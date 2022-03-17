Правительство утвердило эксперимент по беспилотному транспорту
Правительство утвердило эксперимент по беспилотному транспорту, включая такси в Москве
Беспилотные автомобили "Яндекс". Архивное фото
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Правительство РФ утвердило правовой режим для эксперимента по беспилотному транспорту, испытания такси пройдут в Москве в районе Ясенево, сообщается в Telegram-канале кабмина.
"Правительство утвердило экспериментальный правовой режим для применения беспилотного транспорта... Эксперимент позволит использовать беспилотные автомобили в качестве такси в Москве. Первой зоной для запуска выбран район Ясенево", - говорится в сообщении.
Вызвать беспилотное такси можно будет в приложении "Яндекс Go". Стоимость поездки не будет отличаться от цены за поездку в обычном такси, отметили в "Яндексе", специалисты которого разработали беспилотные автомобили.
Пресс-служба Минэкономразвития также сообщает, что проекты постановления и программы экспериментального правового режима разработаны министерством при участии органов исполнительной власти, обсуждении с бизнесом и экспертами на площадках Сколково и АНО "Цифровая экономика".
20 марта 2021, 15:36Чернышенко назвал Россию одним из лидеров по беспилотным технологиям
По заявлению Минэкономразвития, по истечении 20 дней с даты издания постановления станет возможной эксплуатация беспилотных автомобилей в двух режимах: с водителем-испытателем в салоне (на пассажирском сиденье, справа от места водителя), и без водителя-испытателя в салоне.
"При условии успешного прохождения испытаний беспилотные автомобили могут стать органичной частью городской инфраструктуры уже к 2025 году", – отметил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
1 июля 2021, 14:53Эксперты назвали риски для езды беспилотных автомобилей по выделенке