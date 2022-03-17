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В ЛНР за прошедший месяц зафиксировали 737 обстрелов со стороны ВСУ - РИА Новости, 17.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220317/ukraina-1778591237.html
В ЛНР за прошедший месяц зафиксировали 737 обстрелов со стороны ВСУ
В ЛНР за прошедший месяц зафиксировали 737 обстрелов со стороны ВСУ - РИА Новости, 17.03.2022
В ЛНР за прошедший месяц зафиксировали 737 обстрелов со стороны ВСУ
Более 730 обстрелов территории Луганской народной республики со стороны украинских войск зафиксированы с 17 февраля по 17 марта, в общей сложности выпущено 7320 РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T09:15
2022-03-17T09:30
обострение ситуации в днр и лнр
луганская народная республика
сцкк
признание днр и лнр в россии
политика
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ЛУГАНСК, 17 мар - РИА Новости. Более 730 обстрелов территории Луганской народной республики со стороны украинских войск зафиксированы с 17 февраля по 17 марта, в общей сложности выпущено 7320 боеприпасов различного калибра, погибли девять мирных жителей, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."За прошедший месяц... представительством ЛНР в СЦКК зафиксировано 737 обстрелов территории республики со стороны вооружённых формирований Украины с применением тяжелого вооружения (реактивные системы залпового огня, артиллерия, минометы). Всего противником выпущено 7320 боеприпасов различного калибра, включая ракеты тактического ракетного комплекса "Точка-У" (2 ракеты) и РСЗО БМ-21 "Град" (980 снарядов)", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.По данным представительства, за месяц в результате боевых действий погибли девять мирных жителей, 10 получили ранения, в том числе трое детей.Разрушены и повреждены 254 домостроения в 22 населенных пунктах. Повреждены 39 объектов гражданской инфраструктуры, среди которых детский сад и гимназия, амбулатория, линии электропередачи и газопроводы в шести населенных пунктах.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220317/nato-1778575777.html
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луганская народная республика, сцкк, признание днр и лнр в россии, политика
09:15 17.03.2022 (обновлено: 09:30 17.03.2022)
 
В ЛНР за прошедший месяц зафиксировали 737 обстрелов со стороны ВСУ

Представительство ЛНР в СЦКК за месяц зафиксировало 737 обстрелов со стороны ВСУ

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВоеннослужащий народной милиции ЛНР
Военнослужащий народной милиции ЛНР - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Военнослужащий народной милиции ЛНР
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ЛУГАНСК, 17 мар - РИА Новости. Более 730 обстрелов территории Луганской народной республики со стороны украинских войск зафиксированы с 17 февраля по 17 марта, в общей сложности выпущено 7320 боеприпасов различного калибра, погибли девять мирных жителей, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"За прошедший месяц... представительством ЛНР в СЦКК зафиксировано 737 обстрелов территории республики со стороны вооружённых формирований Украины с применением тяжелого вооружения (реактивные системы залпового огня, артиллерия, минометы). Всего противником выпущено 7320 боеприпасов различного калибра, включая ракеты тактического ракетного комплекса "Точка-У" (2 ракеты) и РСЗО БМ-21 "Град" (980 снарядов)", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
По данным представительства, за месяц в результате боевых действий погибли девять мирных жителей, 10 получили ранения, в том числе трое детей.
Разрушены и повреждены 254 домостроения в 22 населенных пунктах. Повреждены 39 объектов гражданской инфраструктуры, среди которых детский сад и гимназия, амбулатория, линии электропередачи и газопроводы в шести населенных пунктах.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Военнослужащий с флагом НАТО - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРЛуганская Народная РеспубликаСЦККПризнание ДНР и ЛНР в РоссииПолитика
 
 
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