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Российская армия уничтожила артиллерийскую батарею ВСУ - РИА Новости, 17.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220317/ukraina-1778704086.html
Российская армия уничтожила артиллерийскую батарею ВСУ
Российская армия уничтожила артиллерийскую батарею ВСУ - РИА Новости, 17.03.2022
Российская армия уничтожила артиллерийскую батарею ВСУ
Вооруженные силы России уничтожили высокоточным оружием батарею украинских 152-мм гаубиц, соответствующий ролик опубликовало Министерство обороны. РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T17:16
2022-03-17T18:11
обострение ситуации в днр и лнр
безопасность
признание днр и лнр в россии
армия
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Вооруженные силы России уничтожили высокоточным оружием батарею украинских 152-мм гаубиц, соответствующий ролик опубликовало Министерство обороны.В нем демонстрируются кадры с беспилотника, летящего над полем с тремя буксируемыми гаубицами украинских военных. Затем следует мощный взрыв после удара. Чуть позже детонируют боеприпасы на одном из грузовиков, поле заволакивает стелющимся дымом."Видео объективного контроля уничтожения артиллерийской батареи 152-мм гаубиц ВСУ. Огневые позиции артиллерийской батареи &lt;...&gt; со всей техникой и вооружением полностью уничтожены после нанесения удара высокоточным оружием", — отметили в министерстве.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российской армии развивают наступление подразделения ДНР и ЛНР.
https://ria.ru/20220317/ukraina-1778479657.html
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донецкая народная республика
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7 495 645-6601
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Кадры уничтожения артиллерийской батареи ВСУ
Российские военные уничтожили высокоточным оружием артиллерийскую батарею 152-мм гаубиц украинской армии. Кадры Минобороны РФ
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РИА Новости
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безопасность, признание днр и лнр в россии, армия, в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
17:16 17.03.2022 (обновлено: 18:11 17.03.2022)
 
Российская армия уничтожила артиллерийскую батарею ВСУ

Российская армия уничтожила артиллерийскую батарею 152-мм гаубиц Украины

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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Вооруженные силы России уничтожили высокоточным оружием батарею украинских 152-мм гаубиц, соответствующий ролик опубликовало Министерство обороны.
В нем демонстрируются кадры с беспилотника, летящего над полем с тремя буксируемыми гаубицами украинских военных. Затем следует мощный взрыв после удара. Чуть позже детонируют боеприпасы на одном из грузовиков, поле заволакивает стелющимся дымом.
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"Видео объективного контроля уничтожения артиллерийской батареи 152-мм гаубиц ВСУ. Огневые позиции артиллерийской батареи <...> со всей техникой и вооружением полностью уничтожены после нанесения удара высокоточным оружием", — отметили в министерстве.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российской армии развивают наступление подразделения ДНР и ЛНР.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРБезопасностьПризнание ДНР и ЛНР в РоссииАрмияВ миреВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
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