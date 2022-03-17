https://ria.ru/20220317/vystavka-1778302732.html

Фантастических существ и животных покажут в Музее Востока

Фантастических существ и животных покажут в Музее Востока - РИА Новости, 17.03.2022

Фантастических существ и животных покажут в Музее Востока

В Государственном музее Востока открылась выставка "Животные и фантастические существа в древней культуре Евразии", сообщает пресс-служба. РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T07:13

2022-03-17T07:13

2022-03-17T07:13

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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. В Государственном музее Востока открылась выставка "Животные и фантастические существа в древней культуре Евразии", сообщает пресс-служба. На ней представлено более 200 экспонатов. Среди них художественные произведения, предметы декоративно-прикладного искусства и объекты, связанные с тотемизмом. Большинство артефактов были найдены в ходе раскопок, которые проводились в Адыгее, Краснодарском Крае, на Чукотке и в Узбекистане. Часть предметов была передана в Музей Востока на постоянное хранение из Института этнологии и антропологии РАН и из Института Археологии РАН. Найденные на раскопках в Евразии объекты отражают представления древнего человека о жизни. Прежде всего, это предметы "Звериного стиля". Во второй и третьей трети первого тысячелетия до нашей эры они были широко распространены от Днепра до Саян и были некой "lingua franca" евразийских степей. Много их было на территории Северного Кавказа. Там "Звериный стиль" был представлен изделиями меото-скифского зооморфного искусства.Древние эскимосы Чукотки, жившие в I тысячелетии нашей эры, сделали персонажами своего творчества арктических животных и птиц, героев местных мифов и сказок, сохранившихся до наших дней. "На территории Средней Азии и всего Среднего Востока представления богов в виде животных и фантастических существ выражаются не только на предметах "Звериного стиля", известных в материалах скотоводческих курганных могильников. Изображения животных и полиморфных персонажей присутствуют и на бытовых сосудах, и в монументальной настенной живописи и скульптуре", — говорится в пресс-релизе.Выставка продлится до 10 мая 2022 года.

https://ria.ru/20220310/chukotka-1777495827.html

республика адыгея

чукотка

краснодарский край

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

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