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Власти Украины бросили жителей Херсонской области, заявил Аксенов - РИА Новости, 17.03.2022
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Власти Украины бросили жителей Херсонской области, заявил Аксенов
Власти Украины бросили жителей Херсонской области, заявил Аксенов - РИА Новости, 17.03.2022
Власти Украины бросили жителей Херсонской области, заявил Аксенов
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что киевские власти бросили жителей приграничной с полуостровом Херсонской области Украины. РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T21:59
2022-03-17T21:59
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что киевские власти бросили жителей приграничной с полуостровом Херсонской области Украины.По его словам, с Крыма на территории Украины отправляются крупные партии различной гуманитарной помощи для населения, в первую очередь это продовольствие и лекарства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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в мире
21:59 17.03.2022
 
Власти Украины бросили жителей Херсонской области, заявил Аксенов

Аксенов заявил, что власти Украины бросили жителей Херсонской области

© РИА Новости / Александр Полегенько / Перейти в фотобанкГлава Республики Крым Сергей Аксенов
Глава Республики Крым Сергей Аксенов - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
© РИА Новости / Александр Полегенько
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Глава Республики Крым Сергей Аксенов. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что киевские власти бросили жителей приграничной с полуостровом Херсонской области Украины.
"В ряде населенных пунктов, по крайней мере в приграничной с нами Херсонской области, практически гуманитарная катастрофа. Киев бросил людей. Уполномоченные органы власти (Крыма) занимаются вопросом выплат пенсий и зарплат, чтобы это происходило в рублях. Процесс идет постепенно. Гривны у нас нет, а людям платить деньги надо. Решения принимаются федеральным штабом, я комментировать не буду, но оказываю максимально содействие", - сказал Аксенов в эфире телеканала "Миллет".
По его словам, с Крыма на территории Украины отправляются крупные партии различной гуманитарной помощи для населения, в первую очередь это продовольствие и лекарства.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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