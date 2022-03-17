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СМИ: санкции ЕС против России грозят остановкой транспорта в Финляндии - РИА Новости, 17.03.2022
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СМИ: санкции ЕС против России грозят остановкой транспорта в Финляндии
СМИ: санкции ЕС против России грозят остановкой транспорта в Финляндии - РИА Новости, 17.03.2022
СМИ: санкции ЕС против России грозят остановкой транспорта в Финляндии
Санкции, введенные Евросоюзом в отношении ряда российских лидирующих производителей химической промышленности, грозят остановкой дизельных автомобилей в... РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T12:38
2022-03-17T12:38
финляндия
в мире
россия
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ХЕЛЬСИНКИ, 17 мар - РИА Новости. Санкции, введенные Евросоюзом в отношении ряда российских лидирующих производителей химической промышленности, грозят остановкой дизельных автомобилей в Финляндии, пишет газета Helsingin Sanomat.Современные дизельные автомобили не могут работать без специальных присадок с карбамидом (мочевина), используемых для снижения выбросов."Прекращение импорта карбамида из России грозит остановкой дизельных автомобилей Финляндии", - пишет издание.ЕС 9 марта ввел санкции в отношении ряда лидеров российского бизнеса в области удобрений и химической промышленности. В результате, например, норвежский производитель присадок для дизельных автомобилей Yara и финский крупнейший производитель данных присадок Arom-Dekor, заявили, что прекращают закупки у российских компаний, попавших под санкции."Ситуация на данный момент такова, что карбамид стал дефицитным. Не предвидится, что (проблема) будет решена сразу", - приводит издание цитату генерального директора Arom-Dekor Яри Макконена.По данным Центра безопасности поставок Финляндии, министерство транспорта и коммуникаций в настоящее время обсуждает с финским агентством транспорта и связи Traficom и экспертами ЕС, меры для разрешения ситуации, сообщает газета.
https://ria.ru/20220317/frantsuzy-1778594073.html
https://ria.ru/20220316/sanktsii-1778401159.html
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финляндия, в мире, россия
12:38 17.03.2022
 
СМИ: санкции ЕС против России грозят остановкой транспорта в Финляндии

Helsingin Sanomat: санкции ЕС против России грозят остановкой транспорта в Финляндии

© Fotolia / Pavel ParmenovНа одной из улиц в Хельсинки
На одной из улиц в Хельсинки - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
© Fotolia / Pavel Parmenov
На одной из улиц в Хельсинки
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ХЕЛЬСИНКИ, 17 мар - РИА Новости. Санкции, введенные Евросоюзом в отношении ряда российских лидирующих производителей химической промышленности, грозят остановкой дизельных автомобилей в Финляндии, пишет газета Helsingin Sanomat.
Современные дизельные автомобили не могут работать без специальных присадок с карбамидом (мочевина), используемых для снижения выбросов.
Лион - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
09:34
СМИ: санкции против России ударили по французам
"Прекращение импорта карбамида из России грозит остановкой дизельных автомобилей Финляндии", - пишет издание.
ЕС 9 марта ввел санкции в отношении ряда лидеров российского бизнеса в области удобрений и химической промышленности. В результате, например, норвежский производитель присадок для дизельных автомобилей Yara и финский крупнейший производитель данных присадок Arom-Dekor, заявили, что прекращают закупки у российских компаний, попавших под санкции.
"Ситуация на данный момент такова, что карбамид стал дефицитным. Не предвидится, что (проблема) будет решена сразу", - приводит издание цитату генерального директора Arom-Dekor Яри Макконена.
По данным Центра безопасности поставок Финляндии, министерство транспорта и коммуникаций в настоящее время обсуждает с финским агентством транспорта и связи Traficom и экспертами ЕС, меры для разрешения ситуации, сообщает газета.
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