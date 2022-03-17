https://ria.ru/20220317/transport-1778699563.html

Правительство утвердило эксперимент по беспилотному транспорту

Правительство утвердило эксперимент по беспилотному транспорту - РИА Новости, 17.03.2022

Правительство утвердило эксперимент по беспилотному транспорту

Правительство РФ утвердило правовой режим для эксперимента по беспилотному транспорту, испытания такси пройдут в Москве в районе Ясенево, сообщается в... РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T16:57

2022-03-17T16:57

2022-03-17T16:57

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Правительство РФ утвердило правовой режим для эксперимента по беспилотному транспорту, испытания такси пройдут в Москве в районе Ясенево, сообщается в Telegram-канале кабмина."Правительство утвердило экспериментальный правовой режим для применения беспилотного транспорта... Эксперимент позволит использовать беспилотные автомобили в качестве такси в Москве. Первой зоной для запуска выбран район Ясенево", - говорится в сообщении.Вызвать беспилотное такси можно будет в приложении "Яндекс Go". Стоимость поездки не будет отличаться от цены за поездку в обычном такси, отметили в "Яндексе", специалисты которого разработали беспилотные автомобили.Пресс-служба Минэкономразвития также сообщает, что проекты постановления и программы экспериментального правового режима разработаны министерством при участии органов исполнительной власти, обсуждении с бизнесом и экспертами на площадках Сколково и АНО "Цифровая экономика".По заявлению Минэкономразвития, по истечении 20 дней с даты издания постановления станет возможной эксплуатация беспилотных автомобилей в двух режимах: с водителем-испытателем в салоне (на пассажирском сиденье, справа от места водителя), и без водителя-испытателя в салоне.Как уточняется, использование машин с водителем-испытателем будет разрешено в Москве, Иннополисе в Республике Татарстан и на федеральной территории "Сириус". Испытания без водителя-испытателя будут разрешены на территориях города Иннополис и центра "Сколково"."При условии успешного прохождения испытаний беспилотные автомобили могут стать органичной частью городской инфраструктуры уже к 2025 году", – отметил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

https://ria.ru/20210320/bespilotniki-1602126193.html

https://ria.ru/20210701/avto-1739419253.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

технологии, авто, москва, яндекс, россия, правительство рф