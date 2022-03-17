https://ria.ru/20220317/ukraina-1778635995.html

Российские десантники выставили блокпосты в Киевской области

Российские десантники выставили блокпосты в Киевской области - РИА Новости, 17.03.2022

Российские десантники выставили блокпосты в Киевской области

Российские воздушно-десантные войска выставили блокпосты в Киевской области, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T12:43

2022-03-17T12:43

2022-03-17T13:31

обострение ситуации в днр и лнр

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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Российские воздушно-десантные войска выставили блокпосты в Киевской области, сообщили в Минобороны.В ведомстве добавили, что посты выставляют на выезде из контролируемых районов, на наиболее опасных участках десантники развернули взводные опорные пункты.Особое внимание российские бойцы уделяют выявлению диверсантов из числа украинских националистов, которые под видом мирных жителей и на обычных машинах нападают на гражданских лиц, желающих эвакуироваться из Киева и других городов по гуманитарным коридорам.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российской армии развивают наступление подразделения ДНР и ЛНР.

https://ria.ru/20220317/nato-1778575777.html

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россия

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Блокпосты ВДВ России в Киевской области Подразделения Воздушно-десантных войск России выставили блокпосты в Киевской области, сообщили в четверг в Минобороны РФ. 2022-03-17T12:43 true PT1M39S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф, воздушно-десантные войска россии, признание днр и лнр в россии