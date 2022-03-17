14:34 17.03.2022 (обновлено: 15:15 17.03.2022)
Кадыров сообщил, что Мариуполь очистят от бандеровцев в ближайшее время
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о скором освобождении Мариуполя от бандеровцев
© РИА Новости / Пресс-служба главы Чеченской Республики / Перейти в фотобанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
ГРОЗНЫЙ, 17 мар – РИА Новости. Чеченские бойцы продолжают штурм Мариуполя, в ближайшее время крупнейший город на побережье Азовского моря город полностью "очистят от бандеровцев и их прихвостней", написал глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.
"Чеченские бойцы продолжают принимать самое деятельное участие в штурме Мариуполя. <...> Задача усложняется наличием мирного населения в зоне боевых столкновений, и бойцам приходится действовать очень аккуратно. Тем не менее уже достигнуты существенные успехи и в ближайшее время Мариуполь будет полностью очищен от бандеровцев и их прихвостней", — сообщил он.
Он добавил, что бойцы из Чечни "настроены очень решительно на выполнение задач командования". Кадыров также отметил, что гордится ими, а также выразил уверенность, что мир и порядок на Украине будут установлены в ближайшее время.
На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, а его восточные пригороды стали одним из самых горячих мест конфликта на Украине. Седьмого марта 2022 года замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. Среди прочих украинских частей в Мариуполе располагается националистический полк "Азов", против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело.
Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.