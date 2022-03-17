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Правительство утвердило эксперимент по беспилотному транспорту - РИА Новости, 17.03.2022
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Правительство утвердило эксперимент по беспилотному транспорту
Правительство утвердило эксперимент по беспилотному транспорту - РИА Новости, 17.03.2022
Правительство утвердило эксперимент по беспилотному транспорту
Правительство РФ утвердило правовой режим для эксперимента по беспилотному транспорту, испытания такси пройдут в Москве в районе Ясенево, сообщается в... РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T16:57
2022-03-17T16:57
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Правительство РФ утвердило правовой режим для эксперимента по беспилотному транспорту, испытания такси пройдут в Москве в районе Ясенево, сообщается в Telegram-канале кабмина."Правительство утвердило экспериментальный правовой режим для применения беспилотного транспорта... Эксперимент позволит использовать беспилотные автомобили в качестве такси в Москве. Первой зоной для запуска выбран район Ясенево", - говорится в сообщении.Вызвать беспилотное такси можно будет в приложении "Яндекс Go". Стоимость поездки не будет отличаться от цены за поездку в обычном такси, отметили в "Яндексе", специалисты которого разработали беспилотные автомобили.Пресс-служба Минэкономразвития также сообщает, что проекты постановления и программы экспериментального правового режима разработаны министерством при участии органов исполнительной власти, обсуждении с бизнесом и экспертами на площадках Сколково и АНО "Цифровая экономика".По заявлению Минэкономразвития, по истечении 20 дней с даты издания постановления станет возможной эксплуатация беспилотных автомобилей в двух режимах: с водителем-испытателем в салоне (на пассажирском сиденье, справа от места водителя), и без водителя-испытателя в салоне.Как уточняется, использование машин с водителем-испытателем будет разрешено в Москве, Иннополисе в Республике Татарстан и на федеральной территории "Сириус". Испытания без водителя-испытателя будут разрешены на территориях города Иннополис и центра "Сколково"."При условии успешного прохождения испытаний беспилотные автомобили могут стать органичной частью городской инфраструктуры уже к 2025 году", – отметил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
https://ria.ru/20210320/bespilotniki-1602126193.html
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технологии, авто, москва, яндекс, россия, правительство рф
16:57 17.03.2022
 
Правительство утвердило эксперимент по беспилотному транспорту

Правительство утвердило эксперимент по беспилотному транспорту, включая такси в Москве

© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкБеспилотные автомобили "Яндекс"
Беспилотные автомобили Яндекс - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Беспилотные автомобили "Яндекс". Архивное фото
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Правительство РФ утвердило правовой режим для эксперимента по беспилотному транспорту, испытания такси пройдут в Москве в районе Ясенево, сообщается в Telegram-канале кабмина.
"Правительство утвердило экспериментальный правовой режим для применения беспилотного транспорта... Эксперимент позволит использовать беспилотные автомобили в качестве такси в Москве. Первой зоной для запуска выбран район Ясенево", - говорится в сообщении.
Вызвать беспилотное такси можно будет в приложении "Яндекс Go". Стоимость поездки не будет отличаться от цены за поездку в обычном такси, отметили в "Яндексе", специалисты которого разработали беспилотные автомобили.
Пресс-служба Минэкономразвития также сообщает, что проекты постановления и программы экспериментального правового режима разработаны министерством при участии органов исполнительной власти, обсуждении с бизнесом и экспертами на площадках Сколково и АНО "Цифровая экономика".
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По заявлению Минэкономразвития, по истечении 20 дней с даты издания постановления станет возможной эксплуатация беспилотных автомобилей в двух режимах: с водителем-испытателем в салоне (на пассажирском сиденье, справа от места водителя), и без водителя-испытателя в салоне.
Как уточняется, использование машин с водителем-испытателем будет разрешено в Москве, Иннополисе в Республике Татарстан и на федеральной территории "Сириус". Испытания без водителя-испытателя будут разрешены на территориях города Иннополис и центра "Сколково".
"При условии успешного прохождения испытаний беспилотные автомобили могут стать органичной частью городской инфраструктуры уже к 2025 году", – отметил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
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