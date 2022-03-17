https://ria.ru/20220317/transport-1778634632.html

СМИ: санкции ЕС против России грозят остановкой транспорта в Финляндии

СМИ: санкции ЕС против России грозят остановкой транспорта в Финляндии - РИА Новости, 17.03.2022

СМИ: санкции ЕС против России грозят остановкой транспорта в Финляндии

Санкции, введенные Евросоюзом в отношении ряда российских лидирующих производителей химической промышленности, грозят остановкой дизельных автомобилей в... РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T12:38

2022-03-17T12:38

2022-03-17T12:38

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ХЕЛЬСИНКИ, 17 мар - РИА Новости. Санкции, введенные Евросоюзом в отношении ряда российских лидирующих производителей химической промышленности, грозят остановкой дизельных автомобилей в Финляндии, пишет газета Helsingin Sanomat.Современные дизельные автомобили не могут работать без специальных присадок с карбамидом (мочевина), используемых для снижения выбросов."Прекращение импорта карбамида из России грозит остановкой дизельных автомобилей Финляндии", - пишет издание.ЕС 9 марта ввел санкции в отношении ряда лидеров российского бизнеса в области удобрений и химической промышленности. В результате, например, норвежский производитель присадок для дизельных автомобилей Yara и финский крупнейший производитель данных присадок Arom-Dekor, заявили, что прекращают закупки у российских компаний, попавших под санкции."Ситуация на данный момент такова, что карбамид стал дефицитным. Не предвидится, что (проблема) будет решена сразу", - приводит издание цитату генерального директора Arom-Dekor Яри Макконена.По данным Центра безопасности поставок Финляндии, министерство транспорта и коммуникаций в настоящее время обсуждает с финским агентством транспорта и связи Traficom и экспертами ЕС, меры для разрешения ситуации, сообщает газета.

https://ria.ru/20220317/frantsuzy-1778594073.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

финляндия, в мире, россия