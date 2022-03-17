https://ria.ru/20220317/ukraina-1778620408.html

В МИД надеются, что Киев поймет неизбежность мирного решения конфликта

В МИД надеются, что Киев поймет неизбежность мирного решения конфликта - РИА Новости, 17.03.2022

В МИД надеются, что Киев поймет неизбежность мирного решения конфликта

Россия надеется, что Киев осознает неизбежность мирного решения задачи демилитаризации и денацификации Украины, чем быстрее это поймут украинские власти, тем... РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T11:40

2022-03-17T11:40

2022-03-17T12:24

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

россия

украина

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Россия надеется, что Киев осознает неизбежность мирного решения задачи демилитаризации и денацификации Украины, чем быстрее это поймут украинские власти, тем быстрее завершится специальная военная операция РФ, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.По ее словам, в настоящее время переговоры России и Украины проходят в режиме видеоконференции, дискуссии ведутся по военным, политическим и гуманитарным аспектам."Требования России предельно просты и понятны, они вытекают из цели и задач специальной военной операции. Надеемся, что Киеву все же придет осознание неизбежности мирного решения задачи демилитаризации и денацификации Украины, ее превращения в нейтральное государство на благо населения самой Незалежной и всей Европы", - сказала Захарова на брифинге."Чем скорее это поймут представители киевского режима, тем быстрее завершится специальная военная операция. Мы призываем режим Зеленского подумать о судьбе страны, жизни ее населения и сделать соответствующие выводы и принять соответствующие решения", - добавила она.После начала специальной операции РФ и Украина в конце февраля провели первый раунд переговоров в Гомельской области Белоруссии. После чего делегации встречались еще два раза в начале марта - в Беловежской пуще и Брестской области. Сейчас переговоры ведутся в ежедневном формате по видеосвязи для удобства и экономии времени и сил. Кроме того, 10 марта в Анталье при посредничестве Турции прошла встреча министров иностранных дел России и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220316/kompromiss-1778542809.html

https://ria.ru/20220316/ukraina-1778415638.html

https://ria.ru/20220316/spetsoperatsiya-1778571300.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, украина, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, ситуация в днр и лнр