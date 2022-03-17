https://ria.ru/20220317/vspyshki-1778687271.html

РХБЗ: США вели проект, замаскированный естественными вспышками болезней

РХБЗ: США вели проект, замаскированный естественными вспышками болезней - РИА Новости, 17.03.2022

РХБЗ: США вели проект, замаскированный естественными вспышками болезней

Проект по изучению на Украине возбудителей опасных болезней - Конго-крымской геморрагической лихорадки, лептоспироза и хантавирусов - был поддержан США, потому РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T16:03

2022-03-17T16:03

2022-03-17T16:03

обострение ситуации в днр и лнр

россия

одесса

министерство обороны сша

киев

в мире

сша

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/07/1777062360_0:0:1654:931_1920x0_80_0_0_79082f1f00a097fa9e086e920e6a841e.jpg

МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Проект по изучению на Украине возбудителей опасных болезней - Конго-крымской геморрагической лихорадки, лептоспироза и хантавирусов - был поддержан США, потому что их применение могло быть замаскировано под естественные вспышки заболеваний, сообщил на брифинге в четверг начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ Игорь Кириллов.Он рассказал, что получателем денежных средств от американской стороны были лаборатории украинского министерства обороны, расположенные в Киеве, Одессе, Львове и Харькове."Не случайно, что указанные биолаборатории были выбраны Управлением минобороны США по снижению угрозы (DTRA) и компанией-подрядчиком Black and Veatch в качестве исполнителей проекта UP-8, направленного на изучение возбудителей Конго-крымской гемморагической лихорадки, лептоспироза и хантавирусов. Соответствующий запрос Пентагона о привлечении украинских лабораторий для реализации проекта представлен на слайде", - сказал Кириллов."С нашей точки зрения, заинтересованность военных биологов США связана с тем, что эти патогены имеют природные очаги как на территории Украины, так и в России, а их применение может быть замаскировано под естественные вспышки заболеваний. Именно поэтому данный проект получил дополнительное финансирование, а сроки его реализации были продлены", - добавил он.

https://ria.ru/20220315/laboratorii-1778195762.html

https://ria.ru/20220312/proverka-1777781543.html

россия

одесса

киев

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

россия, одесса, министерство обороны сша, киев, в мире, сша, украина