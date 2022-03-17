https://ria.ru/20220317/ukraina-1778668022.html
HRW призвала Киев прекратить публиковать видео с российскими военнопленными
HRW призвала Киев прекратить публиковать видео с российскими военнопленными - РИА Новости, 17.03.2022
HRW призвала Киев прекратить публиковать видео с российскими военнопленными
Международная неправительственная организация Human Rights Watch призывает власти Украины прекратить публиковать видео с российскими военнопленными в соцсетях и РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T14:46
2022-03-17T14:46
2022-03-17T14:53
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
вооруженные силы украины
россия
human rights watch
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775040152_0:178:2459:1561_1920x0_80_0_0_3d63f4b3ec6b655b346b068e606e3cb7.jpg
ПАРИЖ, 17 мар - РИА Новости. Международная неправительственная организация Human Rights Watch призывает власти Украины прекратить публиковать видео с российскими военнопленными в соцсетях и нарушать их права.Правозащитники отметили, что такое обращение с военнопленными нарушает их защиту, предусмотренную Женевскими конвенциями в отношении международного гуманитарного права.Сообщается, что в аккаунтах украинских спецслужб размещены десятки видеороликов с пленными российскими солдатами, на некоторых из них видно, как их допрашивают, пока они связаны.
https://ria.ru/20220315/plen-1778205463.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775040152_298:158:2305:1663_1920x0_80_0_0_018da82c31d88f884740c3899a1eee5a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, вооруженные силы украины, россия, human rights watch
14:46 17.03.2022 (обновлено: 14:53 17.03.2022)
HRW призвала Киев прекратить публиковать видео с российскими военнопленными
Human Rights Watch призвала Киев прекратить публиковать видео с российскими военнопленными