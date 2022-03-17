https://ria.ru/20220317/vs-1778728357.html

Российские войска взяли под контроль Новомайорское и Пречистовку

Российские войска взяли под контроль Новомайорское и Пречистовку - РИА Новости, 17.03.2022

Российские войска взяли под контроль Новомайорское и Пречистовку

Российские войска в ходе спецоперации на Украине продвинулись за день на 10 километров и взяли два населенных пункта, сообщил в четверг на брифинге официальный... РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T19:16

2022-03-17T19:16

2022-03-17T21:46

в мире

обострение ситуации в днр и лнр

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

украина

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/10/1778391221_0:0:3381:1903_1920x0_80_0_0_65191ccd8144fed6f35e4489f07dff6c.jpg

МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Российские войска в ходе спецоперации на Украине продвинулись за день на 10 километров и взяли два населенных пункта, сообщил в четверг на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Вооруженные Силы Российской Федерации, продолжая успешное наступление, взяли под контроль населенные пункты Новомайорское, Пречистовка. Продвижение за день составило 10 километров", - сказал Конашенков.

https://ria.ru/20220316/rossiya-1778549049.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, ситуация в днр и лнр