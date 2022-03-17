https://ria.ru/20220317/ukraina-1778589416.html

Захарова: страны, поставляющие оружие Киеву, сами создают себе проблемы

Захарова: страны, поставляющие оружие Киеву, сами создают себе проблемы - РИА Новости, 17.03.2022

Захарова: страны, поставляющие оружие Киеву, сами создают себе проблемы

Страны, поставляющие оружие Украине, в том числе Словакия, создают себе прямые проблемы, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T09:04

2022-03-17T09:04

2022-03-17T09:10

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

словакия

украина

донбасс

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Страны, поставляющие оружие Украине, в том числе Словакия, создают себе прямые проблемы, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Если такое решение принимается - не только вопрос Словакии, но и другими странами, - то они создают себе проблемы… Создают прямые проблемы собственными руками", - сказала Захарова, отвечая на просьбу прокомментировать сообщения СМИ, что Братислава якобы решила поставить Киеву зенитно-ракетные комплексы советского производства."То же касается и вербовки наемников", - добавила Захарова в эфире Rutube-канала "Cоловьев.Live".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220316/ukraina-1778442970.html

словакия

украина

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, словакия, украина, донбасс, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова