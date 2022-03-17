https://ria.ru/20220317/ukraina-1778631698.html
Захарова: Киев и Вашингтон отвечают за атаки на украинские ядерные объекты
Захарова: Киев и Вашингтон отвечают за атаки на украинские ядерные объекты - РИА Новости, 17.03.2022
Захарова: Киев и Вашингтон отвечают за атаки на украинские ядерные объекты
Ответственность за атаки против своих же ядерных объектов лежит полностью на киевском режиме и курирующих его США, заявила в четверг официальный представитель... РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T12:23
2022-03-17T12:23
2022-03-17T12:27
обострение ситуации в днр и лнр
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чернобыльская аэс
украина
мария захарова
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Ответственность за атаки против своих же ядерных объектов лежит полностью на киевском режиме и курирующих его США, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Она отметила, что подконтрольные Киеву формирования осуществляют провокации, самая показательная из них – это диверсия в отношении Чернобыльской АЭС."Подобные провокации используются западными странами для нагнетания антироссийской истерии на различных международных площадках, в частности, в МАГАТЭ", - сказала Захарова на брифинге."Атаки против своих же ядерных объектов становятся уже визитной карточкой правящего на Украине режима. Вина за это полностью ложится на Киев, ну, и конечно, на американских "хозяев" Зеленского и вассалов США в НАТО", - добавила официальный представитель МИД РФ.
https://ria.ru/20220305/provokatsiya-1776652035.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, сша, россия, чернобыльская аэс, украина, мария захарова
12:23 17.03.2022 (обновлено: 12:27 17.03.2022)
Захарова: Киев и Вашингтон отвечают за атаки на украинские ядерные объекты
Захарова: ответственность за атаки против украинских ядерных объектов лежит на Киеве и США