11:40 17.03.2022 (обновлено: 12:24 17.03.2022)
В МИД надеются, что Киев поймет неизбежность мирного решения конфликта
МИД: чем быстрее Киев поймет неизбежность мирного решения, тем быстрее закончится операция
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
Здание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Россия надеется, что Киев осознает неизбежность мирного решения задачи демилитаризации и денацификации Украины, чем быстрее это поймут украинские власти, тем быстрее завершится специальная военная операция РФ, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Требования России предельно просты и понятны, они вытекают из цели и задач специальной военной операции. Надеемся, что Киеву все же придет осознание неизбежности мирного решения задачи демилитаризации и денацификации Украины, ее превращения в нейтральное государство на благо населения самой Незалежной и всей Европы", - сказала Захарова на брифинге.
"Чем скорее это поймут представители киевского режима, тем быстрее завершится специальная военная операция. Мы призываем режим Зеленского подумать о судьбе страны, жизни ее населения и сделать соответствующие выводы и принять соответствующие решения", - добавила она.
После начала специальной операции РФ и Украина в конце февраля провели первый раунд переговоров в Гомельской области Белоруссии. После чего делегации встречались еще два раза в начале марта - в Беловежской пуще и Брестской области. Сейчас переговоры ведутся в ежедневном формате по видеосвязи для удобства и экономии времени и сил. Кроме того, 10 марта в Анталье при посредничестве Турции прошла встреча министров иностранных дел России и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.