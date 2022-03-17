https://ria.ru/20220317/ukraina-1778747841.html

Власти Украины бросили жителей Херсонской области, заявил Аксенов

Власти Украины бросили жителей Херсонской области, заявил Аксенов - РИА Новости, 17.03.2022

Власти Украины бросили жителей Херсонской области, заявил Аксенов

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что киевские власти бросили жителей приграничной с полуостровом Херсонской области Украины. РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T21:59

2022-03-17T21:59

2022-03-17T21:59

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что киевские власти бросили жителей приграничной с полуостровом Херсонской области Украины.По его словам, с Крыма на территории Украины отправляются крупные партии различной гуманитарной помощи для населения, в первую очередь это продовольствие и лекарства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220317/krym-1778701777.html

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2022

Ангелина Орехова

Ангелина Орехова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ангелина Орехова

в мире