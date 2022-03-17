https://ria.ru/20220317/ukraina-1778672532.html

Операция на Украине скоро закончится, считает Лукашенко

Операция на Украине скоро закончится, считает Лукашенко - РИА Новости, 17.03.2022

Операция на Украине скоро закончится, считает Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что верит в скорое завершение российской военной спецоперации на Украине: если Киев не подпишет договор с... РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T15:08

2022-03-17T15:08

2022-03-17T15:35

обострение ситуации в днр и лнр

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МИНСК, 17 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что верит в скорое завершение российской военной спецоперации на Украине: если Киев не подпишет договор с Москвой, то потом придется подписать акт о капитуляции."Я убежден, что в ближайшее время этот конфликт - операция России - закончится миром", - сказал Лукашенко в интервью японскому телеканалу TBS. Слова президента приводит агентство Sputnik.При этом белорусский президент высказал мнение, что если Владимир Зеленский не заключит договор с президентом России Владимиром Путиным, то потом придется подписать акт о капитуляции."Скажу вам впервые главное: Россия предлагает Украине, Путин - Зеленскому, я это абсолютно точно знаю, абсолютно приемлемый вариант договора. И сегодня еще возможно, чтобы Украина с Россией договорились и Зеленский подписал с Путиным этот договор. Если Зеленский на это не пойдет, то, поверьте, ему придется с течением небольшого времени подписать акт о капитуляции", - заявил глава белорусского государства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220301/zelenskiy-1775758622.html

https://ria.ru/20220316/ukraina-1778444127.html

https://ria.ru/20220301/spetsoperatsiya-1775821869.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, белоруссия, ситуация в днр и лнр, украина, россия, владимир зеленский, владимир путин, александр лукашенко