https://ria.ru/20220317/vodokhranilischa-1778660219.html

Бирюков: водохранилища Москвы подготовлены к весеннему паводку и половодью

Бирюков: водохранилища Москвы подготовлены к весеннему паводку и половодью - РИА Новости, 17.03.2022

Бирюков: водохранилища Москвы подготовлены к весеннему паводку и половодью

Городские службы подготовили водохранилища к весеннему паводку и половодью, они смогут принять ожидаемый объем талых вод, сообщил журналистам в четверг... РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T14:08

2022-03-17T14:08

2022-03-17T14:08

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петр бирюков

москва

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Городские службы подготовили водохранилища к весеннему паводку и половодью, они смогут принять ожидаемый объем талых вод, сообщил журналистам в четверг заместитель мэра Москвы Петр Бирюков."Подачу воды для столичного региона обеспечивают 15 водохранилищ, в настоящее время они имеют достаточно свободных емкостей, чтобы принять весь талый сток, излишки воды направляются в реки. Процесс идет плавно, что позволяет исключить подтопление территорий и обеспечить запас воды, необходимый столице", - отметил Бирюков.Заместитель мэра подчеркнул, что все гидротехнические сооружения заранее подготовили к паводку и половодью."По прогнозам, в этом году приток талых вод может составить до 340 миллионов кубометров, при этом свободная емкость водохранилищ уже сегодня на уровне 407 миллионов кубометров. Сформированные по окончании паводка объемы воды позволят в полной мере пополнить запасы водохранилищ", - рассказал Бирюков.Он сообщил, что сейчас ведется мониторинг готовности предприятий и сельскохозяйственных объектов, расположенных на водосборной территории. Это делается для предотвращения возможного загрязнения водоисточников.

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москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

петр бирюков, москва