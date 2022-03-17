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Захарова: страны, поставляющие оружие Киеву, сами создают себе проблемы - РИА Новости, 17.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220317/ukraina-1778589416.html
Захарова: страны, поставляющие оружие Киеву, сами создают себе проблемы
Захарова: страны, поставляющие оружие Киеву, сами создают себе проблемы - РИА Новости, 17.03.2022
Захарова: страны, поставляющие оружие Киеву, сами создают себе проблемы
Страны, поставляющие оружие Украине, в том числе Словакия, создают себе прямые проблемы, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T09:04
2022-03-17T09:10
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
словакия
украина
донбасс
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Страны, поставляющие оружие Украине, в том числе Словакия, создают себе прямые проблемы, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Если такое решение принимается - не только вопрос Словакии, но и другими странами, - то они создают себе проблемы… Создают прямые проблемы собственными руками", - сказала Захарова, отвечая на просьбу прокомментировать сообщения СМИ, что Братислава якобы решила поставить Киеву зенитно-ракетные комплексы советского производства."То же касается и вербовки наемников", - добавила Захарова в эфире Rutube-канала "Cоловьев.Live".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220316/ukraina-1778442970.html
словакия
украина
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в мире, словакия, украина, донбасс, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова
09:04 17.03.2022 (обновлено: 09:10 17.03.2022)
 
Захарова: страны, поставляющие оружие Киеву, сами создают себе проблемы

Захарова: cтраны, поставляющие оружие Украине, своими руками создают себе проблемы

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Страны, поставляющие оружие Украине, в том числе Словакия, создают себе прямые проблемы, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Если такое решение принимается - не только вопрос Словакии, но и другими странами, - то они создают себе проблемы… Создают прямые проблемы собственными руками", - сказала Захарова, отвечая на просьбу прокомментировать сообщения СМИ, что Братислава якобы решила поставить Киеву зенитно-ракетные комплексы советского производства.
"То же касается и вербовки наемников", - добавила Захарова в эфире Rutube-канала "Cоловьев.Live".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Участник сил территориальной обороны в Киеве - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
Вчера, 14:02Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Итальянский политик выступила против поставок оружия на Украину
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреСловакияУкраинаДонбассМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Мария Захарова
 
 
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