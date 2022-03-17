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Посольство России призвало США "прекратить вранье" о событиях на Украине - РИА Новости, 17.03.2022
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Посольство России призвало США "прекратить вранье" о событиях на Украине
Посольство России призвало США "прекратить вранье" о событиях на Украине - РИА Новости, 17.03.2022
Посольство России призвало США "прекратить вранье" о событиях на Украине
Москва призывает Вашингтон прекратить распространение ложной информации и заняться объективным освещением событий на Украине, заявило посольство РФ в США в... РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T04:20
2022-03-17T05:35
в мире
владимир путин
россия
москва
вооруженные силы рф
вашингтон
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ВАШИНГТОН, 17 мар — РИА Новости. Москва призывает Вашингтон прекратить распространение ложной информации и заняться объективным освещением событий на Украине, заявило посольство РФ в США в своем Telegram-канале, комментируя публикации в американских СМИ о якобы нанесении российскими войсками авиаудара по зданию театра в Мариуполе.Посольство предложило тем, кто "действительно заинтересован в правдивой информации" о происходящих на Украине событиях, руководствоваться российскими ресурсами, в частности, данными министерства иностранных дел РФ, министерства обороны России и посольства РФ в Вашингтоне.В дополнение к своему заявлению дипмиссия опубликовала скриншот со страницы телеканала CNN, обнародовавшего ранее обвинения в адрес Москвы в якобы нанесении удара по драмтеатру.Ранее в Минобороны РФ заявили, что обвинения киевского режима в якобы нанесении РФ авиационного удара по зданию драматического театра в Мариуполе, где могли находиться в заложниках мирные жители, не соответствует действительности — российская авиация не выполняла никаких ударов по наземным целям. По данным министерства, ранее от беженцев, выбравшихся из Мариуполя, было известно, что в здании театра нацисты батальона "Азов" могли удерживать мирных жителей в заложниках, используя верхние этажи в качестве огневых точек.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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в мире, владимир путин, россия, москва, вооруженные силы рф, вашингтон, сша
04:20 17.03.2022 (обновлено: 05:35 17.03.2022)
 
Посольство России призвало США "прекратить вранье" о событиях на Украине

Посольство России призвало США объективно освещать события на Украине и прекратить вранье

© AP Photo / Susan WalshПосольство России в Вашингтоне
Посольство России в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
© AP Photo / Susan Walsh
Посольство России в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 17 мар — РИА Новости. Москва призывает Вашингтон прекратить распространение ложной информации и заняться объективным освещением событий на Украине, заявило посольство РФ в США в своем Telegram-канале, комментируя публикации в американских СМИ о якобы нанесении российскими войсками авиаудара по зданию театра в Мариуполе.

"Обращаем внимание на продолжающуюся дезинформационную кампанию в американских СМИ о происходящем на Украине. Очередным примером стала тиражируемая в местной прессе фальшивка о якобы причастности ВС РФ к удару по мариупольскому драматическому театру... Призываем прекратить вранье и заняться объективным освещением событий на Украине", — говорится в комментарии российской дипмиссии.

Посольство предложило тем, кто "действительно заинтересован в правдивой информации" о происходящих на Украине событиях, руководствоваться российскими ресурсами, в частности, данными министерства иностранных дел РФ, министерства обороны России и посольства РФ в Вашингтоне.
В дополнение к своему заявлению дипмиссия опубликовала скриншот со страницы телеканала CNN, обнародовавшего ранее обвинения в адрес Москвы в якобы нанесении удара по драмтеатру.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что обвинения киевского режима в якобы нанесении РФ авиационного удара по зданию драматического театра в Мариуполе, где могли находиться в заложниках мирные жители, не соответствует действительности — российская авиация не выполняла никаких ударов по наземным целям. По данным министерства, ранее от беженцев, выбравшихся из Мариуполя, было известно, что в здании театра нацисты батальона "Азов" могли удерживать мирных жителей в заложниках, используя верхние этажи в качестве огневых точек.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
Вчера, 21:19
Мы будем сражаться за право быть и оставаться Россией
 
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