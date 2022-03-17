https://ria.ru/20220317/ukraina-1778713182.html
США работают над усилением самообороны Украины, заявили в Пентагоне
США работают над усилением самообороны Украины, заявили в Пентагоне - РИА Новости, 17.03.2022
США работают над усилением самообороны Украины, заявили в Пентагоне
США и их союзники работают над срочным усилением возможностей Украины в сфере самообороны, заявил в четверг глава Пентагона Ллойд Остин. РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T17:56
2022-03-17T17:56
2022-03-17T18:08
в мире
обострение ситуации в днр и лнр
ллойд остин
россия
украина
донбасс
министерство обороны сша
словакия
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ВАШИНГТОН, 17 мар - РИА Новости. США и их союзники работают над срочным усилением возможностей Украины в сфере самообороны, заявил в четверг глава Пентагона Ллойд Остин."В настоящий момент мы с нашими союзниками и украинскими партнерами работаем над тем, чтобы в срочном порядке укрепить возможности Украины в сфере самообороны", - заявил Остин на совместной пресс-конференции с министром обороны Словакии.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20220317/zelenskiy-1778686991.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ллойд остин, россия, украина, донбасс, министерство обороны сша, словакия
17:56 17.03.2022 (обновлено: 18:08 17.03.2022)
США работают над усилением самообороны Украины, заявили в Пентагоне
Шеф Пентагона Остин: США работают над срочным усилением возможностей самообороны Украины