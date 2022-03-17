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СМИ: в Британии продают российскую водку из-под прилавка - РИА Новости, 17.03.2022
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Британские магазины с трудом отказываются от российской водки
СМИ: в Британии продают российскую водку из-под прилавка - РИА Новости, 17.03.2022
Британские магазины с трудом отказываются от российской водки
Некоторые британские магазины стали продавать российскую водку из-под прилавка, несмотря на декларируемый в стране бойкот, пишет Daily Mail. РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T17:23
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втб
в мире
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Некоторые британские магазины стали продавать российскую водку из-под прилавка, несмотря на декларируемый в стране бойкот, пишет Daily Mail."Персонал (магазина Harrods — Прим. Ред.) с удовольствием продает полуторалитровые бутылки почти за сто фунтов от производителя, запрещенного в других супермаркетах", — отмечает издание.В магазине The Selfridges и вовсе не стали убирать алкоголь российского производства с витрин, при этом цены в нем оказались еще выше, утверждает Daily Mail.Действия предпринимателей подверглись критике со стороны членов парламента, а сами компании решили объявить, что продажи осуществлялись по ошибке.Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.В ответ Запад ввел новые антироссийские санкции. В частности, под них попали несколько крупнейших банков, включая Сбербанк и ВТБ. Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции.
https://ria.ru/20220315/mcdonalds-1778140357.html
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владимир путин, сша, россия, украина, сбербанк россии, евросоюз, втб, в мире
17:23 17.03.2022 (обновлено: 17:36 17.03.2022)
 
СМИ: в Британии продают российскую водку из-под прилавка

Daily Mail: в британских магазинах продают российскую водку из-под прилавка

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкРюмка водки
Рюмка водки - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Рюмка водки
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Некоторые британские магазины стали продавать российскую водку из-под прилавка, несмотря на декларируемый в стране бойкот, пишет Daily Mail.
"Персонал (магазина Harrods — Прим. Ред.) с удовольствием продает полуторалитровые бутылки почти за сто фунтов от производителя, запрещенного в других супермаркетах", — отмечает издание.
В магазине The Selfridges и вовсе не стали убирать алкоголь российского производства с витрин, при этом цены в нем оказались еще выше, утверждает Daily Mail.
Действия предпринимателей подверглись критике со стороны членов парламента, а сами компании решили объявить, что продажи осуществлялись по ошибке.
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В ответ Запад ввел новые антироссийские санкции. В частности, под них попали несколько крупнейших банков, включая Сбербанк и ВТБ. Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции.
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