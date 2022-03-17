https://ria.ru/20220317/ukraina-1778642111.html

Путин пока не планирует поездку в зону спецоперации на Украине

Путин пока не планирует поездку в зону спецоперации на Украине - РИА Новости, 17.03.2022

Путин пока не планирует поездку в зону спецоперации на Украине

Президент РФ Владимир Путин пока не планирует поездку в зону операции на Украине, встречи с бойцами в госпиталях тоже пока нет в планах, сообщил пресс-секретарь РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T13:03

2022-03-17T13:03

2022-03-17T13:04

обострение ситуации в днр и лнр

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владимир путин

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ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пока не планирует поездку в зону операции на Украине, встречи с бойцами в госпиталях тоже пока нет в планах, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Я с Вами не соглашусь в параллелях с Великой Отечественной войной, это все-таки о разном идет речь. Поездки не планируются", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, планируются ли поездки верховного главнокомандующего на фронт по аналогии с августом 1943 года, когда в Великой Отечественной войне был переломный момент.При этом он уточнил, что пока нет в планах и встречи Путина в госпиталях с раненными бойцами, "все будет в свое время".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220316/rossiya-1778549049.html

https://ria.ru/20220317/ukraina-1778479657.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр, россия