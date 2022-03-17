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США заявили, что не будут воевать с Россией на Украине - РИА Новости, 17.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220317/ukrain-1778715533.html
США заявили, что не будут воевать с Россией на Украине
США заявили, что не будут воевать с Россией на Украине - РИА Новости, 17.03.2022
США заявили, что не будут воевать с Россией на Украине
Американские войска не будут воевать с Россией на Украине, а установление беспилотной зоны над ней привело бы именно к такому сценарию, заявил глава Пентагона... РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T18:13
2022-03-17T18:24
в мире
обострение ситуации в днр и лнр
ллойд остин
владимир путин
россия
словакия
украина
вооруженные силы рф
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ВАШИНГТОН, 17 мар - РИА Новости. Американские войска не будут воевать с Россией на Украине, а установление беспилотной зоны над ней привело бы именно к такому сценарию, заявил глава Пентагона Ллойд Остин."Как вы знаете, президент США Джо Байден четко дал понять, что американские военные не будут воевать с Россией на Украине... А введение бесполетной зоны как раз и означает начало конфликта с Россией", - сказал Остин в ходе совместной пресс-конференции с министром обороны Словакии. Он подчеркнул, что руководство США стремится не допустить такого сценария.Киев не скрывает, что хочет втянуть США и НАТО в конфликт на Украине, постоянно призывая Запад ввести в стране бесполетную зону. Западные лидеры говорят о невозможности закрытия неба из-за риска третьей мировой, но продолжают поставлять Киеву вооружения.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220317/zelenskiy-1778686991.html
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в мире, ллойд остин, владимир путин, россия, словакия, украина, вооруженные силы рф, донбасс, сша, министерство обороны сша, джо байден
18:13 17.03.2022 (обновлено: 18:24 17.03.2022)
 
США заявили, что не будут воевать с Россией на Украине

Глава Пентагона Остин: США не будут воевать с Россией на Украине

© REUTERS / Bryan WoolstonВоеннослужащие армии США разбивают лагерь на польско-украинской границе. 21 февраля 2022 года
Военнослужащие армии США разбивают лагерь на польско-украинской границе. 21 февраля 2022 года - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
© REUTERS / Bryan Woolston
Военнослужащие армии США разбивают лагерь на польско-украинской границе. 21 февраля 2022 года
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ВАШИНГТОН, 17 мар - РИА Новости. Американские войска не будут воевать с Россией на Украине, а установление беспилотной зоны над ней привело бы именно к такому сценарию, заявил глава Пентагона Ллойд Остин.
"Как вы знаете, президент США Джо Байден четко дал понять, что американские военные не будут воевать с Россией на Украине... А введение бесполетной зоны как раз и означает начало конфликта с Россией", - сказал Остин в ходе совместной пресс-конференции с министром обороны Словакии. Он подчеркнул, что руководство США стремится не допустить такого сценария.
Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в режиме видеоконференции перед сенаторами и членами палаты представителей США - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
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Киев не скрывает, что хочет втянуть США и НАТО в конфликт на Украине, постоянно призывая Запад ввести в стране бесполетную зону. Западные лидеры говорят о невозможности закрытия неба из-за риска третьей мировой, но продолжают поставлять Киеву вооружения.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Пентагон - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
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США работают над усилением самообороны Украины, заявили в Пентагоне
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреЛлойд ОстинВладимир ПутинРоссияСловакияУкраинаВооруженные силы РФДонбассСШАМинистерство обороны СШАДжо Байден
 
 
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