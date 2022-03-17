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Бывший боец спецназа США указал, кто "подстрекает Зеленского к бойне" - РИА Новости, 17.03.2022
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Бывший боец спецназа США указал, кто "подстрекает Зеленского к бойне"
Бывший боец спецназа США указал, кто "подстрекает Зеленского к бойне" - РИА Новости, 17.03.2022
Бывший боец спецназа США указал, кто "подстрекает Зеленского к бойне"
Кандидат в американский конгресс в штате Вашингтон и бывший спецназовец Джо Кент раскритиковал в эфире Fox News политиков, форсирующих украинскую повестку в... РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T23:30
2022-03-17T23:30
в мире
владимир зеленский
сша
украина
вашингтон (город)
россия
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Кандидат в американский конгресс в штате Вашингтон и бывший спецназовец Джо Кент раскритиковал в эфире Fox News политиков, форсирующих украинскую повестку в ущерб интересам США."Мы видим, как они проводят большие пресс-конференции, стоя на фоне украинских флагов и заявляя, что поддерживают граждан другой страны. Это не то, чем они должны заниматься", — сказал он.Как полагает Кент, содействие Украине и выполнение выдвигаемых Владимиром Зеленским требований может навредить самим американцам. Бывший военный отметил, что не поддерживает российскую сторону, но считает недопустимым обсуждать какие-либо действия, которые потенциально приведут к открытому конфликту между Москвой и Вашингтоном.Помимо этого, собеседник телеканала назвал украинский кризис удобным предлогом для отвлечения американцев от внутренних проблем."Это же замечательный отвлекающий маневр, чтобы люди не замечали нынешний политический кризис", — заключил он.Российская специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Минобороны заявляло, что вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российских военных развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Об оккупации Украины, как подчеркивал Путин, речи не идет.
https://ria.ru/20220317/ukraina-1778535672.html
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сша
украина
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в мире, владимир зеленский, сша, украина, вашингтон (город), россия
23:30 17.03.2022
 
Бывший боец спецназа США указал, кто "подстрекает Зеленского к бойне"

Бывший американский спецназовец Кент: США сами толкают Зеленского на продолжение бойни

© REUTERS / Umit BektasПрезидент Украины Владимир Зеленский во время интервью агентству Reuters в Киеве
Президент Украины Владимир Зеленский во время интервью агентству Reuters в Киеве - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
© REUTERS / Umit Bektas
Президент Украины Владимир Зеленский во время интервью агентству Reuters в Киеве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Кандидат в американский конгресс в штате Вашингтон и бывший спецназовец Джо Кент раскритиковал в эфире Fox News политиков, форсирующих украинскую повестку в ущерб интересам США.
"Мы видим, как они проводят большие пресс-конференции, стоя на фоне украинских флагов и заявляя, что поддерживают граждан другой страны. Это не то, чем они должны заниматься", — сказал он.
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Как полагает Кент, содействие Украине и выполнение выдвигаемых Владимиром Зеленским требований может навредить самим американцам. Бывший военный отметил, что не поддерживает российскую сторону, но считает недопустимым обсуждать какие-либо действия, которые потенциально приведут к открытому конфликту между Москвой и Вашингтоном.
"При этом мы толкаем Зеленского вперед и ведем их всех по пути к продолжению бойни, вместо того, чтобы подталкивать их на дипломатический путь", — добавил Кент.
Помимо этого, собеседник телеканала назвал украинский кризис удобным предлогом для отвлечения американцев от внутренних проблем.
"Это же замечательный отвлекающий маневр, чтобы люди не замечали нынешний политический кризис", — заключил он.
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Российская специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Минобороны заявляло, что вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российских военных развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Об оккупации Украины, как подчеркивал Путин, речи не идет.
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