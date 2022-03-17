https://ria.ru/20220317/ukraina-1778755226.html

Бывший боец спецназа США указал, кто "подстрекает Зеленского к бойне"

Бывший боец спецназа США указал, кто "подстрекает Зеленского к бойне" - РИА Новости, 17.03.2022

Бывший боец спецназа США указал, кто "подстрекает Зеленского к бойне"

Кандидат в американский конгресс в штате Вашингтон и бывший спецназовец Джо Кент раскритиковал в эфире Fox News политиков, форсирующих украинскую повестку в... РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T23:30

2022-03-17T23:30

2022-03-17T23:30

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сша

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вашингтон (город)

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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Кандидат в американский конгресс в штате Вашингтон и бывший спецназовец Джо Кент раскритиковал в эфире Fox News политиков, форсирующих украинскую повестку в ущерб интересам США."Мы видим, как они проводят большие пресс-конференции, стоя на фоне украинских флагов и заявляя, что поддерживают граждан другой страны. Это не то, чем они должны заниматься", — сказал он.Как полагает Кент, содействие Украине и выполнение выдвигаемых Владимиром Зеленским требований может навредить самим американцам. Бывший военный отметил, что не поддерживает российскую сторону, но считает недопустимым обсуждать какие-либо действия, которые потенциально приведут к открытому конфликту между Москвой и Вашингтоном.Помимо этого, собеседник телеканала назвал украинский кризис удобным предлогом для отвлечения американцев от внутренних проблем."Это же замечательный отвлекающий маневр, чтобы люди не замечали нынешний политический кризис", — заключил он.Российская специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Минобороны заявляло, что вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российских военных развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Об оккупации Украины, как подчеркивал Путин, речи не идет.

https://ria.ru/20220317/ukraina-1778535672.html

https://ria.ru/20220317/ssha-1778743957.html

https://ria.ru/20220315/ukraina-1778175608.html

сша

украина

вашингтон (город)

россия

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Александра Покровская

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Покровская

в мире, владимир зеленский, сша, украина, вашингтон (город), россия