https://ria.ru/20220317/ukraina-1778635735.html
МИД оценил намерения Варшавы конфисковать российские активы в пользу Киева
МИД оценил намерения Варшавы конфисковать российские активы в пользу Киева - РИА Новости, 17.03.2022
МИД оценил намерения Варшавы конфисковать российские активы в пользу Киева
Намерения Польши конфисковать российские активы в пользу Украины - "новинки русофобии", эти шаги противоправны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T12:42
2022-03-17T12:42
2022-03-17T12:42
в мире
россия
польша
матеуш моравецкий
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
украина
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Намерения Польши конфисковать российские активы в пользу Украины - "новинки русофобии", эти шаги противоправны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что для него нет красных линий в экономических санкциях против России, и выступил за ужесточение антироссийских рестрикций."Это такие новинки русофобии от Польши. Вы действительно видели, как, видимо, став жертвой вот этой русофобской истерики, премьер-министр Польши призвал к конфискации всех замороженных активов России и российских олигархов... "с их последующей передачей жертвам режима". Нет смысла лишний раз говорить об абсурдности и противоправности такого рода измышлений", - сказала Захарова на брифинге.По ее словам, руководители западных стран наглядно демонстрируют откровенное пренебрежение нормами международного права и здравого смысла."Они готовы отбросить последнее, что связывает их с цивилизацией, для достижения своих целей", - подчеркнула она.Захарова добавила, что подобные намерения можно характеризовать как призыв к "прямому грабежу".
https://ria.ru/20220316/ukraina-1778381120.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, россия, польша, матеуш моравецкий, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), украина
МИД оценил намерения Варшавы конфисковать российские активы в пользу Киева
Захарова назвала намерения Варшавы конфисковывать российские активы новинками русофобии
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Намерения Польши конфисковать российские активы в пользу Украины - "новинки русофобии", эти шаги противоправны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что для него нет красных линий в экономических санкциях против России, и выступил за ужесточение антироссийских рестрикций.
"Это такие новинки русофобии от Польши. Вы действительно видели, как, видимо, став жертвой вот этой русофобской истерики, премьер-министр Польши призвал к конфискации всех замороженных активов России и российских олигархов... "с их последующей передачей жертвам режима". Нет смысла лишний раз говорить об абсурдности и противоправности такого рода измышлений", - сказала Захарова на брифинге.
По ее словам, руководители западных стран наглядно демонстрируют откровенное пренебрежение нормами международного права и здравого смысла.
"Они готовы отбросить последнее, что связывает их с цивилизацией, для достижения своих целей", - подчеркнула она.
Захарова добавила, что подобные намерения можно характеризовать как призыв к "прямому грабежу".