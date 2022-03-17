Бывший боец спецназа США указал, кто "подстрекает Зеленского к бойне"
Бывший американский спецназовец Кент: США сами толкают Зеленского на продолжение бойни
© REUTERS / Umit BektasПрезидент Украины Владимир Зеленский во время интервью агентству Reuters в Киеве
Президент Украины Владимир Зеленский во время интервью агентству Reuters в Киеве
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Кандидат в американский конгресс в штате Вашингтон и бывший спецназовец Джо Кент раскритиковал в эфире Fox News политиков, форсирующих украинскую повестку в ущерб интересам США.
"Мы видим, как они проводят большие пресс-конференции, стоя на фоне украинских флагов и заявляя, что поддерживают граждан другой страны. Это не то, чем они должны заниматься", — сказал он.
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Как полагает Кент, содействие Украине и выполнение выдвигаемых Владимиром Зеленским требований может навредить самим американцам. Бывший военный отметил, что не поддерживает российскую сторону, но считает недопустимым обсуждать какие-либо действия, которые потенциально приведут к открытому конфликту между Москвой и Вашингтоном.
"При этом мы толкаем Зеленского вперед и ведем их всех по пути к продолжению бойни, вместо того, чтобы подталкивать их на дипломатический путь", — добавил Кент.
Помимо этого, собеседник телеканала назвал украинский кризис удобным предлогом для отвлечения американцев от внутренних проблем.
"Это же замечательный отвлекающий маневр, чтобы люди не замечали нынешний политический кризис", — заключил он.
Российская специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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