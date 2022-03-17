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Украина разделила Запад - РИА Новости, 17.03.2022
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Украина разделила Запад
Украина разделила Запад - РИА Новости, 17.03.2022
Украина разделила Запад
Украин в информационно-фантомных мирах набежало очень много всяких и разных. Каждый создает себе Украину, то есть на самом деле говорит не о ней, а о своем,... РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T08:00
2022-03-17T08:10
авторы
сша
россия
дональд трамп
митт ромни
европарламент
признание днр и лнр в россии
санкции в отношении россии
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Украин в информационно-фантомных мирах набежало очень много всяких и разных. Каждый создает себе Украину, то есть на самом деле говорит не о ней, а о своем, кровном. Вдобавок в одной стране, как выясняется на примере США, может быть две Украины: демократическая и республиканская.Различия между ними выявляются, когда смотришь на опрос общественного мнения, который провела социологическая служба Университета Квиннипэка в штате Коннектикут. Там кому-то пришло в голову задать американцам вопрос: а вот лично вы что бы делали, оказавшись в том же положении, что сегодня украинцы, — остались бы и воевали или покинули страну?Тут, кстати, мы имеем дело с очередным информационным фантомом, общим для всего Запада: что вся украинская нация как один человек взялась за оружие и борется. Сюда не вписывается вроде бы хорошо известная тем же американцам реальность, в которой пара миллионов украинцев уже въехали в Европу по западным маршрутам. Параллельно никому не известна на Западе реальность, где 2,6 миллиона других украинцев хотят сегодня уехать в Россию, но их не пускают туда киевские власти. О почти 300 тысячах, которые до России уже добрались, можно и вовсе не упоминать. Но ведь страдания беженцев — это совершенно отдельная информационная конструкция, никак не пересекающаяся с концепцией "они не побежали и все как один взялись за оружие". Так и существуют — каждая сама по себе. И это не говоря о том, что люди с востока Украины именно за оружие и взялись, только в противоположном смысле.Но тем не менее вопрос социологами задан — надо отвечать. И выясняется: только 40 процентов демократов желают остаться в США и взять в руки оружие. Республиканцы — 69 процентов — говорят, что пусть только эти русские придут на нашу родную техасщину. А прочие готовы бегом отправиться в эмиграцию или не знают, что сказать.Но есть еще разбивка по возрасту. В обеих половинках Америки люди постарше как-то более готовы защищаться, самая же склонная к бегству команда — это молодежь демократической ориентации. Что-то знакомое…И во множестве комментариев на эту тему мы видим, что на самом деле они дискутируют о себе, любимых, а не об Украине как таковой, сложной и реальной. И употребляют непонятные им новости из этой загадочной страны для привычного идеологического избиения оппонентов.Смысл позиции демократов — это то, что в первые дни спецоперации обрушивалось и на наши головы лавиной: главное — противостоять России и прочим автократиям всего мира. Идет битва идеологий, а таковую — добавим мы — можно вести из любой точки земного шара, притом что брать оружие в руки — еще раз добавим мы — это удел вот хоть украинцев. И не забудем ключевой тезис демократов, что Дональд Трамп и прочие "популисты" всегда демонстрировали удивительную слабость ко всем автократам, так что в итоге все происходящее — их вина.Позиция республиканцев сложнее. "Опрос показывает кризис веры среди демократов и в обществе в целом", — размышляет один из комментаторов. Имеется в виду вера в конституцию, да и вообще во все американское: демократы показывают свою полную отключенность от собственной страны, отсутствие веры в нее и желания жертвовать собой, ее защищая. Тут он вспоминает, с чего начинался разговор, и завершает: а вот народ Украины, весь как один человек, живой упрек демократам.Разговор идет дальше и глубже, по той же схеме. Вот еще одна публикация: да, Украина, кризис — и наша Америка в этом кризисе показывает себя не с лучшей стороны. Украина вообще-то проигрывает (еще один обязательный для всех информационный фантом, напомним, сообщает, что она выигрывает). А Запад в целом? Вы говорите, украинские события оживили саму его идею? Однако они ни в каком варианте не отменили того факта, что Запад, и уж точно Америка, как был в упадке, так и остается.И начинается долгое перечисление симптомов упадка, того, что мы — и все остальные — и так знаем. Например, Европарламент проголосовал за то, чтобы подвергнуть финансовым санкциям Польшу и Венгрию, поскольку там так и не полюбили все, связанное с ЛГБТ. Можно было бы подумать, что раз уж эти две страны приняли беженцев с Украины больше прочих, то следовало бы проявить к ним западную солидарность, но есть вещи поважнее Украины, вот эти самые ЛГБТ.Или — кризис семьи, веры и такой ценности, как право свободно высказаться. Тут начинает звучать третья тема: насчет того, что сенатор Митт Ромни (республиканец, между прочим) пригрозил тюрьмой за государственную измену Тулси Габбард, конгрессменше-демократке. За что? А она поинтересовалась, что делали американские биолаборатории на Украине. Вывод: патриотам о лабораториях говорить нельзя, а "если вы не участвуете в обязательных двухминутках ненависти против Путина, вас надо арестовать и посадить".И это, напомним, в стране, где представители молодого поколения демократов готовы массово уходить в бега, только чтобы не защищать родину с оружием в руках.Мы пока говорили, что в США как бы две Украины, то есть каждая сторона эксплуатирует эту тему в грызне по чисто своим, внутренним вопросам. Так ведь это только Америка. По всему миру еще есть множество прочих Украин, когда на самом-то деле все говорят о собственных делах.Еще в начале века был хороший способ заставить индийцев заинтересоваться любым разговором на украинскую тему: сказать, что Украина — это "наш российский Пакистан". И тут всем все становилось ясно, глаза загорались, разговор оживлялся.Напомним, почему пользователи китайской зоны интернета практически полностью на стороне России в этом сюжете: потому что они видят в нем точную копию своей истории с Тайванем, который все те же западные игроки используют для провоцирования Пекина. То есть тут у нас еще одна Украина — с китайской спецификой.И это мы упомянули только три больших страны. Поэтому при очередной встрече с фантомом под названием "весь мир осуждает Москву" постарайтесь пройти мимо и его проигнорировать. Мир немножко сложнее.
https://radiosputnik.ria.ru/20220315/ukraina-1778328389.html
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https://ria.ru/20220315/mariupol-1778277584.html
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Дмитрий Косырев
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РИА Новости
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4.7
96
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7 495 645-6601
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авторы, сша, россия, дональд трамп, митт ромни, европарламент, признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии, украина
08:00 17.03.2022 (обновлено: 08:10 17.03.2022)
 

Украина разделила Запад

© AFP 2022 / Angela WeissЖенщина проходит мимо украинского флага на Брайтон-Бич в Нью-Йорке
Женщина проходит мимо украинского флага на Брайтон-Бич в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
© AFP 2022 / Angela Weiss
Женщина проходит мимо украинского флага на Брайтон-Бич в Нью-Йорке
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Дмитрий Косырев
Дмитрий Косырев
Все материалы
Украин в информационно-фантомных мирах набежало очень много всяких и разных. Каждый создает себе Украину, то есть на самом деле говорит не о ней, а о своем, кровном. Вдобавок в одной стране, как выясняется на примере США, может быть две Украины: демократическая и республиканская.
Различия между ними выявляются, когда смотришь на опрос общественного мнения, который провела социологическая служба Университета Квиннипэка в штате Коннектикут. Там кому-то пришло в голову задать американцам вопрос: а вот лично вы что бы делали, оказавшись в том же положении, что сегодня украинцы, — остались бы и воевали или покинули страну?
Беженцы из Мариуполя недалеко от пункта оказания помощи эвакуированному населению в селе Безыменное - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
15 марта, 19:00В мире
В Минобороны РФ заявили о миллионах желающих эвакуироваться украинцев
Тут, кстати, мы имеем дело с очередным информационным фантомом, общим для всего Запада: что вся украинская нация как один человек взялась за оружие и борется. Сюда не вписывается вроде бы хорошо известная тем же американцам реальность, в которой пара миллионов украинцев уже въехали в Европу по западным маршрутам. Параллельно никому не известна на Западе реальность, где 2,6 миллиона других украинцев хотят сегодня уехать в Россию, но их не пускают туда киевские власти. О почти 300 тысячах, которые до России уже добрались, можно и вовсе не упоминать. Но ведь страдания беженцев — это совершенно отдельная информационная конструкция, никак не пересекающаяся с концепцией "они не побежали и все как один взялись за оружие". Так и существуют — каждая сама по себе. И это не говоря о том, что люди с востока Украины именно за оружие и взялись, только в противоположном смысле.
Но тем не менее вопрос социологами задан — надо отвечать. И выясняется: только 40 процентов демократов желают остаться в США и взять в руки оружие. Республиканцы — 69 процентов — говорят, что пусть только эти русские придут на нашу родную техасщину. А прочие готовы бегом отправиться в эмиграцию или не знают, что сказать.
Эвакуированные жители ДНР и ЛНР, прибывшие в Белгород, оформляют документы в пункте временного размещения - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
Вчера, 11:41
Поток беженцев из Донбасса в Россию вырос, заявили в экстренных службах
Но есть еще разбивка по возрасту. В обеих половинках Америки люди постарше как-то более готовы защищаться, самая же склонная к бегству команда — это молодежь демократической ориентации. Что-то знакомое…
И во множестве комментариев на эту тему мы видим, что на самом деле они дискутируют о себе, любимых, а не об Украине как таковой, сложной и реальной. И употребляют непонятные им новости из этой загадочной страны для привычного идеологического избиения оппонентов.
Смысл позиции демократов — это то, что в первые дни спецоперации обрушивалось и на наши головы лавиной: главное — противостоять России и прочим автократиям всего мира. Идет битва идеологий, а таковую — добавим мы — можно вести из любой точки земного шара, притом что брать оружие в руки — еще раз добавим мы — это удел вот хоть украинцев. И не забудем ключевой тезис демократов, что Дональд Трамп и прочие "популисты" всегда демонстрировали удивительную слабость ко всем автократам, так что в итоге все происходящее — их вина.
Жители Украины в городе Медыка на границе Украины и Польши - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
Вчера, 08:00
Европа предает Украину — по частям и целиком
Позиция республиканцев сложнее. "Опрос показывает кризис веры среди демократов и в обществе в целом", — размышляет один из комментаторов. Имеется в виду вера в конституцию, да и вообще во все американское: демократы показывают свою полную отключенность от собственной страны, отсутствие веры в нее и желания жертвовать собой, ее защищая. Тут он вспоминает, с чего начинался разговор, и завершает: а вот народ Украины, весь как один человек, живой упрек демократам.
Разговор идет дальше и глубже, по той же схеме. Вот еще одна публикация: да, Украина, кризис — и наша Америка в этом кризисе показывает себя не с лучшей стороны. Украина вообще-то проигрывает (еще один обязательный для всех информационный фантом, напомним, сообщает, что она выигрывает). А Запад в целом? Вы говорите, украинские события оживили саму его идею? Однако они ни в каком варианте не отменили того факта, что Запад, и уж точно Америка, как был в упадке, так и остается.
Беженцы из Мариуполя у палаток пункта оказания помощи эвакуированному населению в селе Безыменное - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
15 марта, 15:32
Из Мариуполя в направлении Запорожья выехали две тысячи легковых авто
И начинается долгое перечисление симптомов упадка, того, что мы — и все остальные — и так знаем. Например, Европарламент проголосовал за то, чтобы подвергнуть финансовым санкциям Польшу и Венгрию, поскольку там так и не полюбили все, связанное с ЛГБТ. Можно было бы подумать, что раз уж эти две страны приняли беженцев с Украины больше прочих, то следовало бы проявить к ним западную солидарность, но есть вещи поважнее Украины, вот эти самые ЛГБТ.
Или — кризис семьи, веры и такой ценности, как право свободно высказаться. Тут начинает звучать третья тема: насчет того, что сенатор Митт Ромни (республиканец, между прочим) пригрозил тюрьмой за государственную измену Тулси Габбард, конгрессменше-демократке. За что? А она поинтересовалась, что делали американские биолаборатории на Украине. Вывод: патриотам о лабораториях говорить нельзя, а "если вы не участвуете в обязательных двухминутках ненависти против Путина, вас надо арестовать и посадить".
Беженцы из Херсонской области - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
Вчера, 16:00
Французы возмутились решением Макрона принимать украинских беженцев
И это, напомним, в стране, где представители молодого поколения демократов готовы массово уходить в бега, только чтобы не защищать родину с оружием в руках.
Мы пока говорили, что в США как бы две Украины, то есть каждая сторона эксплуатирует эту тему в грызне по чисто своим, внутренним вопросам. Так ведь это только Америка. По всему миру еще есть множество прочих Украин, когда на самом-то деле все говорят о собственных делах.
Еще в начале века был хороший способ заставить индийцев заинтересоваться любым разговором на украинскую тему: сказать, что Украина — это "наш российский Пакистан". И тут всем все становилось ясно, глаза загорались, разговор оживлялся.
Напомним, почему пользователи китайской зоны интернета практически полностью на стороне России в этом сюжете: потому что они видят в нем точную копию своей истории с Тайванем, который все те же западные игроки используют для провоцирования Пекина. То есть тут у нас еще одна Украина — с китайской спецификой.
Люди на митинге по случаю Национального дня Тайваня - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
10 марта, 08:36
Китай никогда не потерпит независимости Тайваня, заявили в Минобороны
И это мы упомянули только три больших страны. Поэтому при очередной встрече с фантомом под названием "весь мир осуждает Москву" постарайтесь пройти мимо и его проигнорировать. Мир немножко сложнее.
 
АвторыСШАРоссияДональд ТрампМитт РомниЕвропарламентПризнание ДНР и ЛНР в РоссииСанкции в отношении РоссииУкраина
 
 
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