https://ria.ru/20220317/utechka-1778572019.html

Иммунолог предупредил об "утечке" коллективного иммунитета в России

Иммунолог предупредил об "утечке" коллективного иммунитета в России - РИА Новости, 17.03.2022

Иммунолог предупредил об "утечке" коллективного иммунитета в России

События последних недель сместили фокус общественного внимания от пандемии COVID-19 к другим угрозам, что привело к "утечке" коллективного иммунитета в России,... РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T02:15

2022-03-17T02:15

2022-03-17T02:15

распространение коронавируса

общество

россия

здоровье

коронавирус covid-19

николай крючков

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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. События последних недель сместили фокус общественного внимания от пандемии COVID-19 к другим угрозам, что привело к "утечке" коллективного иммунитета в России, такое мнение высказал в интервью радио Sputnik иммунолог Николай Крючков.Коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции должен достигать 85 процентов, чтобы можно было говорить о победе над заболеванием, считает он. Между тем этот показатель в России постепенно снижается: если месяц назад он превышал 60 процентов, то теперь находится на уровне чуть более 53 процентов.Иммунная прослойка растет по мере того, как люди выздоравливают от COVID-19 или вакцинируются. Но со временем количество защитных антител, образовавшихся в организме в результате болезни или прививки, снижается. Поддержать его на необходимом уровне можно с помощью вакцинации или бустерной прививки."Для того, чтобы уменьшить утечку коллективного иммунитета, необходимо резко усиливать вакцинацию и ревакцинацию, о которой все забыли", — уверен Крючков.По его мнению, россияне стали недооценивать риски, связанные с коронавирусной инфекцией.Снижение уровня коллективного иммунитета может привести к новым "вирусным цунами", продолжил он. В свою очередь, повышение этого показателя приведет к уменьшению количества смертей, связанных с коронавирусной инфекцией, добавил иммунолог."Чем ниже коллективный иммунитет, тем популяция менее устойчива к подобным вирусным цунами. Даже если у нас будет коллективный иммунитет 70 процентов, то останется вероятность новых вспышек, но с разными последствиями. Чем выше у нас коллективный иммунитет, тем меньше будет летальных случаев на количество заразившихся и тем меньше будет риск попадания людей в реанимацию", — заключил Крючков.

https://ria.ru/20220303/koronavirus-1776162115.html

https://ria.ru/20220217/omikron-1773237200.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Григорий Ивашкин

общество, россия, здоровье, коронавирус covid-19, николай крючков