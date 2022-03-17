https://ria.ru/20220317/torgovlya-1778750155.html

В Конгрессе поддержали закон о приостановке "нормальной торговли" с Россией

В Конгрессе поддержали закон о приостановке "нормальной торговли" с Россией - РИА Новости, 17.03.2022

В Конгрессе поддержали закон о приостановке "нормальной торговли" с Россией

Палата представителей США поддержала законопроект о лишении России статуса страны с режимом наибольшего благоприятствования. РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T22:26

2022-03-17T22:26

2022-03-17T23:00

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ВАШИНГТОН, 17 мар — РИА Новости. Палата представителей США поддержала законопроект о лишении России статуса страны с режимом наибольшего благоприятствования.Теперь закон должен рассмотреть сенат. Приостановка "нормальных торговых отношений" позволит США устанавливать экспортные тарифы выше, чем предусмотренные Всемирной торговой организацией. Аналогичные меры предусматриваются и в отношении Белоруссии.Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.Многие западные страны объявили о масштабных санкциях против России, в первую очередь в банковском секторе и поставках высокотехнологичной продукции. Помимо этого, многие бренды объявили о прекращении работы в стране.В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. При этом власти подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий и продолжат выполнять социальные обязательства. ЦБ принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Как заявил ранее премьер-министр Михаил Мишустин, правительство подготовило план по противодействию санкциям, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.Накануне Путин подписал указ, расширяющий полномочия региональных властей в социально-экономической сфере. Документ также обязывает их повысить социальные выплаты, обеспечить адресную поддержку граждан, обеспечивать стабильность цен на товары первой необходимости, контролировать ситуацию на рынке труда и снизить административные барьеры для частного бизнеса. Помимо этого, президент анонсировал увеличение пенсий, прожиточного минимума и зарплат для бюджетников.

https://ria.ru/20220316/defolt-1778485674.html

https://ria.ru/20220317/krym-1778670250.html

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

сша, россия, в мире