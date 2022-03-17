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Лукашенко заявил, что Западу не удастся втянуть Минск в конфликт на Украине - РИА Новости, 17.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220317/ukraina-1778679078.html
Лукашенко заявил, что Западу не удастся втянуть Минск в конфликт на Украине
Лукашенко заявил, что Западу не удастся втянуть Минск в конфликт на Украине - РИА Новости, 17.03.2022
Лукашенко заявил, что Западу не удастся втянуть Минск в конфликт на Украине
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Западу не удастся втянуть Минск в конфликт на Украине. РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T15:34
2022-03-17T15:56
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
украина
белоруссия
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МИНСК, 17 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Западу не удастся втянуть Минск в конфликт на Украине."Западу не удастся втянуть нас в этот конфликт. У нас достаточно ума для того, чтобы не втянуться в этот конфликт, как нас сегодня американцы вместе со своими партнерами толкают к этому конфликту", - сказал Лукашенко в интервью японскому телеканалу TBS. Слова президента приводит его сайт.При этом Лукашенко вновь заявил, что белорусские военные не принимают участия в российской спецоперации по демилитаризации Украины. "Мы не нападаем на Украину, мы не бомбим Украину. Мы сторонники переговоров", - сказал он, отметив, что площадкой для подписания мирных договоренностей может быть Минск."В данной ситуации ни один белорусский солдат в Украине не воюет. Несмотря на их враждебную позицию, которую они заняли в отношении Беларуси, подталкиваемые Западом …, я позвонил Зеленскому и предложил немедленно вступить в переговоры с Россией. Буквально на третий или четвертый день этой войны. И он принял это предложение. Мы организовали здесь, в Беларуси, три раунда переговоров. И сейчас эти переговоры в режиме видеоконференции продолжаются. Они идут", - подчеркнул белорусский президент.По его словам, в Белоруссии хотят, чтобы на Украине был мир. "Если там не будет мира, то не будет мира и в Беларуси с течением времени. Вот наша позиция", - добавил Лукашенко.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220315/ukraina-1778267092.html
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в мире, россия, украина, белоруссия
15:34 17.03.2022 (обновлено: 15:56 17.03.2022)
 
Лукашенко заявил, что Западу не удастся втянуть Минск в конфликт на Украине

Президент Белоруссии Лукашенко: Западу не удастся втянуть Минск в конфликт на Украине

© РИА Новости / БелТА / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
© РИА Новости / БелТА
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 17 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Западу не удастся втянуть Минск в конфликт на Украине.
"Западу не удастся втянуть нас в этот конфликт. У нас достаточно ума для того, чтобы не втянуться в этот конфликт, как нас сегодня американцы вместе со своими партнерами толкают к этому конфликту", - сказал Лукашенко в интервью японскому телеканалу TBS. Слова президента приводит его сайт.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
15 марта, 14:49Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Лукашенко объяснил, почему Белоруссия не участвует в операции на Украине
При этом Лукашенко вновь заявил, что белорусские военные не принимают участия в российской спецоперации по демилитаризации Украины. "Мы не нападаем на Украину, мы не бомбим Украину. Мы сторонники переговоров", - сказал он, отметив, что площадкой для подписания мирных договоренностей может быть Минск.
"В данной ситуации ни один белорусский солдат в Украине не воюет. Несмотря на их враждебную позицию, которую они заняли в отношении Беларуси, подталкиваемые Западом …, я позвонил Зеленскому и предложил немедленно вступить в переговоры с Россией. Буквально на третий или четвертый день этой войны. И он принял это предложение. Мы организовали здесь, в Беларуси, три раунда переговоров. И сейчас эти переговоры в режиме видеоконференции продолжаются. Они идут", - подчеркнул белорусский президент.
По его словам, в Белоруссии хотят, чтобы на Украине был мир. "Если там не будет мира, то не будет мира и в Беларуси с течением времени. Вот наша позиция", - добавил Лукашенко.
Женщина в центре Донецка, где произошел взрыв украинской ракеты Точка-У с кассетной боевой частью - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
15 марта, 08:00
Взгляд из Киева: Украине реально нужна денацификация
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Первый модернизированный стратегический бомбардировщик Ту-160М - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
08:00
"Нас обезглавили". Куда летят российские ракеты и бомбы
 
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