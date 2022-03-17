https://ria.ru/20220317/ukraina-1778704086.html

Российская армия уничтожила артиллерийскую батарею ВСУ

Российская армия уничтожила артиллерийскую батарею ВСУ - РИА Новости, 17.03.2022

Российская армия уничтожила артиллерийскую батарею ВСУ

Вооруженные силы России уничтожили высокоточным оружием батарею украинских 152-мм гаубиц, соответствующий ролик опубликовало Министерство обороны. РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T17:16

2022-03-17T17:16

2022-03-17T18:11

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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Вооруженные силы России уничтожили высокоточным оружием батарею украинских 152-мм гаубиц, соответствующий ролик опубликовало Министерство обороны.В нем демонстрируются кадры с беспилотника, летящего над полем с тремя буксируемыми гаубицами украинских военных. Затем следует мощный взрыв после удара. Чуть позже детонируют боеприпасы на одном из грузовиков, поле заволакивает стелющимся дымом."Видео объективного контроля уничтожения артиллерийской батареи 152-мм гаубиц ВСУ. Огневые позиции артиллерийской батареи <...> со всей техникой и вооружением полностью уничтожены после нанесения удара высокоточным оружием", — отметили в министерстве.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российской армии развивают наступление подразделения ДНР и ЛНР.

https://ria.ru/20220317/ukraina-1778479657.html

https://ria.ru/20220317/bezopasnost-1778678969.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры уничтожения артиллерийской батареи ВСУ Российские военные уничтожили высокоточным оружием артиллерийскую батарею 152-мм гаубиц украинской армии. Кадры Минобороны РФ 2022-03-17T17:16 true PT0M20S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

безопасность, признание днр и лнр в россии, армия, в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины