11:39 17.03.2022 (обновлено: 12:25 17.03.2022)
Захарова прокомментировала удар российских войск по полигону подо Львовом
Захарова назвала удар по полигону подо Львовом профилактикой для наемников на Украине
Иностранные наемники во Львове, Украина
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Москва применит в отношении новых иностранных наемников на Украине те же методы, что и при ударе по полигону во Львовской области: надеемся, что такая "профилактика" отрезвит их, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она отметила, что Украина сейчас ведет активную вербовку наемников через зарубежные дипмиссии.
"К суровой реальности этих "солдат удачи" вернул нанесенный Вооруженными силами России точечный удар по тренировочной базе наемников подо Львовом. Хотелось бы верить, что такая профилактика станет отрезвляющей для легионеров, которые выражали желание приезжать на Украину", - сказала Захарова на брифинге.
"Подобный прием им будет обеспечен", - добавила она.
"Мы обратили внимание на вербовку зарубежными дипмиссиями, то есть посольствами, консульствами, представительствами Украины при международных организациях иностранных граждан, как они называют, в добровольческий иностранный "корпус Зеленского", - рассказала Захарова, добавив, что "идеологи ИГИЛ* позавидовали бы такому полету фантазии".
Официальный представитель МИД РФ отметила, что "многочисленные солдаты удачи стягиваются на Украину в основном через Польшу".
* Террористическая группировка, запрещенная на территории России
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