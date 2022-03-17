https://ria.ru/20220317/ukraina-1778631698.html

Захарова: Киев и Вашингтон отвечают за атаки на украинские ядерные объекты

Захарова: Киев и Вашингтон отвечают за атаки на украинские ядерные объекты - РИА Новости, 17.03.2022

Захарова: Киев и Вашингтон отвечают за атаки на украинские ядерные объекты

Ответственность за атаки против своих же ядерных объектов лежит полностью на киевском режиме и курирующих его США, заявила в четверг официальный представитель... РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T12:23

2022-03-17T12:23

2022-03-17T12:27

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

сша

россия

чернобыльская аэс

украина

мария захарова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1a/1775295355_0:62:1652:991_1920x0_80_0_0_c90f6aa0ed761f7bef1530e09e9cf2d1.jpg

МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Ответственность за атаки против своих же ядерных объектов лежит полностью на киевском режиме и курирующих его США, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Она отметила, что подконтрольные Киеву формирования осуществляют провокации, самая показательная из них – это диверсия в отношении Чернобыльской АЭС."Подобные провокации используются западными странами для нагнетания антироссийской истерии на различных международных площадках, в частности, в МАГАТЭ", - сказала Захарова на брифинге."Атаки против своих же ядерных объектов становятся уже визитной карточкой правящего на Украине режима. Вина за это полностью ложится на Киев, ну, и конечно, на американских "хозяев" Зеленского и вассалов США в НАТО", - добавила официальный представитель МИД РФ.

https://ria.ru/20220305/provokatsiya-1776652035.html

сша

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сша, россия, чернобыльская аэс, украина, мария захарова