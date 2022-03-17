https://ria.ru/20220317/ukraina-1778668022.html

HRW призвала Киев прекратить публиковать видео с российскими военнопленными

HRW призвала Киев прекратить публиковать видео с российскими военнопленными - РИА Новости, 17.03.2022

HRW призвала Киев прекратить публиковать видео с российскими военнопленными

Международная неправительственная организация Human Rights Watch призывает власти Украины прекратить публиковать видео с российскими военнопленными в соцсетях и РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T14:46

2022-03-17T14:46

2022-03-17T14:53

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

украина

вооруженные силы украины

россия

human rights watch

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775040152_0:178:2459:1561_1920x0_80_0_0_3d63f4b3ec6b655b346b068e606e3cb7.jpg

ПАРИЖ, 17 мар - РИА Новости. Международная неправительственная организация Human Rights Watch призывает власти Украины прекратить публиковать видео с российскими военнопленными в соцсетях и нарушать их права.Правозащитники отметили, что такое обращение с военнопленными нарушает их защиту, предусмотренную Женевскими конвенциями в отношении международного гуманитарного права.Сообщается, что в аккаунтах украинских спецслужб размещены десятки видеороликов с пленными российскими солдатами, на некоторых из них видно, как их допрашивают, пока они связаны.

https://ria.ru/20220315/plen-1778205463.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, вооруженные силы украины, россия, human rights watch