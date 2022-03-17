https://ria.ru/20220317/tseny-1778657245.html

Мишустин потребовал не допускать роста цен

Мишустин потребовал не допускать роста цен - РИА Новости, 17.03.2022

Мишустин потребовал не допускать роста цен

Нельзя допустить, чтобы текущие трудности преодолевались за счет роста цен, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T13:53

2022-03-17T13:53

2022-03-17T14:02

михаил мишустин

экономика

россия

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Нельзя допустить, чтобы текущие трудности преодолевались за счет роста цен, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин."Нельзя допустить, чтобы текущие трудности преодолевались просто за счет повышения цен. Как отметил глава государства, увеличение предложения должно приводить к стабилизации цен", - сказал он на заседании правительства.Мишустин подчеркнул, что нужно самым внимательным образом отслеживать динамику стоимости товаров, которые должны быть доступны людям всегда. "Среди них, очевидно, это лекарства, медицинские изделия. В каждой из отраслей есть не менее важная продукция. И цены на нее предстоит постоянно мониторить", - отметил премьер.

https://ria.ru/20220316/tseny-1778513658.html

россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

михаил мишустин, экономика, россия