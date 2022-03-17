https://ria.ru/20220317/utechka-1778572019.html
Иммунолог предупредил об "утечке" коллективного иммунитета в России
Иммунолог предупредил об "утечке" коллективного иммунитета в России - РИА Новости, 17.03.2022
Иммунолог предупредил об "утечке" коллективного иммунитета в России
События последних недель сместили фокус общественного внимания от пандемии COVID-19 к другим угрозам, что привело к "утечке" коллективного иммунитета в России,... РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T02:15
2022-03-17T02:15
2022-03-17T02:15
распространение коронавируса
общество
россия
здоровье
коронавирус covid-19
николай крючков
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. События последних недель сместили фокус общественного внимания от пандемии COVID-19 к другим угрозам, что привело к "утечке" коллективного иммунитета в России, такое мнение высказал в интервью радио Sputnik иммунолог Николай Крючков.Коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции должен достигать 85 процентов, чтобы можно было говорить о победе над заболеванием, считает он. Между тем этот показатель в России постепенно снижается: если месяц назад он превышал 60 процентов, то теперь находится на уровне чуть более 53 процентов.Иммунная прослойка растет по мере того, как люди выздоравливают от COVID-19 или вакцинируются. Но со временем количество защитных антител, образовавшихся в организме в результате болезни или прививки, снижается. Поддержать его на необходимом уровне можно с помощью вакцинации или бустерной прививки."Для того, чтобы уменьшить утечку коллективного иммунитета, необходимо резко усиливать вакцинацию и ревакцинацию, о которой все забыли", — уверен Крючков.По его мнению, россияне стали недооценивать риски, связанные с коронавирусной инфекцией.Снижение уровня коллективного иммунитета может привести к новым "вирусным цунами", продолжил он. В свою очередь, повышение этого показателя приведет к уменьшению количества смертей, связанных с коронавирусной инфекцией, добавил иммунолог."Чем ниже коллективный иммунитет, тем популяция менее устойчива к подобным вирусным цунами. Даже если у нас будет коллективный иммунитет 70 процентов, то останется вероятность новых вспышек, но с разными последствиями. Чем выше у нас коллективный иммунитет, тем меньше будет летальных случаев на количество заразившихся и тем меньше будет риск попадания людей в реанимацию", — заключил Крючков.
https://ria.ru/20220303/koronavirus-1776162115.html
https://ria.ru/20220217/omikron-1773237200.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, россия, здоровье, коронавирус covid-19, николай крючков
Иммунолог предупредил об "утечке" коллективного иммунитета в России
Иммунолог Крючков: коллективный иммунитет к COVID-19 в России снизился с 60% до 53%
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости.
События последних недель сместили фокус общественного внимания от пандемии COVID-19 к другим угрозам, что привело к "утечке" коллективного иммунитета в России, такое мнение высказал в интервью радио Sputnik
иммунолог Николай Крючков.
Коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции должен достигать 85 процентов, чтобы можно было говорить о победе над заболеванием, считает он. Между тем этот показатель в России
постепенно снижается: если месяц назад он превышал 60 процентов, то теперь находится на уровне чуть более 53 процентов.
"Коллективный иммунитет — это динамическое понятие. Мы говорим, что надо достичь в моменте 85 процентов, но процент людей с иммунитетом может как увеличиваться, так и уменьшаться", — отметил Крючков.
Иммунная прослойка растет по мере того, как люди выздоравливают от COVID-19 или вакцинируются. Но со временем количество защитных антител, образовавшихся в организме в результате болезни или прививки, снижается. Поддержать его на необходимом уровне можно с помощью вакцинации или бустерной прививки.
"Для того, чтобы уменьшить утечку коллективного иммунитета, необходимо резко усиливать вакцинацию и ревакцинацию, о которой все забыли", — уверен Крючков
.
По его мнению, россияне стали недооценивать риски, связанные с коронавирусной инфекцией.
"Произошло смещение фокуса на другие события. Они, конечно, чрезвычайно важные, но из-за них все почему-то решили, что с COVID-19 покончено, мы его победили. Я просто две цифры приведу: в восемь раз омикрон-линия коронавирусаболее заразная, чем сезонный грипп. Патогенность (способность вируса наносить вред организму. — Прим. ред.) — разница в пять-семь раз. Если эти цифры сложить, то станет понятно, что коронавирусная инфекция — это не сезонный грипп, которого можно не бояться", — сказал Крючков.
Снижение уровня коллективного иммунитета может привести к новым "вирусным цунами", продолжил он. В свою очередь, повышение этого показателя приведет к уменьшению количества смертей, связанных с коронавирусной инфекцией, добавил иммунолог.
"Чем ниже коллективный иммунитет, тем популяция менее устойчива к подобным вирусным цунами. Даже если у нас будет коллективный иммунитет 70 процентов, то останется вероятность новых вспышек, но с разными последствиями. Чем выше у нас коллективный иммунитет, тем меньше будет летальных случаев на количество заразившихся и тем меньше будет риск попадания людей в реанимацию", — заключил Крючков.