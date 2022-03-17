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Российские десантники выставили блокпосты в Киевской области - РИА Новости, 17.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220317/ukraina-1778635995.html
Российские десантники выставили блокпосты в Киевской области
Российские десантники выставили блокпосты в Киевской области - РИА Новости, 17.03.2022
Российские десантники выставили блокпосты в Киевской области
Российские воздушно-десантные войска выставили блокпосты в Киевской области, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T12:43
2022-03-17T13:31
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
вооруженные силы рф
воздушно-десантные войска россии
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Российские воздушно-десантные войска выставили блокпосты в Киевской области, сообщили в Минобороны.В ведомстве добавили, что посты выставляют на выезде из контролируемых районов, на наиболее опасных участках десантники развернули взводные опорные пункты.Особое внимание российские бойцы уделяют выявлению диверсантов из числа украинских националистов, которые под видом мирных жителей и на обычных машинах нападают на гражданских лиц, желающих эвакуироваться из Киева и других городов по гуманитарным коридорам.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российской армии развивают наступление подразделения ДНР и ЛНР.
https://ria.ru/20220317/nato-1778575777.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
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Блокпосты ВДВ России в Киевской области
Подразделения Воздушно-десантных войск России выставили блокпосты в Киевской области, сообщили в четверг в Минобороны РФ.
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф, воздушно-десантные войска россии, признание днр и лнр в россии
12:43 17.03.2022 (обновлено: 13:31 17.03.2022)
 
Российские десантники выставили блокпосты в Киевской области

Минобороны: российские десантники выставили блокпосты в Киевской области

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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Российские воздушно-десантные войска выставили блокпосты в Киевской области, сообщили в Минобороны.
"Подразделения ВДВ, выполняющие задачи в рамках специальной военной операции, приступили к несению службы на блокпостах, обеспечению безопасности прохождения воинских колонн и безопасности передвижения по дорогам общего пользования жителей населенных пунктов в Киевской области", — говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что посты выставляют на выезде из контролируемых районов, на наиболее опасных участках десантники развернули взводные опорные пункты.
Особое внимание российские бойцы уделяют выявлению диверсантов из числа украинских националистов, которые под видом мирных жителей и на обычных машинах нападают на гражданских лиц, желающих эвакуироваться из Киева и других городов по гуманитарным коридорам.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российской армии развивают наступление подразделения ДНР и ЛНР.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы РФВоздушно-десантные войска РоссииПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
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