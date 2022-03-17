https://ria.ru/20220317/tseny-1778657245.html
Мишустин потребовал не допускать роста цен
Мишустин потребовал не допускать роста цен - РИА Новости, 17.03.2022
Мишустин потребовал не допускать роста цен
Нельзя допустить, чтобы текущие трудности преодолевались за счет роста цен, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T13:53
2022-03-17T13:53
2022-03-17T14:02
михаил мишустин
экономика
россия
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Нельзя допустить, чтобы текущие трудности преодолевались за счет роста цен, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин."Нельзя допустить, чтобы текущие трудности преодолевались просто за счет повышения цен. Как отметил глава государства, увеличение предложения должно приводить к стабилизации цен", - сказал он на заседании правительства.Мишустин подчеркнул, что нужно самым внимательным образом отслеживать динамику стоимости товаров, которые должны быть доступны людям всегда. "Среди них, очевидно, это лекарства, медицинские изделия. В каждой из отраслей есть не менее важная продукция. И цены на нее предстоит постоянно мониторить", - отметил премьер.
https://ria.ru/20220316/tseny-1778513658.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил мишустин, экономика, россия
13:53 17.03.2022 (обновлено: 14:02 17.03.2022)
Мишустин потребовал не допускать роста цен
Премьер Мишустин: нельзя, чтобы текущие трудности преодолевались за счет роста цен
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Нельзя допустить, чтобы текущие трудности преодолевались за счет роста цен, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
"Нельзя допустить, чтобы текущие трудности преодолевались просто за счет повышения цен. Как отметил глава государства, увеличение предложения должно приводить к стабилизации цен", - сказал он на заседании правительства.
Мишустин подчеркнул, что нужно самым внимательным образом отслеживать динамику стоимости товаров, которые должны быть доступны людям всегда. "Среди них, очевидно, это лекарства, медицинские изделия. В каждой из отраслей есть не менее важная продукция. И цены на нее предстоит постоянно мониторить", - отметил премьер.