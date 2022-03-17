09:04 17.03.2022 (обновлено: 09:10 17.03.2022)
Захарова: страны, поставляющие оружие Киеву, сами создают себе проблемы
Захарова: cтраны, поставляющие оружие Украине, своими руками создают себе проблемы
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Страны, поставляющие оружие Украине, в том числе Словакия, создают себе прямые проблемы, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Если такое решение принимается - не только вопрос Словакии, но и другими странами, - то они создают себе проблемы… Создают прямые проблемы собственными руками", - сказала Захарова, отвечая на просьбу прокомментировать сообщения СМИ, что Братислава якобы решила поставить Киеву зенитно-ракетные комплексы советского производства.
"То же касается и вербовки наемников", - добавила Захарова в эфире Rutube-канала "Cоловьев.Live".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.