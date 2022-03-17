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В офисе Зеленского оценили возможность встречи с Путиным - РИА Новости, 17.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220317/vstrecha-1778702893.html
В офисе Зеленского оценили возможность встречи с Путиным
В офисе Зеленского оценили возможность встречи с Путиным - РИА Новости, 17.03.2022
В офисе Зеленского оценили возможность встречи с Путиным
Встреча президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским может состояться после подписания мирного договора, заявил советник главы офиса Зеленского... РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T17:11
2022-03-17T17:12
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
вооруженные силы рф
россия
владимир зеленский
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ВАРШАВА, 17 мар – РИА Новости. Встреча президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским может состояться после подписания мирного договора, заявил советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк в интервью изданию Wirtualna Polska."Как только договор будет завершен, мы приступим к организации встречи", - сказал Подоляк.При этом он отметил, что сам договор могут подписать в ближайшее время. "Это произойдет в ближайшие недели", - сказал советник Зеленского.Он настаивает на том, что встреча может произойти в любой стране, кроме России. "Место не имеет для нас значения. Оно может быть любым, кроме России", - сказал Подоляк.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220317/peregovory-1778696133.html
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донецкая народная республика
луганская народная республика
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, россия, владимир зеленский, украина, михаил подоляк
17:11 17.03.2022 (обновлено: 17:12 17.03.2022)
 
В офисе Зеленского оценили возможность встречи с Путиным

Подоляк: встреча президентов Путина и Зеленского может состояться после мирного договора

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент России Владимир Путин
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 17 мар – РИА Новости. Встреча президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским может состояться после подписания мирного договора, заявил советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк в интервью изданию Wirtualna Polska.
"Как только договор будет завершен, мы приступим к организации встречи", - сказал Подоляк.
Вид на город Анкара - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Вчера, 16:40Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
МИД Турции заявил о готовности Анкары провести встречу Путина и Зеленского
При этом он отметил, что сам договор могут подписать в ближайшее время. "Это произойдет в ближайшие недели", - сказал советник Зеленского.
Он настаивает на том, что встреча может произойти в любой стране, кроме России. "Место не имеет для нас значения. Оно может быть любым, кроме России", - сказал Подоляк.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Президент РФ Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
11 марта, 13:25
В Кремле не исключили возможной встречи Путина и Зеленского
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФРоссияВладимир ЗеленскийУкраинаМихаил Подоляк
 
 
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