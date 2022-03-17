Советник главы МВД Украины рассказал о порке заподозренных в мародерстве
Советник главы МВД Украины Денисенко: подозреваемых в мародерстве ждет публичная порка
Украинский военный в Донецкой области
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Подозреваемых в мародерстве на Украине может ожидать публичная порка, заявил в четверг советник главы МВД Вадим Денисенко.
На Украине распространяется много видеозаписей, на которых объявленного "мародером" человека привязывают к дереву или столбу, спускают штаны и бьют. Как минимум один из подвергшихся порке скончался от побоев, об этом сообщала Нацполиция Волынской области.
"В лучшем случае человека привяжут к дереву, снимут штаны, и потом после человек получит 15 лет, в худшем случае его спутают с диверсантом с соответствующими последствиями военного времени", - заявил Денисенко в эфире телеканала "Украина 24".
Владимир Зеленский ранее подписал закон об ужесточении ответственности за мародерство, согласно которому ужесточается наказание "за присвоение чужого имущества на поле боя или использование трагических обстоятельств, боевых действий для собственной наживы путем ограбления людей, в том числе убитых или раненых". Законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы от 5 до 15 лет за грабеж, разбой или присвоение имущества, а также от 5 до 10 лет за мародерство.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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