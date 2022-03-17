https://ria.ru/20220317/turisty-1778596134.html
Почти тысячу россиян вывезли из Египта и со Шри-Ланки
Почти тысячу россиян вывезли из Египта и со Шри-Ланки - РИА Новости, 17.03.2022
Почти тысячу россиян вывезли из Египта и со Шри-Ланки
Авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") выполнила часть программы по вывозу пассажиров "Аэрофлота" из Египта и со Шри-Ланки, на родину вернулись 989... РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T10:40
2022-03-17T10:40
2022-03-17T10:40
туризм
туризм
москва
россия
шарм-эш-шейх
аэрофлот
санкции в отношении россии
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/01/1752656790_0:374:2730:1910_1920x0_80_0_0_a69f44e1dd97dc93d05261bf32e608e7.jpg
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") выполнила часть программы по вывозу пассажиров "Аэрофлота" из Египта и со Шри-Ланки, на родину вернулись 989 человек, сообщил РИА Новости представитель компании."Россия" выполнила часть программы по возвращению пассажиров "Аэрофлота" из Египта и со Шри-Ланки. Воздушные суда авиакомпании "Россия", на которых были организованы специальные рейсы из Коломбо (Шри-Ланка), Хургады и Шарм-эш-Шейха (Египет) для возвращения российских туристов, вернулись в Москву 17 марта", — отмечает представитель компании.Всего 15 и 16 марта было выполнено три рейса SU/FV6898, SU/FV6898, SU/FV6266.К перевозке принимались граждане России, имеющие билеты "Аэрофлота" "туда-обратно" с использованным полетным сегментом из России.
https://ria.ru/20220315/tailand-1778142751.html
москва
россия
шарм-эш-шейх
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/01/1752656790_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_c6f666e84f748bd8104027f9dfcf4ba8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, москва, россия, шарм-эш-шейх, аэрофлот, санкции в отношении россии, новости - туризм, туристы, россия (авиакомпания), авиакомпании, самолеты
Почти тысячу россиян вывезли из Египта и со Шри-Ланки
"Россия" вывезла 989 пассажиров "Аэрофлота" из Египта и со Шри-Ланки
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") выполнила часть программы по вывозу пассажиров "Аэрофлота" из Египта и со Шри-Ланки, на родину вернулись 989 человек, сообщил РИА Новости представитель компании.
"Россия" выполнила часть программы по возвращению пассажиров "Аэрофлота" из Египта и со Шри-Ланки. Воздушные суда авиакомпании "Россия", на которых были организованы специальные рейсы из Коломбо (Шри-Ланка), Хургады и Шарм-эш-Шейха (Египет) для возвращения российских туристов, вернулись в Москву 17 марта", — отмечает представитель компании.
Всего 15 и 16 марта было выполнено три рейса SU/FV6898, SU/FV6898, SU/FV6266.
К перевозке принимались граждане России, имеющие билеты "Аэрофлота" "туда-обратно" с использованным полетным сегментом из России.