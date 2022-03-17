https://ria.ru/20220317/vspyshki-1778687271.html
РХБЗ: США вели проект, замаскированный естественными вспышками болезней
РХБЗ: США вели проект, замаскированный естественными вспышками болезней - РИА Новости, 17.03.2022
РХБЗ: США вели проект, замаскированный естественными вспышками болезней
Проект по изучению на Украине возбудителей опасных болезней - Конго-крымской геморрагической лихорадки, лептоспироза и хантавирусов - был поддержан США, потому РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T16:03
2022-03-17T16:03
2022-03-17T16:03
обострение ситуации в днр и лнр
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министерство обороны сша
киев
в мире
сша
украина
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Проект по изучению на Украине возбудителей опасных болезней - Конго-крымской геморрагической лихорадки, лептоспироза и хантавирусов - был поддержан США, потому что их применение могло быть замаскировано под естественные вспышки заболеваний, сообщил на брифинге в четверг начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ Игорь Кириллов.Он рассказал, что получателем денежных средств от американской стороны были лаборатории украинского министерства обороны, расположенные в Киеве, Одессе, Львове и Харькове."Не случайно, что указанные биолаборатории были выбраны Управлением минобороны США по снижению угрозы (DTRA) и компанией-подрядчиком Black and Veatch в качестве исполнителей проекта UP-8, направленного на изучение возбудителей Конго-крымской гемморагической лихорадки, лептоспироза и хантавирусов. Соответствующий запрос Пентагона о привлечении украинских лабораторий для реализации проекта представлен на слайде", - сказал Кириллов."С нашей точки зрения, заинтересованность военных биологов США связана с тем, что эти патогены имеют природные очаги как на территории Украины, так и в России, а их применение может быть замаскировано под естественные вспышки заболеваний. Именно поэтому данный проект получил дополнительное финансирование, а сроки его реализации были продлены", - добавил он.
https://ria.ru/20220315/laboratorii-1778195762.html
https://ria.ru/20220312/proverka-1777781543.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, одесса, министерство обороны сша, киев, в мире, сша, украина
РХБЗ: США вели проект, замаскированный естественными вспышками болезней
Кириллов: США вели на Украине проект, замаскированный естественными вспышками болезней