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Канье Уэста на сутки заблокировали в Instagram - РИА Новости, 17.03.2022
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Культура
https://ria.ru/20220317/west-1778670827.html
Канье Уэста на сутки заблокировали в Instagram
Канье Уэста на сутки заблокировали в Instagram - РИА Новости, 17.03.2022
Канье Уэста на сутки заблокировали в Instagram
Instagram запретил Канье Уэсту делать публикации на своей странице в течение суток, сообщает газета HuffPost со ссылкой на представителя компании Meta, которой... РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T15:56
2022-03-17T15:56
культура
канье уэст
instagram
знаменитости
звезды
кимберли кардашян
шоу-бизнес
стиль жизни
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Instagram запретил Канье Уэсту делать публикации на своей странице в течение суток, сообщает газета HuffPost со ссылкой на представителя компании Meta, которой принадлежит эта соцсеть. Причина — нарушение политики компании в сфере враждебных высказываний, преследования и травли. Как пишет портал TMZ, минимум один пост был удален со страницы исполнителя. В нем он якобы использовал расистское оскорбление в отношении ведущего и комика Тревора Ноа, который ранее критиковал Уэста за то, что тот изводил свою бывшую жену Ким Кардашьян во время бракоразводного процесса.Уэст неоднократно в последних публикациях упоминал экс-супругу и ее нового бойфренда, актера и комика Пита Дэвидсона, и публиковал подробности их личной жизни.Ким и Канье поженились в 2014 году. У них четверо детей. После шести лет брака теледива подала на развод. Об этом стало известно в феврале 2021-ого. В начале марта в прессе появилась информация о том, что знаменитости официально разведены.
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канье уэст, instagram, знаменитости, звезды, кимберли кардашян, шоу-бизнес, стиль жизни
15:56 17.03.2022
 
Канье Уэста на сутки заблокировали в Instagram

Канье Уэста на сутки заблокировали в Instagram за нарушение политики компании

© AP Photo / Invision/Evan AgostiniКанье Уэст
Канье Уэст - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
© AP Photo / Invision/Evan Agostini
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Instagram запретил Канье Уэсту делать публикации на своей странице в течение суток, сообщает газета HuffPost со ссылкой на представителя компании Meta, которой принадлежит эта соцсеть.
Причина — нарушение политики компании в сфере враждебных высказываний, преследования и травли.
Как пишет портал TMZ, минимум один пост был удален со страницы исполнителя. В нем он якобы использовал расистское оскорбление в отношении ведущего и комика Тревора Ноа, который ранее критиковал Уэста за то, что тот изводил свою бывшую жену Ким Кардашьян во время бракоразводного процесса.
Уэст неоднократно в последних публикациях упоминал экс-супругу и ее нового бойфренда, актера и комика Пита Дэвидсона, и публиковал подробности их личной жизни.
Ким и Канье поженились в 2014 году. У них четверо детей. После шести лет брака теледива подала на развод. Об этом стало известно в феврале 2021-ого. В начале марта в прессе появилась информация о том, что знаменитости официально разведены.
Фотография из Instagram-аккаунта Ким Кардашьян - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
1 декабря 2021, 12:37Культура
Ким Кардашьян официально признали иконой стиля
 
КультураКанье УэстInstagramЗнаменитостизвездыКимберли КардашянШоу-бизнесСтиль жизни
 
 
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