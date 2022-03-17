https://ria.ru/20220317/vrane-1778579532.html

Посольство России призвало США "прекратить вранье" о событиях на Украине

Посольство России призвало США "прекратить вранье" о событиях на Украине - РИА Новости, 17.03.2022

Посольство России призвало США "прекратить вранье" о событиях на Украине

Москва призывает Вашингтон прекратить распространение ложной информации и заняться объективным освещением событий на Украине, заявило посольство РФ в США в... РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T04:20

2022-03-17T04:20

2022-03-17T05:35

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ВАШИНГТОН, 17 мар — РИА Новости. Москва призывает Вашингтон прекратить распространение ложной информации и заняться объективным освещением событий на Украине, заявило посольство РФ в США в своем Telegram-канале, комментируя публикации в американских СМИ о якобы нанесении российскими войсками авиаудара по зданию театра в Мариуполе.Посольство предложило тем, кто "действительно заинтересован в правдивой информации" о происходящих на Украине событиях, руководствоваться российскими ресурсами, в частности, данными министерства иностранных дел РФ, министерства обороны России и посольства РФ в Вашингтоне.В дополнение к своему заявлению дипмиссия опубликовала скриншот со страницы телеканала CNN, обнародовавшего ранее обвинения в адрес Москвы в якобы нанесении удара по драмтеатру.Ранее в Минобороны РФ заявили, что обвинения киевского режима в якобы нанесении РФ авиационного удара по зданию драматического театра в Мариуполе, где могли находиться в заложниках мирные жители, не соответствует действительности — российская авиация не выполняла никаких ударов по наземным целям. По данным министерства, ранее от беженцев, выбравшихся из Мариуполя, было известно, что в здании театра нацисты батальона "Азов" могли удерживать мирных жителей в заложниках, используя верхние этажи в качестве огневых точек.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220316/rossiya-1778549049.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, владимир путин, россия, москва, вооруженные силы рф, вашингтон, сша