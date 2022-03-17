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Российские войска взяли под контроль Новомайорское и Пречистовку
Российские войска взяли под контроль Новомайорское и Пречистовку - РИА Новости, 17.03.2022
Российские войска взяли под контроль Новомайорское и Пречистовку
Российские войска в ходе спецоперации на Украине продвинулись за день на 10 километров и взяли два населенных пункта, сообщил в четверг на брифинге официальный... РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T19:16
2022-03-17T19:16
2022-03-17T21:46
в мире
обострение ситуации в днр и лнр
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Российские войска в ходе спецоперации на Украине продвинулись за день на 10 километров и взяли два населенных пункта, сообщил в четверг на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Вооруженные Силы Российской Федерации, продолжая успешное наступление, взяли под контроль населенные пункты Новомайорское, Пречистовка. Продвижение за день составило 10 километров", - сказал Конашенков.
https://ria.ru/20220316/rossiya-1778549049.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, ситуация в днр и лнр
19:16 17.03.2022 (обновлено: 21:46 17.03.2022)
Российские войска взяли под контроль Новомайорское и Пречистовку
ВС России продвинулись на десять километров, взяв под контроль Новомайорское и Пречистовку