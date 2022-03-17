https://ria.ru/20220317/ukraina-1778600990.html
Россия нанесла ракетный удар по складу с "Точками-У" в Ровенской области
Россия нанесла ракетный удар по складу с "Точками-У" в Ровенской области - РИА Новости, 17.03.2022
Россия нанесла ракетный удар по складу с "Точками-У" в Ровенской области
ВКС уничтожили в Ровенской области Украины склад с ракетами для комплекса "Точка-У", сообщил официальный представитель российского Минобороны Игорь Конашенков. РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T10:25
2022-03-17T10:25
2022-03-17T11:18
обострение ситуации в днр и лнр
россия
в мире
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
ровненская область
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. ВКС уничтожили в Ровенской области Украины склад с ракетами для комплекса "Точка-У", сообщил официальный представитель российского Минобороны Игорь Конашенков."Вечером 16 марта высокоточными ракетами нанесен авиационный удар по арсеналу хранения боеприпасов в населенном пункте Сарны Ровенской области", — сказал он.В результате уничтожены хранилища с ракетами и боеприпасами.Всего за сутки российские военные ликвидировали 46 украинских военных объектов, в том числе дивизион С-300, установку реактивной системы залпового огня, станцию радиоэлектронной борьбы, три командных пункта, семь складов боеприпасов и 18 мест скопления боевой техники.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российских военных развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал Путин.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, в мире, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), ровненская область, ситуация в днр и лнр
10:25 17.03.2022 (обновлено: 11:18 17.03.2022)
Россия нанесла ракетный удар по складу с "Точками-У" в Ровенской области
Минобороны: в Ровенской области уничтожены хранилища с ракетами, включая "Точки-У"
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. ВКС уничтожили в Ровенской области Украины склад с ракетами для комплекса "Точка-У", сообщил официальный представитель российского Минобороны Игорь Конашенков.
"Вечером 16 марта высокоточными ракетами нанесен авиационный удар по арсеналу хранения боеприпасов в населенном пункте Сарны Ровенской области", — сказал он.
В результате уничтожены хранилища с ракетами и боеприпасами.
Всего за сутки российские военные ликвидировали 46 украинских военных объектов, в том числе дивизион С-300, установку реактивной системы залпового огня, станцию радиоэлектронной борьбы, три командных пункта, семь складов боеприпасов и 18 мест скопления боевой техники.
Россия
24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины
. Президент Владимир Путин
назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российских военных развивают наступление группировки ДНР
и ЛНР
. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал Путин.