https://ria.ru/20220317/ukraina-1778635735.html

МИД оценил намерения Варшавы конфисковать российские активы в пользу Киева

МИД оценил намерения Варшавы конфисковать российские активы в пользу Киева - РИА Новости, 17.03.2022

МИД оценил намерения Варшавы конфисковать российские активы в пользу Киева

Намерения Польши конфисковать российские активы в пользу Украины - "новинки русофобии", эти шаги противоправны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T12:42

2022-03-17T12:42

2022-03-17T12:42

в мире

россия

польша

матеуш моравецкий

мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

украина

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Намерения Польши конфисковать российские активы в пользу Украины - "новинки русофобии", эти шаги противоправны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что для него нет красных линий в экономических санкциях против России, и выступил за ужесточение антироссийских рестрикций."Это такие новинки русофобии от Польши. Вы действительно видели, как, видимо, став жертвой вот этой русофобской истерики, премьер-министр Польши призвал к конфискации всех замороженных активов России и российских олигархов... "с их последующей передачей жертвам режима". Нет смысла лишний раз говорить об абсурдности и противоправности такого рода измышлений", - сказала Захарова на брифинге.По ее словам, руководители западных стран наглядно демонстрируют откровенное пренебрежение нормами международного права и здравого смысла."Они готовы отбросить последнее, что связывает их с цивилизацией, для достижения своих целей", - подчеркнула она.Захарова добавила, что подобные намерения можно характеризовать как призыв к "прямому грабежу".

https://ria.ru/20220316/ukraina-1778381120.html

https://ria.ru/20220317/rusofobiya-1778598749.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, польша, матеуш моравецкий, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), украина