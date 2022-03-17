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Бирюков: водохранилища Москвы подготовлены к весеннему паводку и половодью - РИА Новости, 17.03.2022
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Бирюков: водохранилища Москвы подготовлены к весеннему паводку и половодью
Бирюков: водохранилища Москвы подготовлены к весеннему паводку и половодью - РИА Новости, 17.03.2022
Бирюков: водохранилища Москвы подготовлены к весеннему паводку и половодью
Городские службы подготовили водохранилища к весеннему паводку и половодью, они смогут принять ожидаемый объем талых вод, сообщил журналистам в четверг... РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T14:08
2022-03-17T14:08
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петр бирюков
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Городские службы подготовили водохранилища к весеннему паводку и половодью, они смогут принять ожидаемый объем талых вод, сообщил журналистам в четверг заместитель мэра Москвы Петр Бирюков."Подачу воды для столичного региона обеспечивают 15 водохранилищ, в настоящее время они имеют достаточно свободных емкостей, чтобы принять весь талый сток, излишки воды направляются в реки. Процесс идет плавно, что позволяет исключить подтопление территорий и обеспечить запас воды, необходимый столице", - отметил Бирюков.Заместитель мэра подчеркнул, что все гидротехнические сооружения заранее подготовили к паводку и половодью."По прогнозам, в этом году приток талых вод может составить до 340 миллионов кубометров, при этом свободная емкость водохранилищ уже сегодня на уровне 407 миллионов кубометров. Сформированные по окончании паводка объемы воды позволят в полной мере пополнить запасы водохранилищ", - рассказал Бирюков.Он сообщил, что сейчас ведется мониторинг готовности предприятий и сельскохозяйственных объектов, расположенных на водосборной территории. Это делается для предотвращения возможного загрязнения водоисточников.
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петр бирюков, москва
14:08 17.03.2022
 

Бирюков: водохранилища Москвы подготовлены к весеннему паводку и половодью

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗаместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Городские службы подготовили водохранилища к весеннему паводку и половодью, они смогут принять ожидаемый объем талых вод, сообщил журналистам в четверг заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
"Подачу воды для столичного региона обеспечивают 15 водохранилищ, в настоящее время они имеют достаточно свободных емкостей, чтобы принять весь талый сток, излишки воды направляются в реки. Процесс идет плавно, что позволяет исключить подтопление территорий и обеспечить запас воды, необходимый столице", - отметил Бирюков.
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Заместитель мэра подчеркнул, что все гидротехнические сооружения заранее подготовили к паводку и половодью.
"По прогнозам, в этом году приток талых вод может составить до 340 миллионов кубометров, при этом свободная емкость водохранилищ уже сегодня на уровне 407 миллионов кубометров. Сформированные по окончании паводка объемы воды позволят в полной мере пополнить запасы водохранилищ", - рассказал Бирюков.
Он сообщил, что сейчас ведется мониторинг готовности предприятий и сельскохозяйственных объектов, расположенных на водосборной территории. Это делается для предотвращения возможного загрязнения водоисточников.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниПетр БирюковМосква
 
 
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