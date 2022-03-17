15:34 17.03.2022 (обновлено: 15:56 17.03.2022)
Лукашенко заявил, что Западу не удастся втянуть Минск в конфликт на Украине
Президент Белоруссии Лукашенко: Западу не удастся втянуть Минск в конфликт на Украине
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 17 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Западу не удастся втянуть Минск в конфликт на Украине.
"Западу не удастся втянуть нас в этот конфликт. У нас достаточно ума для того, чтобы не втянуться в этот конфликт, как нас сегодня американцы вместе со своими партнерами толкают к этому конфликту", - сказал Лукашенко в интервью японскому телеканалу TBS. Слова президента приводит его сайт.
При этом Лукашенко вновь заявил, что белорусские военные не принимают участия в российской спецоперации по демилитаризации Украины. "Мы не нападаем на Украину, мы не бомбим Украину. Мы сторонники переговоров", - сказал он, отметив, что площадкой для подписания мирных договоренностей может быть Минск.
"В данной ситуации ни один белорусский солдат в Украине не воюет. Несмотря на их враждебную позицию, которую они заняли в отношении Беларуси, подталкиваемые Западом …, я позвонил Зеленскому и предложил немедленно вступить в переговоры с Россией. Буквально на третий или четвертый день этой войны. И он принял это предложение. Мы организовали здесь, в Беларуси, три раунда переговоров. И сейчас эти переговоры в режиме видеоконференции продолжаются. Они идут", - подчеркнул белорусский президент.
По его словам, в Белоруссии хотят, чтобы на Украине был мир. "Если там не будет мира, то не будет мира и в Беларуси с течением времени. Вот наша позиция", - добавил Лукашенко.
15 марта, 08:00Взгляд из Киева: Украине реально нужна денацификация
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.