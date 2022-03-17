https://ria.ru/20220317/ukraina-1778642111.html
Путин пока не планирует поездку в зону спецоперации на Украине
Путин пока не планирует поездку в зону спецоперации на Украине - РИА Новости, 17.03.2022
Путин пока не планирует поездку в зону спецоперации на Украине
Президент РФ Владимир Путин пока не планирует поездку в зону операции на Украине, встречи с бойцами в госпиталях тоже пока нет в планах, сообщил пресс-секретарь РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T13:03
2022-03-17T13:03
2022-03-17T13:04
обострение ситуации в днр и лнр
безопасность
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
вооруженные силы рф
ситуация в днр и лнр
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/03/1776364001_145:0:2864:1529_1920x0_80_0_0_8002385a5569a3c2b447820047ad4c6c.jpg
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пока не планирует поездку в зону операции на Украине, встречи с бойцами в госпиталях тоже пока нет в планах, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Я с Вами не соглашусь в параллелях с Великой Отечественной войной, это все-таки о разном идет речь. Поездки не планируются", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, планируются ли поездки верховного главнокомандующего на фронт по аналогии с августом 1943 года, когда в Великой Отечественной войне был переломный момент.При этом он уточнил, что пока нет в планах и встречи Путина в госпиталях с раненными бойцами, "все будет в свое время".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220316/rossiya-1778549049.html
https://ria.ru/20220317/ukraina-1778479657.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/03/1776364001_545:0:2666:1591_1920x0_80_0_0_ef2ea7f980abc71f529afc25f4c2399e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр, россия
13:03 17.03.2022 (обновлено: 13:04 17.03.2022)
Путин пока не планирует поездку в зону спецоперации на Украине
Путин пока не планирует поездку в зону спецоперации российских войск на Украине