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В Харькове собирали штаммы вируса птичьего гриппа, заявили в Минобороны
В Харькове собирали штаммы вируса птичьего гриппа, заявили в Минобороны - РИА Новости, 17.03.2022
В Харькове собирали штаммы вируса птичьего гриппа, заявили в Минобороны
Харьковский институт ветеринарной медицины изучал способы переноса высокопатогенного птичьего гриппа с помощью диких птиц, эта деятельность должна стать... РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T15:40
2022-03-17T15:40
2022-03-17T15:47
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МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Харьковский институт ветеринарной медицины изучал способы переноса высокопатогенного птичьего гриппа с помощью диких птиц, эта деятельность должна стать предметом международного расследования, заявил в четверг на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов."В рамках проекта "Флу-Флай-Вэй" Харьковским институтом ветеринарной медицины изучались дикие птицы как векторы для переноса высокопатогенного птичьего гриппа. Одновременно оценивались условия, при которых процессы передачи могут приобрести неуправляемый характер, нанести экономический ущерб, создать риски продовольственной безопасности", - сказал Кириллов. Он отметил, что институт причастен к проведению работ по сбору штаммов вирусов птичьего гриппа, обладающих высоким эпидемическим потенциалом и способных преодолевать межвидовой барьер."Деятельность указанного института должна стать предметом международного расследования", - сказал Кириллов.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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харьков, в мире, здоровье - общество, россия, украина, ситуация в днр и лнр
15:40 17.03.2022 (обновлено: 15:47 17.03.2022)
В Харькове собирали штаммы вируса птичьего гриппа, заявили в Минобороны
Минобороны: ветинститут в Харькове причастен к сбору штаммов вируса птичьего гриппа
МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Харьковский институт ветеринарной медицины изучал способы переноса высокопатогенного птичьего гриппа с помощью диких птиц, эта деятельность должна стать предметом международного расследования, заявил в четверг на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
"В рамках проекта "Флу-Флай-Вэй" Харьковским институтом ветеринарной медицины изучались дикие птицы как векторы для переноса высокопатогенного птичьего гриппа. Одновременно оценивались условия, при которых процессы передачи могут приобрести неуправляемый характер, нанести экономический ущерб, создать риски продовольственной безопасности", - сказал Кириллов. Он отметил, что институт причастен к проведению работ по сбору штаммов вирусов птичьего гриппа, обладающих высоким эпидемическим потенциалом и способных преодолевать межвидовой барьер.
"Деятельность указанного института должна стать предметом международного расследования", - сказал Кириллов.