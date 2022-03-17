VK работает над альтернативой досрочному погашению евробондов
VK представит альтернативу досрочному погашению евробондов до 31 мая
Офис компании VK (Вконтакте) в Москве
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. VK готовит предложения держателям еврооблигаций компании в качестве альтернативы предъявлению их к досрочному погашению, представит их до 31 мая, сообщили в VK.
VK в 2020 году разместила старшие необеспеченные конвертируемые облигации на Лондонской бирже на сумму 400 миллионов долларов под 1,625% с погашением в 2025 году. Согласно условиям выпуска, если торги ГДР VK приостанавливаются на 10 и более торговых дней, наступает событие делистинга - исключение ценных бумаг эмитента из котировального списка фондовой биржи - после которого держатели облигаций получают право потребовать их досрочного погашения. Торги по глобальным депозитарным распискам VK приостановлены на Лондонской биржей с 3 марта.
"Компания начала работать над предложением держателям облигаций для разрешения вопросов по "Событию Делистинга" облигаций и поиска альтернатив реализации права предъявления их к погашению", - говорится в сообщении.
По оценкам компании, на 14 марта она располагала денежными средствами и их эквивалентами на сумму около 170 миллионов долларов. Из них 135 миллионов хранится в иностранной валюте, из которых около 75 миллионов - за пределами России для поддержания оборотного капитала международного бизнеса VK. Во вторник компания предупреждала, что если большинство держателей бондов потребуют их досрочного погашения, компания, вероятно, не сможет выполнить свои обязательства.
VK (ранее - Mail.ru Group) российская технологическая компания, основанная в 1998 году. Среди ее активов социальные сети "ВКонтакте" и "Одноклассники", почтовый сервис "Почта Mail.ru", сервис доставки еды и продуктов Delivery Club, международная компания, занимающаяся разработкой и издательством игр My.Game.