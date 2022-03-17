https://ria.ru/20220317/ukraina-1778713182.html

США работают над усилением самообороны Украины, заявили в Пентагоне

США работают над усилением самообороны Украины, заявили в Пентагоне - РИА Новости, 17.03.2022

США работают над усилением самообороны Украины, заявили в Пентагоне

США и их союзники работают над срочным усилением возможностей Украины в сфере самообороны, заявил в четверг глава Пентагона Ллойд Остин. РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T17:56

2022-03-17T17:56

2022-03-17T18:08

в мире

обострение ситуации в днр и лнр

ллойд остин

россия

украина

донбасс

министерство обороны сша

словакия

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ВАШИНГТОН, 17 мар - РИА Новости. США и их союзники работают над срочным усилением возможностей Украины в сфере самообороны, заявил в четверг глава Пентагона Ллойд Остин."В настоящий момент мы с нашими союзниками и украинскими партнерами работаем над тем, чтобы в срочном порядке укрепить возможности Украины в сфере самообороны", - заявил Остин на совместной пресс-конференции с министром обороны Словакии.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20220317/zelenskiy-1778686991.html

россия

украина

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, ллойд остин, россия, украина, донбасс, министерство обороны сша, словакия