведены.
https://ria.ru/20211201/kardashian-1761599699.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
канье уэст, instagram, знаменитости, звезды, кимберли кардашян, шоу-бизнес, стиль жизни
Канье Уэста на сутки заблокировали в Instagram
Канье Уэста на сутки заблокировали в Instagram за нарушение политики компании