https://ria.ru/20220317/tochka-u-1778613703.html

Запад промолчал после взрыва "Точки-У" в Донецке, заявили в МИД

Запад промолчал после взрыва "Точки-У" в Донецке, заявили в МИД - РИА Новости, 17.03.2022

Запад промолчал после взрыва "Точки-У" в Донецке, заявили в МИД

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова констатировала, что Запад промолчал по поводу взрыва в Донецке ракеты "Точка У", как будто ничего не произошло. РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T11:17

2022-03-17T11:17

2022-03-17T11:31

обострение ситуации в днр и лнр

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

в мире

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украина

мария захарова

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова констатировала, что Запад промолчал по поводу взрыва в Донецке ракеты "Точка У", как будто ничего не произошло."И опять мы видим абсолютно безучастную реакцию Запада, там старательно обошли вниманием, промолчали в связи с очередным зверством своих украинских подопечных: как будто ничего не случилось, как будто ничего не произошло, как будто не было массового убийства гражданских лиц, как будто прохожие, мобильные телефоны не запечатлели эти страшные кадры в первые минуты после трагедии", - сказала она в ходе брифинга в Москве, комментируя западную реакцию на взрыв в Донецке и Макеевке.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, россия, украина, мария захарова, ситуация в днр и лнр