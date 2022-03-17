https://ria.ru/20220317/vk-1778625314.html

VK работает над альтернативой досрочному погашению евробондов

VK работает над альтернативой досрочному погашению евробондов - РИА Новости, 17.03.2022

VK работает над альтернативой досрочному погашению евробондов

VK готовит предложения держателям еврооблигаций компании в качестве альтернативы предъявлению их к досрочному погашению, представит их до 31 мая, сообщили в VK. РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T11:56

2022-03-17T11:56

2022-03-17T11:56

экономика

россия

mail.ru group

вконтакте

евробонды

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/17/1765193101_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_7ed2ced0b247deb68fa9dcd16e0813c0.jpg

МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. VK готовит предложения держателям еврооблигаций компании в качестве альтернативы предъявлению их к досрочному погашению, представит их до 31 мая, сообщили в VK.VK в 2020 году разместила старшие необеспеченные конвертируемые облигации на Лондонской бирже на сумму 400 миллионов долларов под 1,625% с погашением в 2025 году. Согласно условиям выпуска, если торги ГДР VK приостанавливаются на 10 и более торговых дней, наступает событие делистинга - исключение ценных бумаг эмитента из котировального списка фондовой биржи - после которого держатели облигаций получают право потребовать их досрочного погашения. Торги по глобальным депозитарным распискам VK приостановлены на Лондонской биржей с 3 марта."Компания начала работать над предложением держателям облигаций для разрешения вопросов по "Событию Делистинга" облигаций и поиска альтернатив реализации права предъявления их к погашению", - говорится в сообщении.По оценкам компании, на 14 марта она располагала денежными средствами и их эквивалентами на сумму около 170 миллионов долларов. Из них 135 миллионов хранится в иностранной валюте, из которых около 75 миллионов - за пределами России для поддержания оборотного капитала международного бизнеса VK. Во вторник компания предупреждала, что если большинство держателей бондов потребуют их досрочного погашения, компания, вероятно, не сможет выполнить свои обязательства.VK (ранее - Mail.ru Group) российская технологическая компания, основанная в 1998 году. Среди ее активов социальные сети "ВКонтакте" и "Одноклассники", почтовый сервис "Почта Mail.ru", сервис доставки еды и продуктов Delivery Club, международная компания, занимающаяся разработкой и издательством игр My.Game.

https://ria.ru/20220317/platezh-1778620677.html

https://ria.ru/20220316/defolt-1778288718.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, россия, mail.ru group, вконтакте, евробонды