https://ria.ru/20220317/ukraina-1778713499.html

Японцы напомнили Зеленскому про атомные бомбардировки со стороны США

Японцы напомнили Зеленскому про атомные бомбардировки со стороны США - РИА Новости, 17.03.2022

Японцы напомнили Зеленскому про атомные бомбардировки со стороны США

Многие японцы подвергли критике обращение Владимира Зеленского к конгрессу США, где он сравнил события на Украине с налетом японской авиации на американскую... РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T17:59

2022-03-17T17:59

2022-03-17T17:59

в мире

технологии

россия

киев

сша

yahoo

талибан

оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0f/1778281780_0:53:3000:1741_1920x0_80_0_0_cb390ddd2ee11ebdec1b6628f4646716.jpg

ТОКИО, 17 мар – РИА Новости. Многие японцы подвергли критике обращение Владимира Зеленского к конгрессу США, где он сравнил события на Украине с налетом японской авиации на американскую военную базу Перл-Харбор во время Второй мировой войны и терактами 11 сентября 2001 года, и посоветовали ему в случае выступления перед парламентом Японии не забыть про атомные бомбардировки США городов Хиросимы и Нагасаки, а также ковровую бомбардировку Токио.К вечеру четверга по японскому времени информационная статья в новостном разделе поискового агрегатора Yahoo, посвященная выступлению Зеленского перед американским конгрессом, набрала около 3 тысяч комментариев японских читателей. Многие из них были "неприятно поражены" подобным сравнением.В свою очередь, пользователь с именем "мадзи" призвал "не допустить выступления перед японским парламентом человека с неверным осознанием истории". "Ему необходимо немедленно исправить и извиниться за то, что события 11 сентября и атака на Перл-Харбор поставлены в один ряд", - добавил читатель.Другой комментатор также поинтересовался, "предполагается ли в ходе выступления в японском парламенте затронуть тему ковровых бомбардировок Токио". Его поддержали и другие пользователи, отметив, что речь Зеленского была нацелена именно на американского слушателя, но "это не значит, что если речь про Украину, то все допустимо".РФ в настоящее время проводит операцию по демилитаризации и денацификации Украины с целью предать суду военных преступников, восемь лет совершавших преступления против жителей Донбасса и подвергавших обстрелам из тяжелого вооружения мирное население. За два дня до выступления Зеленского украинские войска нанесли удар по центру Донецка тактической ракетой "Точка-У" с кассетной боевой частью, убив 21 человека и ранив 37.Накануне Зеленский в ходе выступления перед конгрессом США заявил, что в американской "великой истории есть страницы, которые позволят вам понять украинцев", приведя в пример атаку на Перл-Харбор и 11 сентября 2001 года.Атака на Перл-Харбор привела к участию США во Второй мировой войне, а после терактов 11 сентября Вашингтон начал операцию в Афганистане, которая спустя 20 лет закончилась бегством из страны и восстановлением власти "Талибана"*. Киев не скрывает, что хочет втянуть США и НАТО в конфликт на Украине, постоянно призывая Запад ввести в стране бесполетную зону. Западные лидеры говорят о невозможности закрытия неба из-за риска третьей мировой, но продолжают поставлять Киеву вооружения.*Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

https://ria.ru/20220317/yaponiya-1778632617.html

https://ria.ru/20220316/yaponiya-1778448906.html

россия

киев

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, технологии, россия, киев, сша, yahoo, талибан, оон, признание днр и лнр в россии, украина, санкции в отношении россии