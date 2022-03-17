Рейтинг@Mail.ru
Мишустин потребовал не допускать роста цен - РИА Новости, 17.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220317/tseny-1778657245.html
Мишустин потребовал не допускать роста цен
Мишустин потребовал не допускать роста цен - РИА Новости, 17.03.2022
Мишустин потребовал не допускать роста цен
Нельзя допустить, чтобы текущие трудности преодолевались за счет роста цен, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T13:53
2022-03-17T14:02
михаил мишустин
экономика
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0b/1777666472_0:14:3010:1707_1920x0_80_0_0_25d18fcc464f657cbe55a5c07bb4cb69.jpg
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Нельзя допустить, чтобы текущие трудности преодолевались за счет роста цен, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин."Нельзя допустить, чтобы текущие трудности преодолевались просто за счет повышения цен. Как отметил глава государства, увеличение предложения должно приводить к стабилизации цен", - сказал он на заседании правительства.Мишустин подчеркнул, что нужно самым внимательным образом отслеживать динамику стоимости товаров, которые должны быть доступны людям всегда. "Среди них, очевидно, это лекарства, медицинские изделия. В каждой из отраслей есть не менее важная продукция. И цены на нее предстоит постоянно мониторить", - отметил премьер.
https://ria.ru/20220316/tseny-1778513658.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0b/1777666472_143:0:2874:2048_1920x0_80_0_0_d4ba56bd08d987266f0c09448f2eea22.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
михаил мишустин, экономика, россия
13:53 17.03.2022 (обновлено: 14:02 17.03.2022)
 
Мишустин потребовал не допускать роста цен

Премьер Мишустин: нельзя, чтобы текущие трудности преодолевались за счет роста цен

© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Нельзя допустить, чтобы текущие трудности преодолевались за счет роста цен, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
"Нельзя допустить, чтобы текущие трудности преодолевались просто за счет повышения цен. Как отметил глава государства, увеличение предложения должно приводить к стабилизации цен", - сказал он на заседании правительства.
Мишустин подчеркнул, что нужно самым внимательным образом отслеживать динамику стоимости товаров, которые должны быть доступны людям всегда. "Среди них, очевидно, это лекарства, медицинские изделия. В каждой из отраслей есть не менее важная продукция. И цены на нее предстоит постоянно мониторить", - отметил премьер.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
Вчера, 18:02
Путин поручил не допустить роста цен на товары
 
Михаил МишустинЭкономикаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала