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Почти тысячу россиян вывезли из Египта и со Шри-Ланки - РИА Новости, 17.03.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220317/turisty-1778596134.html
Почти тысячу россиян вывезли из Египта и со Шри-Ланки
Почти тысячу россиян вывезли из Египта и со Шри-Ланки - РИА Новости, 17.03.2022
Почти тысячу россиян вывезли из Египта и со Шри-Ланки
Авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") выполнила часть программы по вывозу пассажиров "Аэрофлота" из Египта и со Шри-Ланки, на родину вернулись 989... РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T10:40
2022-03-17T10:40
туризм
туризм
москва
россия
шарм-эш-шейх
аэрофлот
санкции в отношении россии
новости - туризм
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") выполнила часть программы по вывозу пассажиров "Аэрофлота" из Египта и со Шри-Ланки, на родину вернулись 989 человек, сообщил РИА Новости представитель компании."Россия" выполнила часть программы по возвращению пассажиров "Аэрофлота" из Египта и со Шри-Ланки. Воздушные суда авиакомпании "Россия", на которых были организованы специальные рейсы из Коломбо (Шри-Ланка), Хургады и Шарм-эш-Шейха (Египет) для возвращения российских туристов, вернулись в Москву 17 марта", — отмечает представитель компании.Всего 15 и 16 марта было выполнено три рейса SU/FV6898, SU/FV6898, SU/FV6266.К перевозке принимались граждане России, имеющие билеты "Аэрофлота" "туда-обратно" с использованным полетным сегментом из России.
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туризм, москва, россия, шарм-эш-шейх, аэрофлот, санкции в отношении россии, новости - туризм, туристы, россия (авиакомпания), авиакомпании, самолеты
10:40 17.03.2022
 
Почти тысячу россиян вывезли из Египта и со Шри-Ланки

"Россия" вывезла 989 пассажиров "Аэрофлота" из Египта и со Шри-Ланки

CC BY-SA 4.0 / Rehman A. and Azeez A. / UG-LK Photowalk - WTC and surroundings - 2017-03-12 / Cropped imageВсемирный торговый центр в Коломбо
Всемирный торговый центр в Коломбо - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
CC BY-SA 4.0 / Rehman A. and Azeez A. / UG-LK Photowalk - WTC and surroundings - 2017-03-12 / Cropped image
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") выполнила часть программы по вывозу пассажиров "Аэрофлота" из Египта и со Шри-Ланки, на родину вернулись 989 человек, сообщил РИА Новости представитель компании.
"Россия" выполнила часть программы по возвращению пассажиров "Аэрофлота" из Египта и со Шри-Ланки. Воздушные суда авиакомпании "Россия", на которых были организованы специальные рейсы из Коломбо (Шри-Ланка), Хургады и Шарм-эш-Шейха (Египет) для возвращения российских туристов, вернулись в Москву 17 марта", — отмечает представитель компании.
Всего 15 и 16 марта было выполнено три рейса SU/FV6898, SU/FV6898, SU/FV6266.
К перевозке принимались граждане России, имеющие билеты "Аэрофлота" "туда-обратно" с использованным полетным сегментом из России.
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