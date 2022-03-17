https://ria.ru/20220317/ukrain-1778715533.html
США заявили, что не будут воевать с Россией на Украине
США заявили, что не будут воевать с Россией на Украине - РИА Новости, 17.03.2022
США заявили, что не будут воевать с Россией на Украине
Американские войска не будут воевать с Россией на Украине, а установление беспилотной зоны над ней привело бы именно к такому сценарию, заявил глава Пентагона... РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T18:13
2022-03-17T18:13
2022-03-17T18:24
в мире
обострение ситуации в днр и лнр
ллойд остин
владимир путин
россия
словакия
украина
вооруженные силы рф
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ВАШИНГТОН, 17 мар - РИА Новости. Американские войска не будут воевать с Россией на Украине, а установление беспилотной зоны над ней привело бы именно к такому сценарию, заявил глава Пентагона Ллойд Остин."Как вы знаете, президент США Джо Байден четко дал понять, что американские военные не будут воевать с Россией на Украине... А введение бесполетной зоны как раз и означает начало конфликта с Россией", - сказал Остин в ходе совместной пресс-конференции с министром обороны Словакии. Он подчеркнул, что руководство США стремится не допустить такого сценария.Киев не скрывает, что хочет втянуть США и НАТО в конфликт на Украине, постоянно призывая Запад ввести в стране бесполетную зону. Западные лидеры говорят о невозможности закрытия неба из-за риска третьей мировой, но продолжают поставлять Киеву вооружения.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220317/zelenskiy-1778686991.html
https://ria.ru/20220317/ukraina-1778713182.html
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, ллойд остин, владимир путин, россия, словакия, украина, вооруженные силы рф, донбасс, сша, министерство обороны сша, джо байден
18:13 17.03.2022 (обновлено: 18:24 17.03.2022)
США заявили, что не будут воевать с Россией на Украине
Глава Пентагона Остин: США не будут воевать с Россией на Украине