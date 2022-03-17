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Захарова прокомментировала удар российских войск по полигону подо Львовом - РИА Новости, 17.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220317/ukraina-1778620155.html
Захарова прокомментировала удар российских войск по полигону подо Львовом
Захарова прокомментировала удар российских войск по полигону подо Львовом - РИА Новости, 17.03.2022
Захарова прокомментировала удар российских войск по полигону подо Львовом
Москва применит в отношении новых иностранных наемников на Украине те же методы, что и при ударе по полигону во Львовской области: надеемся, что такая... РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T11:39
2022-03-17T12:25
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
украина
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
донбасс
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Москва применит в отношении новых иностранных наемников на Украине те же методы, что и при ударе по полигону во Львовской области: надеемся, что такая "профилактика" отрезвит их, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Она отметила, что Украина сейчас ведет активную вербовку наемников через зарубежные дипмиссии."К суровой реальности этих "солдат удачи" вернул нанесенный Вооруженными силами России точечный удар по тренировочной базе наемников подо Львовом. Хотелось бы верить, что такая профилактика станет отрезвляющей для легионеров, которые выражали желание приезжать на Украину", - сказала Захарова на брифинге."Подобный прием им будет обеспечен", - добавила она."Мы обратили внимание на вербовку зарубежными дипмиссиями, то есть посольствами, консульствами, представительствами Украины при международных организациях иностранных граждан, как они называют, в добровольческий иностранный "корпус Зеленского", - рассказала Захарова, добавив, что "идеологи ИГИЛ* позавидовали бы такому полету фантазии".Официальный представитель МИД РФ отметила, что "многочисленные солдаты удачи стягиваются на Украину в основном через Польшу".* Террористическая группировка, запрещенная на территории России
https://ria.ru/20220316/naemnik-1778559626.html
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в мире, россия, украина, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), донбасс, вооруженные силы рф
11:39 17.03.2022 (обновлено: 12:25 17.03.2022)
 
Захарова прокомментировала удар российских войск по полигону подо Львовом

Захарова назвала удар по полигону подо Львовом профилактикой для наемников на Украине

© REUTERS / Kai PfaffenbachИностранные наемники во Львове, Украина
Иностранные наемники во Львове, Украина - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
© REUTERS / Kai Pfaffenbach
Иностранные наемники во Львове, Украина
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Москва применит в отношении новых иностранных наемников на Украине те же методы, что и при ударе по полигону во Львовской области: надеемся, что такая "профилактика" отрезвит их, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она отметила, что Украина сейчас ведет активную вербовку наемников через зарубежные дипмиссии.
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"К суровой реальности этих "солдат удачи" вернул нанесенный Вооруженными силами России точечный удар по тренировочной базе наемников подо Львовом. Хотелось бы верить, что такая профилактика станет отрезвляющей для легионеров, которые выражали желание приезжать на Украину", - сказала Захарова на брифинге.
"Подобный прием им будет обеспечен", - добавила она.
"Мы обратили внимание на вербовку зарубежными дипмиссиями, то есть посольствами, консульствами, представительствами Украины при международных организациях иностранных граждан, как они называют, в добровольческий иностранный "корпус Зеленского", - рассказала Захарова, добавив, что "идеологи ИГИЛ* позавидовали бы такому полету фантазии".
Официальный представитель МИД РФ отметила, что "многочисленные солдаты удачи стягиваются на Украину в основном через Польшу".
* Террористическая группировка, запрещенная на территории России
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияУкраинаМария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)ДонбассВооруженные силы РФ
 
 
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