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Кива заявил, что Украину ждет капитуляция - РИА Новости, 17.03.2022
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Кива заявил, что Украину ждет капитуляция
Кива заявил, что Украину ждет капитуляция - РИА Новости, 17.03.2022
Кива заявил, что Украину ждет капитуляция
Украину в скором времени ждет капитуляция, так как Запад ее бросил, а ресурсов внутри страны остается все меньше, считает Илья Кива, ранее лишенный мандата... РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T12:44
2022-03-17T12:44
в мире
донецкая народная республика
оппозиционная платформа - за жизнь
верховная рада украины
вооруженные силы рф
луганская народная республика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Украину в скором времени ждет капитуляция, так как Запад ее бросил, а ресурсов внутри страны остается все меньше, считает Илья Кива, ранее лишенный мандата украинского депутата.Верховная рада Украины 15 марта лишила мандата Киву, который был депутатом от "Оппозиционной платформы - За жизнь". Сам Кива считает незаконным голосование по вопросу его отставки, так как, по его данным, решение было принято на основании заявления о сложении им депутатского мандата по собственному желанию, которое Кива не писал.Он отметил, что ресурсов для продолжения сопротивления в Киеве, Харькове и других украинских городах, в которых проходит спецоперация РФ, хватит максимум на две недели."А потом все равно капитуляция. И помогать нам никто не собирается. Запад бросил и слил Украину, это видно по их овациям и бездействию", - заявил Кива в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220317/ukraina-1778535672.html
https://ria.ru/20220317/bronezhilety-1778577862.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
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в мире, донецкая народная республика, оппозиционная платформа - за жизнь, верховная рада украины, вооруженные силы рф, луганская народная республика, россия, владимир путин, илья кива
12:44 17.03.2022
 
Кива заявил, что Украину ждет капитуляция

Лишенный мандата депутат Кива заявил, что Украину ждет капитуляция

© Фото : Верховная рада Украины/Олег ФедонюкИлья Кива
Илья Кива - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
© Фото : Верховная рада Украины/Олег Федонюк
Илья Кива
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Украину в скором времени ждет капитуляция, так как Запад ее бросил, а ресурсов внутри страны остается все меньше, считает Илья Кива, ранее лишенный мандата украинского депутата.
Верховная рада Украины 15 марта лишила мандата Киву, который был депутатом от "Оппозиционной платформы - За жизнь". Сам Кива считает незаконным голосование по вопросу его отставки, так как, по его данным, решение было принято на основании заявления о сложении им депутатского мандата по собственному желанию, которое Кива не писал.
Женщина проходит мимо украинского флага на Брайтон-Бич в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
08:00
Украина разделила Запад
Он отметил, что ресурсов для продолжения сопротивления в Киеве, Харькове и других украинских городах, в которых проходит спецоперация РФ, хватит максимум на две недели.
"А потом все равно капитуляция. И помогать нам никто не собирается. Запад бросил и слил Украину, это видно по их овациям и бездействию", - заявил Кива в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Нью-Йорк - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
02:41
В Нью-Йорке украли около 400 бронежилетов для Украины
 
В миреДонецкая Народная РеспубликаОппозиционная платформа - За жизньВерховная Рада УкраиныВооруженные силы РФЛуганская Народная РеспубликаРоссияВладимир ПутинИлья Кива
 
 
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