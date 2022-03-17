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Почти тысячу россиян вывезли из Египта и со Шри-Ланки

Почти тысячу россиян вывезли из Египта и со Шри-Ланки - РИА Новости, 17.03.2022

Почти тысячу россиян вывезли из Египта и со Шри-Ланки

Авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") выполнила часть программы по вывозу пассажиров "Аэрофлота" из Египта и со Шри-Ланки, на родину вернулись 989... РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T10:40

2022-03-17T10:40

2022-03-17T10:40

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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") выполнила часть программы по вывозу пассажиров "Аэрофлота" из Египта и со Шри-Ланки, на родину вернулись 989 человек, сообщил РИА Новости представитель компании."Россия" выполнила часть программы по возвращению пассажиров "Аэрофлота" из Египта и со Шри-Ланки. Воздушные суда авиакомпании "Россия", на которых были организованы специальные рейсы из Коломбо (Шри-Ланка), Хургады и Шарм-эш-Шейха (Египет) для возвращения российских туристов, вернулись в Москву 17 марта", — отмечает представитель компании.Всего 15 и 16 марта было выполнено три рейса SU/FV6898, SU/FV6898, SU/FV6266.К перевозке принимались граждане России, имеющие билеты "Аэрофлота" "туда-обратно" с использованным полетным сегментом из России.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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