https://ria.ru/20220317/ukraina-1778620155.html

Захарова прокомментировала удар российских войск по полигону подо Львовом

Захарова прокомментировала удар российских войск по полигону подо Львовом - РИА Новости, 17.03.2022

Захарова прокомментировала удар российских войск по полигону подо Львовом

Москва применит в отношении новых иностранных наемников на Украине те же методы, что и при ударе по полигону во Львовской области: надеемся, что такая... РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T11:39

2022-03-17T11:39

2022-03-17T12:25

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Москва применит в отношении новых иностранных наемников на Украине те же методы, что и при ударе по полигону во Львовской области: надеемся, что такая "профилактика" отрезвит их, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Она отметила, что Украина сейчас ведет активную вербовку наемников через зарубежные дипмиссии."К суровой реальности этих "солдат удачи" вернул нанесенный Вооруженными силами России точечный удар по тренировочной базе наемников подо Львовом. Хотелось бы верить, что такая профилактика станет отрезвляющей для легионеров, которые выражали желание приезжать на Украину", - сказала Захарова на брифинге."Подобный прием им будет обеспечен", - добавила она."Мы обратили внимание на вербовку зарубежными дипмиссиями, то есть посольствами, консульствами, представительствами Украины при международных организациях иностранных граждан, как они называют, в добровольческий иностранный "корпус Зеленского", - рассказала Захарова, добавив, что "идеологи ИГИЛ* позавидовали бы такому полету фантазии".Официальный представитель МИД РФ отметила, что "многочисленные солдаты удачи стягиваются на Украину в основном через Польшу".* Террористическая группировка, запрещенная на территории России

https://ria.ru/20220316/naemnik-1778559626.html

https://ria.ru/20220315/ukraina-1778097138.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, украина, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), донбасс, вооруженные силы рф