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HRW призвала Киев прекратить публиковать видео с российскими военнопленными - РИА Новости, 17.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220317/ukraina-1778668022.html
HRW призвала Киев прекратить публиковать видео с российскими военнопленными
HRW призвала Киев прекратить публиковать видео с российскими военнопленными - РИА Новости, 17.03.2022
HRW призвала Киев прекратить публиковать видео с российскими военнопленными
Международная неправительственная организация Human Rights Watch призывает власти Украины прекратить публиковать видео с российскими военнопленными в соцсетях и РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T14:46
2022-03-17T14:53
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
вооруженные силы украины
россия
human rights watch
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ПАРИЖ, 17 мар - РИА Новости. Международная неправительственная организация Human Rights Watch призывает власти Украины прекратить публиковать видео с российскими военнопленными в соцсетях и нарушать их права.Правозащитники отметили, что такое обращение с военнопленными нарушает их защиту, предусмотренную Женевскими конвенциями в отношении международного гуманитарного права.Сообщается, что в аккаунтах украинских спецслужб размещены десятки видеороликов с пленными российскими солдатами, на некоторых из них видно, как их допрашивают, пока они связаны.
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в мире, украина, вооруженные силы украины, россия, human rights watch
14:46 17.03.2022 (обновлено: 14:53 17.03.2022)
 
HRW призвала Киев прекратить публиковать видео с российскими военнопленными

Human Rights Watch призвала Киев прекратить публиковать видео с российскими военнопленными

© REUTERS / Gleb GaranichВоеннослужащие Национальной гвардии Украины в центре Киева
Военнослужащие Национальной гвардии Украины в центре Киева - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
© REUTERS / Gleb Garanich
Военнослужащие Национальной гвардии Украины в центре Киева
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ПАРИЖ, 17 мар - РИА Новости. Международная неправительственная организация Human Rights Watch призывает власти Украины прекратить публиковать видео с российскими военнопленными в соцсетях и нарушать их права.
"Власти Украины должны прекратить размещать в социальных сетях и приложениях для обмена сообщениями видео с пленными российскими солдатами, в том числе демонстрирующие их унижение или запугивание", - говорится в заявлении организации.
Правозащитники отметили, что такое обращение с военнопленными нарушает их защиту, предусмотренную Женевскими конвенциями в отношении международного гуманитарного права.
Сообщается, что в аккаунтах украинских спецслужб размещены десятки видеороликов с пленными российскими солдатами, на некоторых из них видно, как их допрашивают, пока они связаны.
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
15 марта, 10:38
Москалькова рассказала об угрозах в адрес родственников российских военных
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаВооруженные силы УкраиныРоссияHuman Rights Watch
 
 
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