https://ria.ru/20220317/ukraina-1778721525.html

Генпрокуратура Украины заявила, что задержала россиянина в Киеве

Генпрокуратура Украины заявила, что задержала россиянина в Киеве - РИА Новости, 17.03.2022

Генпрокуратура Украины заявила, что задержала россиянина в Киеве

Генпрокуратура Украины утверждает, что в Киеве задержан гражданин России по обвинению в подделке документов. РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T18:44

2022-03-17T18:44

2022-03-17T19:02

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Генпрокуратура Украины утверждает, что в Киеве задержан гражданин России по обвинению в подделке документов."Задержали 60-летнего гражданина РФ, который сбывал поддельные удостоверения для беспрепятственного проезда через блокпосты. В рамках досудебного расследования по месту жительства мужчины проведен обыск, во время которого обнаружены многочисленные удостоверения "Специализированного государственного антикоррупционного комитета", а также специальных разрешений неустановленного образца для прохождения блокпостов без проверки транспортных средств", - говорится в сообщении генпрокуратуры Украины в Facebook.Ведомство утверждает, что также обнаружило поддельные сертификаты об участии в акции гуманитарной помощи в качестве членов международных организаций, в том числе ОБСЕ."В настоящее время сотрудниками СБУ проверяется причастность задержанного, а также других граждан, к совершению диверсионной деятельности", - отметили в прокуратуре.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220317/ukraina-1778699256.html

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Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, украина, россия, обсе, служба безопасности украины