Рейтинг@Mail.ru
Российские Су-25 уничтожили военные склады украинских силовиков - РИА Новости, 17.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220317/ukraina-1778592916.html
Российские Су-25 уничтожили военные склады украинских силовиков
Российские Су-25 уничтожили военные склады украинских силовиков - РИА Новости, 17.03.2022
Российские Су-25 уничтожили военные склады украинских силовиков
Министерство обороны опубликовало кадры уничтожения украинской военной инфраструктуры штурмовиками Су-25. РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T09:28
2022-03-17T10:08
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
признание днр и лнр в россии
россия
воздушно-космические силы россии
су-25
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/11/1778597859_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_0e6a2f714d1dd27d7c7958c7382fa2a7.jpg
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Министерство обороны опубликовало кадры уничтожения украинской военной инфраструктуры штурмовиками Су-25.На видео показан взлет самолетов с аэродрома на фоне заката, затем демонстрируются прицелы двух штурмовиков, после этого виден пылающий в ночи военный склад.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российских военных развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал Путин.На фоне боевых действий в многих украинских городах и селах складывается гуманитарная катастрофа. Ответственность за это российское Минобороны возлагает на киевские власти, которые отказываются согласовывать работу гуманитарных коридоров. Кроме того, по данным военного ведомства, местные националисты зачастую удерживают мирных жителей в качестве живого щита.
https://ria.ru/20220317/ukraina-1778479657.html
https://ria.ru/20220317/nato-1778575777.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Мадина Моргоева
Мадина Моргоева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Кадры уничтожения военных складов ВСУ российскими Су-25
Ночной взлёт штурмовиков Су-25, кадры Минобороны РФ
2022-03-17T09:28
true
PT0M25S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/11/1778597859_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_cd62e07f177701ea427b770cf8a62999.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, признание днр и лнр в россии, россия, воздушно-космические силы россии, су-25
09:28 17.03.2022 (обновлено: 10:08 17.03.2022)
 
Российские Су-25 уничтожили военные склады украинских силовиков

Минобороны заявило, что штурмовики Су-25 ночью уничтожили военные склады ВСУ

Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Министерство обороны опубликовало кадры уничтожения украинской военной инфраструктуры штурмовиками Су-25.
На видео показан взлет самолетов с аэродрома на фоне заката, затем демонстрируются прицелы двух штурмовиков, после этого виден пылающий в ночи военный склад.
"Экипажи штурмовиков Су-25 ВКС России уничтожили склады с вооружением и боеприпасами. Полеты на боевое применение выполнялись в ночных условиях. Бомбометание выполнялось парами со средних и малых высот", — пояснили в военном ведомстве.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Первый модернизированный стратегический бомбардировщик Ту-160М - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
08:00
"Нас обезглавили". Куда летят российские ракеты и бомбы
Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российских военных развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал Путин.
На фоне боевых действий в многих украинских городах и селах складывается гуманитарная катастрофа. Ответственность за это российское Минобороны возлагает на киевские власти, которые отказываются согласовывать работу гуманитарных коридоров. Кроме того, по данным военного ведомства, местные националисты зачастую удерживают мирных жителей в качестве живого щита.
Военнослужащий с флагом НАТО - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
01:25
"Руки НАТО обагрены кровью": в Китае назвали виновного в кризисе на Украине
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреПризнание ДНР и ЛНР в РоссииРоссияВоздушно-космические силы РоссииСу-25
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала