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Российские войска взяли под контроль Новомайорское и Пречистовку - РИА Новости, 17.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220317/vs-1778728357.html
Российские войска взяли под контроль Новомайорское и Пречистовку
Российские войска взяли под контроль Новомайорское и Пречистовку - РИА Новости, 17.03.2022
Российские войска взяли под контроль Новомайорское и Пречистовку
Российские войска в ходе спецоперации на Украине продвинулись за день на 10 километров и взяли два населенных пункта, сообщил в четверг на брифинге официальный... РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T19:16
2022-03-17T21:46
в мире
обострение ситуации в днр и лнр
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Российские войска в ходе спецоперации на Украине продвинулись за день на 10 километров и взяли два населенных пункта, сообщил в четверг на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Вооруженные Силы Российской Федерации, продолжая успешное наступление, взяли под контроль населенные пункты Новомайорское, Пречистовка. Продвижение за день составило 10 километров", - сказал Конашенков.
https://ria.ru/20220316/rossiya-1778549049.html
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в мире, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, ситуация в днр и лнр
19:16 17.03.2022 (обновлено: 21:46 17.03.2022)
 
Российские войска взяли под контроль Новомайорское и Пречистовку

ВС России продвинулись на десять километров, взяв под контроль Новомайорское и Пречистовку

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкМашина у разрушенного моста между поселками Сартана и Калиновка в пригородах Мариуполя
Машина у разрушенного моста между поселками Сартана и Калиновка в пригородах Мариуполя - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Машина у разрушенного моста между поселками Сартана и Калиновка в пригородах Мариуполя
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Российские войска в ходе спецоперации на Украине продвинулись за день на 10 километров и взяли два населенных пункта, сообщил в четверг на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Вооруженные Силы Российской Федерации, продолжая успешное наступление, взяли под контроль населенные пункты Новомайорское, Пречистовка. Продвижение за день составило 10 километров", - сказал Конашенков.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
16 марта, 21:19
Мы будем сражаться за право быть и оставаться Россией
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)УкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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