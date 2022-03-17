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Генпрокуратура Украины заявила, что задержала россиянина в Киеве - РИА Новости, 17.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220317/ukraina-1778721525.html
Генпрокуратура Украины заявила, что задержала россиянина в Киеве
Генпрокуратура Украины заявила, что задержала россиянина в Киеве - РИА Новости, 17.03.2022
Генпрокуратура Украины заявила, что задержала россиянина в Киеве
Генпрокуратура Украины утверждает, что в Киеве задержан гражданин России по обвинению в подделке документов. РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T18:44
2022-03-17T19:02
в мире
украина
обострение ситуации в днр и лнр
россия
обсе
служба безопасности украины
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Генпрокуратура Украины утверждает, что в Киеве задержан гражданин России по обвинению в подделке документов."Задержали 60-летнего гражданина РФ, который сбывал поддельные удостоверения для беспрепятственного проезда через блокпосты. В рамках досудебного расследования по месту жительства мужчины проведен обыск, во время которого обнаружены многочисленные удостоверения "Специализированного государственного антикоррупционного комитета", а также специальных разрешений неустановленного образца для прохождения блокпостов без проверки транспортных средств", - говорится в сообщении генпрокуратуры Украины в Facebook.Ведомство утверждает, что также обнаружило поддельные сертификаты об участии в акции гуманитарной помощи в качестве членов международных организаций, в том числе ОБСЕ."В настоящее время сотрудниками СБУ проверяется причастность задержанного, а также других граждан, к совершению диверсионной деятельности", - отметили в прокуратуре.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220317/ukraina-1778699256.html
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в мире, украина, россия, обсе, служба безопасности украины
18:44 17.03.2022 (обновлено: 19:02 17.03.2022)
 
Генпрокуратура Украины заявила, что задержала россиянина в Киеве

Генпрокуратура Украины заявила, что задержала россиянина в Киеве из-за подделки документов

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкФлаг Украины
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Генпрокуратура Украины утверждает, что в Киеве задержан гражданин России по обвинению в подделке документов.
"Задержали 60-летнего гражданина РФ, который сбывал поддельные удостоверения для беспрепятственного проезда через блокпосты. В рамках досудебного расследования по месту жительства мужчины проведен обыск, во время которого обнаружены многочисленные удостоверения "Специализированного государственного антикоррупционного комитета", а также специальных разрешений неустановленного образца для прохождения блокпостов без проверки транспортных средств", - говорится в сообщении генпрокуратуры Украины в Facebook.
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Ведомство утверждает, что также обнаружило поддельные сертификаты об участии в акции гуманитарной помощи в качестве членов международных организаций, в том числе ОБСЕ.
"В настоящее время сотрудниками СБУ проверяется причастность задержанного, а также других граждан, к совершению диверсионной деятельности", - отметили в прокуратуре.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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