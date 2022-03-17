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США работают над усилением самообороны Украины, заявили в Пентагоне - РИА Новости, 17.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220317/ukraina-1778713182.html
США работают над усилением самообороны Украины, заявили в Пентагоне
США работают над усилением самообороны Украины, заявили в Пентагоне - РИА Новости, 17.03.2022
США работают над усилением самообороны Украины, заявили в Пентагоне
США и их союзники работают над срочным усилением возможностей Украины в сфере самообороны, заявил в четверг глава Пентагона Ллойд Остин. РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T17:56
2022-03-17T18:08
в мире
обострение ситуации в днр и лнр
ллойд остин
россия
украина
донбасс
министерство обороны сша
словакия
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ВАШИНГТОН, 17 мар - РИА Новости. США и их союзники работают над срочным усилением возможностей Украины в сфере самообороны, заявил в четверг глава Пентагона Ллойд Остин."В настоящий момент мы с нашими союзниками и украинскими партнерами работаем над тем, чтобы в срочном порядке укрепить возможности Украины в сфере самообороны", - заявил Остин на совместной пресс-конференции с министром обороны Словакии.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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украина
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в мире, ллойд остин, россия, украина, донбасс, министерство обороны сша, словакия
17:56 17.03.2022 (обновлено: 18:08 17.03.2022)
 
США работают над усилением самообороны Украины, заявили в Пентагоне

Шеф Пентагона Остин: США работают над срочным усилением возможностей самообороны Украины

CC BY 2.0 / gregwest98 / Пентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
CC BY 2.0 / gregwest98 /
Пентагон
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 17 мар - РИА Новости. США и их союзники работают над срочным усилением возможностей Украины в сфере самообороны, заявил в четверг глава Пентагона Ллойд Остин.
"В настоящий момент мы с нашими союзниками и украинскими партнерами работаем над тем, чтобы в срочном порядке укрепить возможности Украины в сфере самообороны", - заявил Остин на совместной пресс-конференции с министром обороны Словакии.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в режиме видеоконференции перед сенаторами и членами палаты представителей США - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Вчера, 16:03
В США раскрыли манипуляции Зеленского во время обращения к конгрессу
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреЛлойд ОстинРоссияУкраинаДонбассМинистерство обороны СШАСловакия
 
 
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