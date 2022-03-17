https://ria.ru/20220317/vstrecha-1778702893.html

В офисе Зеленского оценили возможность встречи с Путиным

В офисе Зеленского оценили возможность встречи с Путиным - РИА Новости, 17.03.2022

В офисе Зеленского оценили возможность встречи с Путиным

Встреча президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским может состояться после подписания мирного договора, заявил советник главы офиса Зеленского... РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T17:11

2022-03-17T17:11

2022-03-17T17:12

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

донецкая народная республика

луганская народная республика

вооруженные силы рф

россия

владимир зеленский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/17/1774498220_0:0:3084:1735_1920x0_80_0_0_e797ea21054a3e141126d6d7fa15155e.jpg

ВАРШАВА, 17 мар – РИА Новости. Встреча президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским может состояться после подписания мирного договора, заявил советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк в интервью изданию Wirtualna Polska."Как только договор будет завершен, мы приступим к организации встречи", - сказал Подоляк.При этом он отметил, что сам договор могут подписать в ближайшее время. "Это произойдет в ближайшие недели", - сказал советник Зеленского.Он настаивает на том, что встреча может произойти в любой стране, кроме России. "Место не имеет для нас значения. Оно может быть любым, кроме России", - сказал Подоляк.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220317/peregovory-1778696133.html

https://ria.ru/20220311/vstrecha-1777648329.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, россия, владимир зеленский, украина, михаил подоляк