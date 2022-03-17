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Японцы напомнили Зеленскому про атомные бомбардировки со стороны США - РИА Новости, 17.03.2022
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Японцы напомнили Зеленскому про атомные бомбардировки со стороны США
Японцы напомнили Зеленскому про атомные бомбардировки со стороны США - РИА Новости, 17.03.2022
Японцы напомнили Зеленскому про атомные бомбардировки со стороны США
Многие японцы подвергли критике обращение Владимира Зеленского к конгрессу США, где он сравнил события на Украине с налетом японской авиации на американскую... РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T17:59
2022-03-17T17:59
в мире
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ТОКИО, 17 мар – РИА Новости. Многие японцы подвергли критике обращение Владимира Зеленского к конгрессу США, где он сравнил события на Украине с налетом японской авиации на американскую военную базу Перл-Харбор во время Второй мировой войны и терактами 11 сентября 2001 года, и посоветовали ему в случае выступления перед парламентом Японии не забыть про атомные бомбардировки США городов Хиросимы и Нагасаки, а также ковровую бомбардировку Токио.К вечеру четверга по японскому времени информационная статья в новостном разделе поискового агрегатора Yahoo, посвященная выступлению Зеленского перед американским конгрессом, набрала около 3 тысяч комментариев японских читателей. Многие из них были "неприятно поражены" подобным сравнением.В свою очередь, пользователь с именем "мадзи" призвал "не допустить выступления перед японским парламентом человека с неверным осознанием истории". "Ему необходимо немедленно исправить и извиниться за то, что события 11 сентября и атака на Перл-Харбор поставлены в один ряд", - добавил читатель.Другой комментатор также поинтересовался, "предполагается ли в ходе выступления в японском парламенте затронуть тему ковровых бомбардировок Токио". Его поддержали и другие пользователи, отметив, что речь Зеленского была нацелена именно на американского слушателя, но "это не значит, что если речь про Украину, то все допустимо".РФ в настоящее время проводит операцию по демилитаризации и денацификации Украины с целью предать суду военных преступников, восемь лет совершавших преступления против жителей Донбасса и подвергавших обстрелам из тяжелого вооружения мирное население. За два дня до выступления Зеленского украинские войска нанесли удар по центру Донецка тактической ракетой "Точка-У" с кассетной боевой частью, убив 21 человека и ранив 37.Накануне Зеленский в ходе выступления перед конгрессом США заявил, что в американской "великой истории есть страницы, которые позволят вам понять украинцев", приведя в пример атаку на Перл-Харбор и 11 сентября 2001 года.Атака на Перл-Харбор привела к участию США во Второй мировой войне, а после терактов 11 сентября Вашингтон начал операцию в Афганистане, которая спустя 20 лет закончилась бегством из страны и восстановлением власти "Талибана"*. Киев не скрывает, что хочет втянуть США и НАТО в конфликт на Украине, постоянно призывая Запад ввести в стране бесполетную зону. Западные лидеры говорят о невозможности закрытия неба из-за риска третьей мировой, но продолжают поставлять Киеву вооружения.*Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
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Мадина Моргоева
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в мире, технологии, россия, киев, сша, yahoo, талибан, оон, признание днр и лнр в россии, украина, санкции в отношении россии
17:59 17.03.2022
 
Японцы напомнили Зеленскому про атомные бомбардировки со стороны США

Японцы напомнили Зеленскому после слов о Перл-Харборе про атомные бомбардировки США

© REUTERS / Ukrainian Presidential Press ServiceПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
© REUTERS / Ukrainian Presidential Press Service
Президент Украины Владимир Зеленский
Читать ria.ru в
ТОКИО, 17 мар – РИА Новости. Многие японцы подвергли критике обращение Владимира Зеленского к конгрессу США, где он сравнил события на Украине с налетом японской авиации на американскую военную базу Перл-Харбор во время Второй мировой войны и терактами 11 сентября 2001 года, и посоветовали ему в случае выступления перед парламентом Японии не забыть про атомные бомбардировки США городов Хиросимы и Нагасаки, а также ковровую бомбардировку Токио.
К вечеру четверга по японскому времени информационная статья в новостном разделе поискового агрегатора Yahoo, посвященная выступлению Зеленского перед американским конгрессом, набрала около 3 тысяч комментариев японских читателей. Многие из них были "неприятно поражены" подобным сравнением.
"Если вы упомянете про воздушные налеты и атомные бомбардировки в японском парламенте, можно будет считать ваше выступление перед конгрессом США как нейтральное с учетом перспектив каждой стороны", - пишет пользователь с именем mer**.
В свою очередь, пользователь с именем "мадзи" призвал "не допустить выступления перед японским парламентом человека с неверным осознанием истории". "Ему необходимо немедленно исправить и извиниться за то, что события 11 сентября и атака на Перл-Харбор поставлены в один ряд", - добавил читатель.
Другой комментатор также поинтересовался, "предполагается ли в ходе выступления в японском парламенте затронуть тему ковровых бомбардировок Токио". Его поддержали и другие пользователи, отметив, что речь Зеленского была нацелена именно на американского слушателя, но "это не значит, что если речь про Украину, то все допустимо".
Боец Народной милиции ДНР у разбитой бронированной разведывательно-дозорной машины БРДМ-2 ВСУ - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Вчера, 12:29
МИД предупредил Японию об ответственности за жизни ее наемников на Украине
РФ в настоящее время проводит операцию по демилитаризации и денацификации Украины с целью предать суду военных преступников, восемь лет совершавших преступления против жителей Донбасса и подвергавших обстрелам из тяжелого вооружения мирное население. За два дня до выступления Зеленского украинские войска нанесли удар по центру Донецка тактической ракетой "Точка-У" с кассетной боевой частью, убив 21 человека и ранив 37.
Накануне Зеленский в ходе выступления перед конгрессом США заявил, что в американской "великой истории есть страницы, которые позволят вам понять украинцев", приведя в пример атаку на Перл-Харбор и 11 сентября 2001 года.
Атака на Перл-Харбор привела к участию США во Второй мировой войне, а после терактов 11 сентября Вашингтон начал операцию в Афганистане, которая спустя 20 лет закончилась бегством из страны и восстановлением власти "Талибана"*. Киев не скрывает, что хочет втянуть США и НАТО в конфликт на Украине, постоянно призывая Запад ввести в стране бесполетную зону. Западные лидеры говорят о невозможности закрытия неба из-за риска третьей мировой, но продолжают поставлять Киеву вооружения.
*Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
Фумио Кисида - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
16 марта, 14:30
Премьер Японии рассказал о трудностях из-за контрсанкций России
 
В миреТехнологииРоссияКиевСШАYahooТалибанООНПризнание ДНР и ЛНР в РоссииУкраинаСанкции в отношении России
 
 
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