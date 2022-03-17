15:08 17.03.2022 (обновлено: 15:35 17.03.2022)
Операция на Украине скоро закончится, считает Лукашенко
Лукашенко предрек Зеленскому капитуляцию в случае отказа от договора с Москвой
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкВысадка тактического десанта подразделений воздушно-десантных войск РФ и взятие под контроль одного из аэродромов на территории Украины. Кадр видео
Высадка тактического десанта подразделений воздушно-десантных войск РФ и взятие под контроль одного из аэродромов на территории Украины. Кадр видео
МИНСК, 17 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что верит в скорое завершение российской военной спецоперации на Украине: если Киев не подпишет договор с Москвой, то потом придется подписать акт о капитуляции.
"Я убежден, что в ближайшее время этот конфликт - операция России - закончится миром", - сказал Лукашенко в интервью японскому телеканалу TBS. Слова президента приводит агентство Sputnik.
При этом белорусский президент высказал мнение, что если Владимир Зеленский не заключит договор с президентом России Владимиром Путиным, то потом придется подписать акт о капитуляции.
"Скажу вам впервые главное: Россия предлагает Украине, Путин - Зеленскому, я это абсолютно точно знаю, абсолютно приемлемый вариант договора. И сегодня еще возможно, чтобы Украина с Россией договорились и Зеленский подписал с Путиным этот договор. Если Зеленский на это не пойдет, то, поверьте, ему придется с течением небольшого времени подписать акт о капитуляции", - заявил глава белорусского государства.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.