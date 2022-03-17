https://ria.ru/20220317/ukraina-1778592916.html
Российские Су-25 уничтожили военные склады украинских силовиков
Российские Су-25 уничтожили военные склады украинских силовиков - РИА Новости, 17.03.2022
Российские Су-25 уничтожили военные склады украинских силовиков
Министерство обороны опубликовало кадры уничтожения украинской военной инфраструктуры штурмовиками Су-25. РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T09:28
2022-03-17T09:28
2022-03-17T10:08
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
признание днр и лнр в россии
россия
воздушно-космические силы россии
су-25
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/11/1778597859_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_0e6a2f714d1dd27d7c7958c7382fa2a7.jpg
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Министерство обороны опубликовало кадры уничтожения украинской военной инфраструктуры штурмовиками Су-25.На видео показан взлет самолетов с аэродрома на фоне заката, затем демонстрируются прицелы двух штурмовиков, после этого виден пылающий в ночи военный склад.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российских военных развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал Путин.На фоне боевых действий в многих украинских городах и селах складывается гуманитарная катастрофа. Ответственность за это российское Минобороны возлагает на киевские власти, которые отказываются согласовывать работу гуманитарных коридоров. Кроме того, по данным военного ведомства, местные националисты зачастую удерживают мирных жителей в качестве живого щита.
https://ria.ru/20220317/ukraina-1778479657.html
https://ria.ru/20220317/nato-1778575777.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/11/1778597859_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_cd62e07f177701ea427b770cf8a62999.jpg
Кадры уничтожения военных складов ВСУ российскими Су-25
Ночной взлёт штурмовиков Су-25, кадры Минобороны РФ
2022-03-17T09:28
true
PT0M25S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, признание днр и лнр в россии, россия, воздушно-космические силы россии, су-25
09:28 17.03.2022 (обновлено: 10:08 17.03.2022)
Российские Су-25 уничтожили военные склады украинских силовиков
Минобороны заявило, что штурмовики Су-25 ночью уничтожили военные склады ВСУ