https://ria.ru/20220317/ukraina-1778622435.html

Сейм Литвы принял резолюцию с призывом к ООН закрыть небо над Украиной

Сейм Литвы принял резолюцию с призывом к ООН закрыть небо над Украиной - РИА Новости, 17.03.2022

Сейм Литвы принял резолюцию с призывом к ООН закрыть небо над Украиной

Парламент Литвы на заседании единогласно принял резолюцию с призывом к ООН объявить бесполетную зону над Украиной. РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T11:46

2022-03-17T11:46

2022-03-17T11:51

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

признание днр и лнр в россии

украина

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Парламент Литвы на заседании единогласно принял резолюцию с призывом к ООН объявить бесполетную зону над Украиной.Ранее министр обороны Эстонии Юри Луйк заявил журналистам, что Таллин выступает за введение бесполетной зоны над Украиной, но вопрос требует консенсуса. Киев не скрывает, что хочет втянуть США и НАТО в конфликт на Украине, постоянно призывая Запад ввести в стране бесполетную зону. Западные лидеры говорят о невозможности закрытия неба из-за риска третьей мировой, но продолжают поставлять Киеву вооружения.В тексте резолюции говорится, что сейм Литвы обращается к ООН с призывом, чтобы "гражданское население могло безопасно выехать из зон военных действий и территорий… контролируемых Российской Федерацией, а также чтобы были обеспечены безопасные конвои с гуманитарной помощью; а воздушное пространство над упомянутыми территориями, а также над украинскими атомными электростанциями и хранилищами ядерных отходов было объявлено бесполетной зоной".За принятие резолюции "Об активных мерах по обеспечению безопасности гражданского населения и критической инфраструктуры Украины" проголосовали все 100 депутатов, голосовавших против и воздержавшихся не было. Трансляция заседания велась на портале LRT (Литовское радио и телевидение).Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220315/nato-1778281894.html

https://ria.ru/20220316/ukraina-1778474741.html

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, признание днр и лнр в россии, украина, санкции в отношении россии